Europei Femminili: l'Italia si allena a Goteborg prima dell'esordio

Le azzurre sono arrivate ieri in Svezia con un volo diretto da Milano Malpensa all’aeroporto Landvetter e dove sono atterrate alle ore 11.20. Ad attenderle anche l’entusiasmo di tifosi e appassionati, con le ragazze subito protagoniste tra richieste di fotografie e autografi.

Nel pomeriggio di ieri la squadra è tornata subito al lavoro con il primo allenamento in terra svedese svolto sul campo secondario dello Scandinavium. Una seduta intensa, utile per prendere confidenza con l’ambiente e continuare a mettere a punto condizione e meccanismi in vista dell’esordio nella rassegna continentale, in programma venerdì 21 agosto contro la Croazia proprio allo Scandinavium (ore 16).

L’Italia è inserita nella Pool D insieme a Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia, raggruppamento che si disputerà proprio a Göteborg. Dopo il debutto contro la formazione croata, le azzurre affronteranno nell’ordine Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia.

La Nazionale Seniores Femminile sosterrà oggi una nuova seduta di allenamento fissata alle ore 17.

Le parole di Stella Nervini

« Le sensazioni sono sicuramente molto positive. Veniamo dal torneo in Polonia, che ci ha dato buonissimi segnali e dove abbiamo scoperto ancora una volta di poter avere delle alternative al nostro tradizionale sistema di gioco. Ora più che mai, dopo il brutto infortunio di Lolly, sappiamo che ognuna di noi dovrà farsi trovare pronta. Potremo essere chiamate tutte a dare il nostro contributo ed è importante sapere di poter contare anche su soluzioni diverse. Siamo molto contente di essere arrivate qui in Svezia e soprattutto di aver trovato un po’ di fresco. Siamo pronte a giocare la prima partita di questo Campionato Europeo contro la Croazia. In allenamento ci divertiamo tanto, siamo molto competitive anche tra di noi e credo che proprio questo renda il lavoro in palestra più piacevole. Non ci alleniamo soltanto perché dobbiamo farlo: ci piace e ci dà soddisfazione. Sappiamo che da questo momento ogni allenamento sarà importante perché andando avanti nella competizione le energie verranno concentrate sempre di più sulle partite. Per questo i momenti che abbiamo a disposizione in campo, così come in sala pesi, diventano fondamentali ».