Wevza: l'Italia supera la Spagna e vince la Pool B

FRANCOFORTE (GERMANIA)-Con il successo per 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-21) sulla Spagna l'Italia Under 20 maschile conclude al primo posto, con tre vittorie in altrettanti incontri, le proprie fatiche nella Pool B del Torneo Wevza di Francoforte che qualificherà, la squadra che ne uscirà vittoriosa, al Campionato Europeo di categoria che si svolgerà nel prossimo anno. La nostra nazionale, qualificatasi alle semifinali, attende ora l'avversaria che sarà la perdente del confronto fra Germania e Francia che oggi alle 19.00 si giocheranno il primo posto nella Pool A.
Nella gara contro gli iberici, gli azzurrini hanno giocato una buona pallavolo in attacco con il 55%, scavando un bel divario a muro con gli avversari (11-3 il parziale in questo fondamentale). I top scorer di giornata sono stati Pietro Carrera (14 palle a terra), Gioele Costa (18 punti per lui con il 72% di palla punto) e German Khotsevitch (19 punti). Per Martino Bigozzi 3 muri vincenti. Prossima gara, mercoledì 19 agosto, alle ore 19, per la semifinale contro la perdente tra Francia e Germania, nel girone A. La vincente del torneo si guadagnerà direttamente uno slot per gli Europei Under 20 maschili del 2027, in scena dal 21 al 30 luglio, tra Croazia e Montenegro.
Il primo parziale è equilibrato, con la Spagna avanti sul 7-8. L’Italia recupera poi terreno e si porta avanti di tre punti sul 16.13 mantenendo la distanza fin sopra il 20. Il set si chiude con un errore dai nove metri della Spagna sul 25-18, con gli azzurrini molto bene in attacco in questo primo frangente (52%). Il secondo set parte in equilibrio e gira sul risultato di 8-7 per i ragazzi di coach Mario Di Pietro. La Spagna si tiene attaccata all’Italia e non perde terreno, con un buon gioco al centro, ma gli azzurrini allungano sul +3 (19-16). La Spagna, però, recupera terreno, riagguanta gli avversari e chiude sul 22-25 con un ace di Torrellas. Nel terzo parziale, passa avanti l’Italia 8-7. Gli azzurrini si portano, poi, sul 14-12 e chiudono in controllo 25-17. Nel quarto parziale, l’Italia parte forte (8-4). Il set va via equilibrato (10 pari) ma gli azzurrini strappano sul 16-13. Il 23-20 è un maniout vincente di Pietro Carrera, così come l’ultimo punto, che dà all’Italia di Di Pietro la vittoria per 3-1 e il primato nella Pool B, con tre vittorie e un solo set perso.
Il tabellino
ITALIA - SPAGNA 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-21)
ITALIA: Tosti 7, Costa 18, Carrera 14, Bigozzi 9, Valgiovio 5, Khotsevitch 19, Basso (L), Tanga, Mapelli, ne. Borgesi, Farcasiu (L), Luwa, Bussolari. All. Di Pietro
SPAGNA: Irache 14, Solla Cebreiro 6, Larranga 13, Pozzato , Rubio Monzo, Okafor 12, Serrano (L), Pena, Torrellas 4, Jodar, ne Martinez (L), Pastor, De La Vega, Hernandez
Durata set: 20’, 26’, 24’, 24’ Tot: 94'
Italia: 7 a, 23 bs, 11 mv, 36 et
Spagna: 7 a, 16 bs, 3 mv, 34 et
LA FASE A GIRONI
POOL A: Francia, Germania, Paesi Bassi
POOL B: Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera
CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI
16 agosto
Paesi Bassi - Francia (Pool A) 0-3 (19-25, 23-25, 17-25)
Spagna - Portogallo (Pool B) 3-2 (25-22, 23-25, 25-21, 23-25, 15-11)
Italia - Svizzera (Pool B) 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)
17 agosto
Germania - Paesi Bassi (Pool A) - 3-1 (19-25, 25-21, 25-22, 26-24)
Portogallo - Italia (Pool B) - 0-3 (20-25, 22-25, 17-25)
Spagna - Svizzera (Pool B) - 3-1 (18-25, 25-17, 25-20, 28-26)
18 agosto
Francia - Germania (Pool A)
Italia - Spagna (Pool B) 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-21)
Svizzera - Portogallo (Pool B)
19 agosto
Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 4^ Pool B)
Semifinale: Italia vs 2^ Pool B
Semifinale: 2^ Pool A vs 1^ Pool B
20 agosto
Classificazione dal 5° al 7° posto (3^ Pool A vs 3^ Pool B)
Finale 3°/4°: ore 16.30
Finale 1°/2°: ore 19.00