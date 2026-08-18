Wevza: l'Italia supera la Spagna e vince la Pool B

Nella gara contro gli iberici, gli azzurrini hanno giocato una buona pallavolo in attacco con il 55%, scavando un bel divario a muro con gli avversari (11-3 il parziale in questo fondamentale). I top scorer di giornata sono stati Pietro Carrera (14 palle a terra), Gioele Costa (18 punti per lui con il 72% di palla punto) e German Khotsevitch (19 punti). Per Martino Bigozzi 3 muri vincenti. Prossima gara, mercoledì 19 agosto, alle ore 19, per la semifinale contro la perdente tra Francia e Germania, nel girone A. La vincente del torneo si guadagnerà direttamente uno slot per gli Europei Under 20 maschili del 2027, in scena dal 21 al 30 luglio, tra Croazia e Montenegro.

Il primo parziale è equilibrato, con la Spagna avanti sul 7-8. L’Italia recupera poi terreno e si porta avanti di tre punti sul 16.13 mantenendo la distanza fin sopra il 20. Il set si chiude con un errore dai nove metri della Spagna sul 25-18, con gli azzurrini molto bene in attacco in questo primo frangente (52%). Il secondo set parte in equilibrio e gira sul risultato di 8-7 per i ragazzi di coach Mario Di Pietro. La Spagna si tiene attaccata all’Italia e non perde terreno, con un buon gioco al centro, ma gli azzurrini allungano sul +3 (19-16). La Spagna, però, recupera terreno, riagguanta gli avversari e chiude sul 22-25 con un ace di Torrellas. Nel terzo parziale, passa avanti l’Italia 8-7. Gli azzurrini si portano, poi, sul 14-12 e chiudono in controllo 25-17. Nel quarto parziale, l’Italia parte forte (8-4). Il set va via equilibrato (10 pari) ma gli azzurrini strappano sul 16-13. Il 23-20 è un maniout vincente di Pietro Carrera, così come l’ultimo punto, che dà all’Italia di Di Pietro la vittoria per 3-1 e il primato nella Pool B, con tre vittorie e un solo set perso.

Il tabellino

ITALIA - SPAGNA 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-21)

ITALIA: Tosti 7, Costa 18, Carrera 14, Bigozzi 9, Valgiovio 5, Khotsevitch 19, Basso (L), Tanga, Mapelli, ne. Borgesi, Farcasiu (L), Luwa, Bussolari. All. Di Pietro

SPAGNA: Irache 14, Solla Cebreiro 6, Larranga 13, Pozzato , Rubio Monzo, Okafor 12, Serrano (L), Pena, Torrellas 4, Jodar, ne Martinez (L), Pastor, De La Vega, Hernandez

Durata set: 20’, 26’, 24’, 24’ Tot: 94'

Italia: 7 a, 23 bs, 11 mv, 36 et

Spagna: 7 a, 16 bs, 3 mv, 34 et

LA FASE A GIRONI

POOL A: Francia, Germania, Paesi Bassi

POOL B: Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera

CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI

16 agosto

Paesi Bassi - Francia (Pool A) 0-3 (19-25, 23-25, 17-25)

Spagna - Portogallo (Pool B) 3-2 (25-22, 23-25, 25-21, 23-25, 15-11)

Italia - Svizzera (Pool B) 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)



17 agosto

Germania - Paesi Bassi (Pool A) - 3-1 (19-25, 25-21, 25-22, 26-24)

Portogallo - Italia (Pool B) - 0-3 (20-25, 22-25, 17-25)

Spagna - Svizzera (Pool B) - 3-1 (18-25, 25-17, 25-20, 28-26)

18 agosto

Francia - Germania (Pool A)

Italia - Spagna (Pool B) 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-21)

Svizzera - Portogallo (Pool B)

19 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 4^ Pool B)

Semifinale: Italia vs 2^ Pool B

Semifinale: 2^ Pool A vs 1^ Pool B

20 agosto

Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 3^ Pool B)

Finale 3°/4°: ore 16.30

Finale 1°/2°: ore 19.00