Giochi del Mediterraneo: l'Italia Femminile domani in campo contro la Bosnia

TARANTO - Si avvicina la nazionale femminile di Carlo Parisi ai Giochi del Mediterraneo in programma per questa 20^ edizione, proprio dall’Italia, in Puglia, a Taranto (20 agosto - 3 settembre). A partecipare alla rassegna femminile saranno 10 squadre, suddivise in due Pool, ospitate tra Taranto e Lecce (terza sede, dove si svolgeranno alcune gare della maschile, anche Brindisi).

L'evento si svolgerà parallelamente agli Europei che andranno in scena tra Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre, quindi andranno in campo le selezionate della nazionale B che si sono a lungo allenate in vista della manifestazione, Nell’ultima settimana, l’opposta Merit Adigwe ha lasciato il gruppo per raggiungere la Nazionale che parteciperà, da venerdì 21, agli Europei, a causa dell'infortunio occorso a Loveth Omoruyi. Al suo posto, è entrata nel roster del gruppo attualmente in Puglia, Giorgia Frosini.

Inserite nel girone A insieme a Serbia, Egitto, Siria e Bosnia Erzegovina, le azzurre di coach Carlo Parisi inizieranno la loro avventura giovedì 20 agosto proprio contro le bosniache. Dopo la gara inaugurale, la Nazionale si trasferirà a Taranto, dove, al PalaMazzola, affronterà l’Egitto lunedì 24 agosto (ore 17) e la Serbia mercoledì 26 agosto (ore 20). Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto, mentre domenica 30 agosto si disputeranno le finali che assegneranno le medaglie.

L’ultima volta che i Giochi del Mediterraneo furono organizzati in Italia risale al 2009, a Pescara, mentre la prima edizione è stata nel 1951 quando ad ospitare la manifestazione fu Alessandria d’Egitto.

Le azzurre arrivano all’edizione 2026 da campionesse in carica (medaglia d’oro nel 2022 in Algeria) quando in finale ebbero la meglio sulla Turchia per 3-1 portando a 11 le medaglie conquistate dalla disciplina pallavolistica femminile alla manifestazione: 8 Ori (1979, 1983, 1991, 1997, 2001, 2009, 2013, 2022), 1 Argento (1975) e 2 Bronzi (1987, 2005).

I Giochi del Mediterraneo presentano per questa edizione 33 discipline sportive per un totale di 3.854 atleti partecipanti provenienti da 26 Paesi e 2 sport dimostrativi (baseball5 e kick boxing). L’Italia sarà presente con 498 atleti, reduce da ben cinque edizioni da vincitrice del medagliere: Orano 2022 (Algeria), Tarragona 2018 (Spagna), Mersin 2013 (Turchia), Pescara 2009 (Italia) e Almeria 2005 (Spagna). Nel 2001, a vincere il medagliere a Tunisi (Tunisia), fu la Francia.

Le parole del tecnico Carlo Parisi

« Il percorso di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo è stato molto lungo, considerando che la nostra attività è iniziata ad aprile. Diverse atlete hanno svolto il lavoro con la nazionale A (parte del roster anche in VNL ndr) e il nostro gruppo si è definito, così come lo vediamo oggi, nel mese di luglio. Nelle ultime settimane, quindi, abbiamo cercato di fare delle amichevoli che non abbiamo svolto nella prima parte della stagione di preparazione, mettendo in pratica il lavoro svolto per trarre le dovute conseguenze. Ai Giochi del Mediterraneo, le squadre quotate sono sicuramente Serbia e Turchia. Non conosciamo benissimo gli organici delle altre squadre e non credo ci saranno grandi sorprese. Questo gruppo ha affrontato l’anno scorso le Universiadi, con qualche inserimento di nuove atlete, due che vengono dall'Under 22. Si tratta sicuramente di un gruppo diversificato: da una parte un gruppo giovane ma, nello stesso tempo, formato anche da ragazze che hanno una discreta esperienza in A1 e in A2. Sta a noi mettere insieme caratteristiche e potenzialità per raccogliere il meglio da questa esperienza ».

Le 13 convocate

Palleggiatrici: Chidera Blessing Eze, Francesca Scola

Schiacciatrici: Valeria Battista, Alessia Bolzonetti, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Alice Tanase

Centrali: Yasmina Akrari, Linda Manfredini, Dalila Marchesini

Opposti: Giorgia Frosini, Josephine Obossa

Liberi: Ilenia Moro (C)

Lo Staff

Carlo Parisi (Comissario tecnico), Massimo Bellano (2° Allenatore), Luca Rossini (Preparatore Atletico), Antonio D’Ambrosio (Scoutman), Francesca Conte (Medico), Marta Pedroli (Fisioterapista), Anna Ensabella (Team Manager)

I GIRONI DEL TORNEO FEMMINILE

Girone A: Italia, Serbia, Egitto, Bosnia Erzegovina, Siria

Girone B: Turchia, Grecia, Algeria, Kosovo, Macedonia del Nord

Il calendario del torneo di pallavolo femminile

Giovedì 20 agosto

Macedonia del Nord - Turchia - Girone B

Kosovo - Grecia - Girone B

Italia - Bosnia Erzegovina - Girone A - Ore 18 - PalaVentura - Lecce

Venerdì 21 agosto

Algeria - Kosovo - Girone B

Serbia - Egitto - Girone A

Sabato 22 agosto

Grecia - Algeria - Girone B

Domenica 23 agosto

Serbia - Bosnia Erzegovina - Girone A

Lunedì 24 agosto

Kosovo - Macedonia del Nord - Girone B

Algeria - Turchia - Girone B

Egitto - Italia - Girone A - Ore 17 - PalaMazzola - Taranto

Martedì 25 agosto

Riposo

Mercoledì 26 agosto

Turchia - Kosovo - Girone B

Grecia - Macedonia del Nord - Girone B

Italia - Serbia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Giovedì 27 agosto

Bosnia Erzegovina - Egitto - Girone A

Macedonia del Nord - Algeria - Girone B

Turchia - Grecia - Girone B

Sabato 29 agosto

Semifinali femminili

Domenica 30 agosto

1°/2° posto: finali femminili

3°/4° posto: finali femminili