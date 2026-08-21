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FIPAV Cup Men Elite: azzurri in ritiro a Reggio Calabria

De Giorgi ha convocato 14 atleti che ritroveranno il 23 agosto in vista del quadragolare, che farà tappa anche a Messina, che vedrà la nostra nazionale confrontarsi con Germania, Cuba e Brasile
3 min
Fipav Cup Men EliteReggio CalabriaDe Giorgi
FIPAV Cup Men Elite: azzurri in ritiro a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA-Dopo aver lasciato Verona al termine di un proficuo stage di preparazione in vista dei Campionati Europei, in programma dal 10 al 26 settembre, il gruppo azzurro si radunerà di nuovo dal 23 agosto a Reggio Calabria, dove prenderà parte alla FIPAV Cup Men Elite, in programma nel capoluogo calabrese dal 26 al 27 agosto, per poi spostarsi a Messina dove la manifestazione vivrà, dal 28 al 31 agosto, la fase conclusiva.
Il 24 agosto, alle ore 11 presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa.

A Reggio Calabria, Giannelli e compagni affronteranno al PalaCalafiore la Germania il 26 agosto alle ore 21. Gli azzurri si sposteranno poi in Sicilia, dove al PalaRescifina di Messina sfideranno Cuba il 28 agosto alle ore 20 e il Brasile il 30 agosto alle ore 21. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e Sky Sport. Saranno questi gli ultimi test match prima dell’inizio della rassegna continentale.

I 14 convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

Lo staff azzurro

Ferdinando De Giorgi (commissario tecnico), Roberto Ciamarra (secondo allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Ivan Contrario (scoutman), Oscar Berti (preparatore atletico), Francesco Alfatti (fisioterapista), Fabio Rossin (fisioterapista), Marco Penza (medico), Giuliano Bergamaschi (pedagogista), Giacomo Giretto (team manager). 

CALENDARIO GARE FIPAV CUP MEN ELITE 

Reggio Calabria – PalaCalafiore

26 agosto ore 21, Italia-Germania

27 agosto ore 20, Germania-Cuba

Messina – PalaRescifina

28 agosto ore 20, Italia-Cuba

29 agosto ore 20, Germania-Brasile 

30 agosto ore 21, Italia-Brasile

31 agosto ore 20, Brasile-Cuba 

 

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