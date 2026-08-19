Giochi del Mediterraneo: l'Italia Femminile domani in campo contro la Bosnia

TARANTO- Si avvicina la nazionale femminile di Carlo Parisi ai Giochi del Mediterraneo in programma per questa 20^ edizione, proprio dall’Italia, in Puglia, a Taranto (20 agosto - 3 settembre). A partecipare alla rassegna femminile saranno 10 squadre, suddivise in due Pool, ospitate tra Taranto e Lecce (terza sede, dove si svolgeranno alcune gare della maschile, anche Brindisi).
L'evento si svolgerà parallelamente agli Europei che andranno in scena tra Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre, quindi andranno in campo le selezionate della nazionale B che si sono a lungo allenate in vista della manifestazione, Nell’ultima settimana, l’opposta Merit Adigwe ha lasciato il gruppo per raggiungere la Nazionale che parteciperà, da venerdì 21, agli Europei, a causa dell'infortunio occorso a Loveth Omoruyi. Al suo posto, è entrata nel roster del gruppo attualmente in Puglia, Giorgia Frosini.
Inserite nel girone A insieme a Serbia, Egitto, Siria e Bosnia Erzegovina, le azzurre di coach Carlo Parisi inizieranno la loro avventura giovedì 20 agosto proprio contro le bosniache. Dopo la gara inaugurale, la Nazionale si trasferirà a Taranto, dove, al PalaMazzola, affronterà l’Egitto lunedì 24 agosto (ore 17) e la Serbia mercoledì 26 agosto (ore 20). Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto, mentre domenica 30 agosto si disputeranno le finali che assegneranno le medaglie.
L’ultima volta che i Giochi del Mediterraneo furono organizzati in Italia risale al 2009, a Pescara, mentre la prima edizione è stata nel 1951 quando ad ospitare la manifestazione fu Alessandria d’Egitto.
Le azzurre arrivano all’edizione 2026 da campionesse in carica (medaglia d’oro nel 2022 in Algeria) quando in finale ebbero la meglio sulla Turchia per 3-1 portando a 11 le medaglie conquistate dalla disciplina pallavolistica femminile alla manifestazione: 8 Ori (1979, 1983, 1991, 1997, 2001, 2009, 2013, 2022), 1 Argento (1975) e 2 Bronzi (1987, 2005).
I Giochi del Mediterraneo presentano per questa edizione 33 discipline sportive per un totale di 3.854 atleti partecipanti provenienti da 26 Paesi e 2 sport dimostrativi (baseball5 e kick boxing). L’Italia sarà presente con 498 atleti, reduce da ben cinque edizioni da vincitrice del medagliere: Orano 2022 (Algeria), Tarragona 2018 (Spagna), Mersin 2013 (Turchia), Pescara 2009 (Italia) e Almeria 2005 (Spagna). Nel 2001, a vincere il medagliere a Tunisi (Tunisia), fu la Francia.
Le parole del tecnico Carlo Parisi
« Il percorso di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo è stato molto lungo, considerando che la nostra attività è iniziata ad aprile. Diverse atlete hanno svolto il lavoro con la nazionale A (parte del roster anche in VNL ndr) e il nostro gruppo si è definito, così come lo vediamo oggi, nel mese di luglio. Nelle ultime settimane, quindi, abbiamo cercato di fare delle amichevoli che non abbiamo svolto nella prima parte della stagione di preparazione, mettendo in pratica il lavoro svolto per trarre le dovute conseguenze. Ai Giochi del Mediterraneo, le squadre quotate sono sicuramente Serbia e Turchia. Non conosciamo benissimo gli organici delle altre squadre e non credo ci saranno grandi sorprese. Questo gruppo ha affrontato l’anno scorso le Universiadi, con qualche inserimento di nuove atlete, due che vengono dall'Under 22. Si tratta sicuramente di un gruppo diversificato: da una parte un gruppo giovane ma, nello stesso tempo, formato anche da ragazze che hanno una discreta esperienza in A1 e in A2. Sta a noi mettere insieme caratteristiche e potenzialità per raccogliere il meglio da questa esperienza ».
Le 13 convocate
Palleggiatrici: Chidera Blessing Eze, Francesca Scola
Schiacciatrici: Valeria Battista, Alessia Bolzonetti, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Alice Tanase
Centrali: Yasmina Akrari, Linda Manfredini, Dalila Marchesini
Opposti: Giorgia Frosini, Josephine Obossa
Liberi: Ilenia Moro (C)
Lo Staff
Carlo Parisi (Comissario tecnico), Massimo Bellano (2° Allenatore), Luca Rossini (Preparatore Atletico), Antonio D’Ambrosio (Scoutman), Francesca Conte (Medico), Marta Pedroli (Fisioterapista), Anna Ensabella (Team Manager)
I GIRONI DEL TORNEO FEMMINILE
Girone A: Italia, Serbia, Egitto, Bosnia Erzegovina, Siria
Girone B: Turchia, Grecia, Algeria, Kosovo, Macedonia del Nord
Il calendario del torneo di pallavolo femminile
Giovedì 20 agosto
Macedonia del Nord - Turchia - Girone B
Kosovo - Grecia - Girone B
Italia - Bosnia Erzegovina - Girone A - Ore 18 - PalaVentura - Lecce
Venerdì 21 agosto
Algeria - Kosovo - Girone B
Serbia - Egitto - Girone A
Sabato 22 agosto
Grecia - Algeria - Girone B
Domenica 23 agosto
Serbia - Bosnia Erzegovina - Girone A
Lunedì 24 agosto
Kosovo - Macedonia del Nord - Girone B
Algeria - Turchia - Girone B
Egitto - Italia - Girone A - Ore 17 - PalaMazzola - Taranto
Martedì 25 agosto
Riposo
Mercoledì 26 agosto
Turchia - Kosovo - Girone B
Grecia - Macedonia del Nord - Girone B
Italia - Serbia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto
Giovedì 27 agosto
Bosnia Erzegovina - Egitto - Girone A
Macedonia del Nord - Algeria - Girone B
Turchia - Grecia - Girone B
Sabato 29 agosto
Semifinali femminili
Domenica 30 agosto
1°/2° posto: finali femminili
3°/4° posto: finali femminili