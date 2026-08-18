Mondiali U.17 Maschili: l'Italia in campo per bissare il titolo

Gli azzurrini di coach Francesco Conci affrontano questa competizione dopo la vittoria della medaglia d’oro dei pari categoria nel 2024 quando la delegazione italiana vinse la finale per la medaglia d’oro contro l’Argentina al tie break e diventò campione del Mondo del primo torneo di categoria organizzato dall’FIVB per gli Under 17.

Novità degli ultimi giorni: la composizione dei gironi è stata modificata in seguito alla mancata partecipazione di Stati Uniti, Giappone, Repubblica Ceca e Porto Rico. Il numero delle Nazionali partecipanti è quindi passato da ventiquattro a venti e la formula della prima fase è stata riorganizzata. Non più sei gironi da quattro squadre, ma cinque raggruppamenti composti da quattro formazioni ciascuno.

La manifestazione arriva per il gruppo di coach Conci dopo un’estate di collegiali e allenamenti a Camigliatello Silano (CS), al termine di una serie di amichevoli contro Egitto, Polonia, Qatar e Iran.

Le parole del tecnico Francesco Conci

« Partite semplici ad un Mondiale non ce ne saranno, purtroppo o per fortuna.Sappiamo di essere la Nazionale campione in carica, ma questo ci deve soltanto dare la carica per prepararci ad affrontare al meglio ogni gara, senza troppe pressioni legate al risultato, ma con la ferma volontà di esprimere un buon livello di gioco e mettere a frutto il lavoro fatto in questi mesi. Ci sono squadre molto attrezzate, anche superiori a noi dal punto di vista fisico che in questi due anni di certo non sono state a guardare. Dovremo puntare molto sul collettivo, sull'organizzazione di gioco e su alcuni fondamentali in particolare per essere competitivi contro qualsiasi avversario. Le amichevoli di preparazione alla manifestazione sono state preziose, ci sono servite per consolidare alcuni equilibri della squadra e rivederne altri, cercando di testare un po' tutti i giocatori della rosa. Il livello di gioco è cresciuto, a partire dal servizio: nell'ultima gara con l’Iran, dopo una partenza titubante, abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con una delle formazioni più attrezzate dell'intero torneo. La situazione qui in Qatar è tranquilla. Ci hanno dato la possibilità di arrivare con una settimana di anticipo per ambientarci e giocare le ultime amichevoli per prepararci al meglio alla manifestazione. Fa caldissimo, le temperature esterne arrivano a toccare i 46 gradi e c’è molta umidità. Tuttavia, noi passiamo la totalità del nostro tempo fra i palazzetti e gli hotel, quindi dobbiamo solo fare attenzione agli sbalzi di temperatura quando ci trasferiamo. Il secondo sorteggio (dopo la rinuncia di Giappone, USA, Porto Rico e Repubblica Ceca ndr) è stato curioso perché ci ha riproposto nuovamente due delle stesse squadre che erano previste in origine. Cuba è una nazionale più attrezzata rispetto alla Tunisia, con più tradizione e giocatori dotati di maggiore fisicità. Avremo comunque la possibilità di vederli giocare e studiarli al meglio, considerando che li affronteremo nell'ultima gara del girone. Ora ci dobbiamo concentrare sulla Romania, una squadra che recentemente ha battuto per due volte la Serbia per 3-0 nei Giochi del Balcani, esprimendo una pallavolo molto concreta ».

I 14 convocati

Samuele Filippi (Diavoli Rosa); Gianmarco Cravea (Marino Pallavolo); Stefano Fantoni, Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Federico Guiotto (Trentino Volley); Mattia Alexi Maiocchi, Michele Mangini, Samuele Monti, Andrea Rizzo, Samuele Storini, Niccolò Strada (Volley Milano); Luka Stankovic, Matteo Talevi (Volley Lube); Giorgio Tamagnini (Sir Safety Perugia).

Lo staff

Francesco Conci (primo allenatore), Berardino Viggiano (allenatore), Giuseppe Brogneri (preparatore altetico) Luca Palazzetti e Luca Di Pietro (scoutman), Enrico Tombari (fisioterapista), Stefano Corallo (medico) e Simone Necci (team manager).

I NUOVI GIRONI DELLA COMPETIZIONE

Pool A: Qatar, Tunisia, Francia, Venezuela

Pool B: Italia, Cuba, India, Romania

Pool C: Argentina, Brasile, Messico, Polonia

Pool D: Spagna, Egitto, Bulgaria, Turchia

Pool E: Iran, Taipei Cinese, Pakistan, Algeria

IL CALENDARIO DEL MONDIALE

19 AGOSTO

Argentina - Polonia - Pool C

Iran - Algeria - Pool E

Italia - Romania - Pool B - Ore 13 italiane

Qatar - Venezuela - Pool A

Spagna - Turchia - Pool D

20 AGOSTO

Tunisia - Francia - Pool A

Brasile - Messico - Pool C

Cuba - India - Pool B

Taipei Cinese - Pakistan - Pool E

Egitto - Bulgaria - Pool D

21 AGOSTO

Argentina - Messico - Pool C

Iran - Pakistan - Pool E

Italia - India - Pool B - Ore 13 italiane

Qatar - Francia - Pool A

Spagna - Bulgaria - Pool D

22 AGOSTO

Tunisia - Venezuela - Pool A

Brasile - Polonia - Pool C

Cuba - Romania - Pool B

Taipei Cinese - Algeria - Pool E

Egitto - Turchia - Pool D

23 AGOSTO

Argentina - Brasile - Pool C

Iran - Taipei Cinese - Pool E

Italia - Cuba - Pool B - Ore 13 italiane

Qatar - Tunisia - Pool A

Spagna - Egitto - Pool D

24 AGOSTO

Francia - Venezuela - Pool A

Messico - Polonia - Pool C

India - Romania - Pool B

Pakistan - Algeria - Pool E

Bulgaria - Turchia - Pool D

25 AGOSTO

Ottavi di finale

27 AGOSTO

Quarti di finale

28 AGOSTO

Semifinali

29 AGOSTO

1°/2° posto - ore 16.00 italiane

3°/4° posto - ore 13.00 italiane