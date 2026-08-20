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Giochi del Mediterraneo: la femminile parte col piede giusto

Nella partita d'esordio a Lecce l'Italia si impone nettamente 3-0 (25-23, 25-20, 25-17). Manfredini e Battista con 11 punti le top scorer azzurre
5 min
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Giochi del Mediterraneo: la femminile parte col piede giusto

LECCE-Buona la prima per l’Italia femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026. Le azzurre di Carlo Parisi inaugurano con una vittoria il loro cammino nella 20ª edizione della rassegna, superando la Bosnia Erzegovina per 3-0 al termine di una gara gestita con autorità: 25-23, 25-20, 25-17 i parziali dei tre set.

Un esordio dunque positivo per la selezione italiana, che in Puglia è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2022 in Algeria. I Giochi del Mediterraneo, ospitati quest’anno dall’Italia tra Taranto e Lecce, rappresentano infatti un appuntamento importante per le azzurre, impegnate parallelamente alla rassegna continentale che prenderà il via domani, venerdì 21 agosto tra Svezia, Turchia, Repubblica Ceca e Azerbaigian. 

Inserita nella Pool A insieme a Bosnia Erzegovina, Egitto e Serbia, l’Italia tornerà in campo lunedì 24 agosto alle ore 17 al PalaMazzola di Taranto, dove affronterà l’Egitto. Il terzo e ultimo match della fase a gironi sarà invece contro la Serbia, mercoledì 26 agosto alle ore 20. 

Al PalaVentura di Lecce, l’Italia parte con qualche difficoltà e la Bosnia prova subito a prendere il largo, portandosi sull’8-4. Le azzurre reagiscono, ricuciono lo strappo e trovano prima la parità sul 9-9, poi il sorpasso sull’11-9. Le bosniache non mollano e il set resta a lungo in equilibrio, con le due squadre appaiate sul 12-12, poi sul 17-17 e ancora sul 20-20. Nel finale, però, è l’Italia a trovare lo spunto decisivo e a chiudere 25-23. In avvio di secondo parziale è nuovamente la Bosnia a partire meglio, avanti 3-0 e poi 5-1. La formazione di Parisi accorcia progressivamente le distanze fino al 9-9, ma le avversarie tornano a condurre sul 14-10. Le azzurre reagiscono ancora una volta e ristabiliscono la parità sul 17-17, prima di mettere la freccia sul 20-19. Da quel momento l’Italia prende il controllo del set e allunga fino al 25-20. Nel terzo ed ultimo parziale, invece, la partenza è tutta azzurra: il 4-1 iniziale dà fiducia alla squadra italiana, che amplia rapidamente il margine sul 9-4 e poi sul 12-5. La Bosnia prova a rientrare, ma l’Italia mantiene saldamente il comando, passando dal 18-12 al 20-15 e poi al 22-16. Il finale è senza sorprese: le azzurre chiudono 25-17 e completano il 3-0 all’esordio.

Il tabellino

ITALIA – BOSNIA ERZEGOVINA 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

ITALIA: Eze, Bolzonetti 5, Akrari 7, Obossa 4, Tanase 5, Manfredini 11, Moro (L). Battista 11, Marchesini, Scola 4, Nardo 7. N.e.:Gardini. All. Parisi.

BOSNIA ERZEGOVINA: Zekic 11, Starhonic 3, Stevanovic 2, Isanovic 7, Klopic 6, Fundup 10, Alajbegovic (L). Music, Damjanovic, Vukoje, Terzic 3. N.e.: Katalina. All. Kuzmanovic.  

Durata: 28’, 31’, 28’ Tot: 87'

Italia: 4 a, 8 bs, 10 mv, 18 et

Bosnia Erzegovina: 3 a, 9 bs, 8 mv, 21 et

I GIRONI DEL TORNEO FEMMINILE

Girone A: Italia, Serbia, Egitto, Bosnia Erzegovina

Girone B: Turchia, Grecia, Algeria, Kosovo, Macedonia del Nord

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FEMMINILE

Giovedì 20 agosto

Macedonia del Nord - Turchia - Girone B

Kosovo - Grecia - Girone B

Italia - Bosnia Erzegovina - Girone A – 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Venerdì 21 agosto

Algeria - Kosovo - Girone B

Serbia - Egitto - Girone A

Sabato 22 agosto

Grecia - Algeria - Girone B

Domenica 23 agosto

Serbia - Bosnia Erzegovina - Girone A

Lunedì 24 agosto

Kosovo - Macedonia del Nord - Girone B

Algeria - Turchia - Girone B

Egitto - Italia - Girone A - Ore 17 - PalaMazzola - Taranto

Martedì 25 agosto

Riposo

Mercoledì 26 agosto

Turchia - Kosovo - Girone B

Grecia - Macedonia del Nord - Girone B

Italia - Serbia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Giovedì 27 agosto

Bosnia Erzegovina - Egitto - Girone A

Macedonia del Nord - Algeria - Girone B

Turchia - Grecia - Girone B

Sabato 29 agosto

Semifinali femminili

Domenica 30 agosto

1°/2° posto: finali femminili

3°/4° posto: finali femminili

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