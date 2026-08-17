Wevza:l'Under 20 supera anche il Portogallo

Il primo set è caratterizzato da numerosi errori al servizio (6 a testa) e il parziale finisce proprio con una palla a rete dai nove metri del Portogallo: 25-20. Il secondo set inizia sul filo dell'equilibrio e si gira sul parziale di 8-7 con una diagonale di Gioele Costa. A metà set, però, è il Portogallo a passare avanti con un mani-out vincente di Barbazyak (15-16). Il punto numero 24 è un tocco di prima intenzione di Pietro Valgiovio e il set si chiude con un murone azzurro (25-23). Nel terzo set, l’Italia è avanti 12-8. La chiude Costa da posto due con il risultato di 25-17 al termine di una gara sempre in controllo da parte dell’Italia.

Il tabellino

ITALIA - PORTOGALLO 3-0 (25-20, 25-22, 25-17)

ITALIA: Costa 11, Carrera 9, Bigozzi 11, Valgiovio 4, Khotsevitch 12, Tosti 4, Basso (L), Mapelli 1, ne. Massari, Borgesi, Farcasiu (L), Luwa, Bussolari. All. Di Pietro

PORTOGALLO: Almeida 6, Oliveira 6, Ortega 3, Barbazyak 8, Sales 5, Ribeiro 3, Colaco (L), Fernandes, Gregorio, Ferradaz, Lopes, Sa. All. Resurreicao

Durata: 25’, 29’, 24’ Tot: 68'

Italia: 4 a, 16 bs, 8 mv, 25 et

Portogallo: 2 a, 11 bs, 3 mv, 22 et

LA FASE A GIRONI

POOL A: Francia, Germania, Paesi Bassi

POOL B: Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera

CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI

16 agosto

Paesi Bassi - Francia (Pool A) 0-3 (19-25, 23-25, 17-25)

Spagna - Portogallo (Pool B) 3-2 (25-22, 23-25, 25-21, 23-25, 15-11)

Italia - Svizzera (Pool B) 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)



17 agosto

Germania - Paesi Bassi (Pool A)

Portogallo - Italia (Pool B) - 0-3 (20-25, 22-25, 17-25)

Spagna - Svizzera (Pool B)

18 agosto

Francia - Germania (Pool A)

Italia - Spagna (Pool B) - ore 14.00

Svizzera - Portogallo (Pool B)

19 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 4^ Pool B)

Semifinale: 1^ Pool A vs 2^ Pool B

Semifinale: 2^ Pool A vs 1^ Pool B

20 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 3^ Pool B)

Finale 3°/4°: ore 16.30

Finale 1°/2°: ore 19.00