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Giochi del Mediterraneo: terza vittoria per l'Italia contro la Serbia

Successo in tre set 3-0 (25-19, 38-36, 25-21) per i ragazzi di Fanizza, durata record per il secondo set che ha fermato i cronometri a 50 minuti dopo una lunga lotta fra le due contendenti
3 min
Giochi Del MediterraneoItaliaSerbia
Giochi del Mediterraneo: terza vittoria per l'Italia contro la Serbia

TARANTO- Terza vittoria in altrettante partite per l'Italia di Vincenzo Fanizza nella fase a Gironi dei Giochi del Mediterraneo. Gli azzurri hanno superato in tre set 3-0 (25-19, 38-36, 25-21) la Serbia. Per la statistica va segnalata la durata record del secondo set (50') terminato ai vantaggi 38-36.

In doppia cifra per la nostra nazionale Diego Frascio con 19 punti e, per la Serbia, Aleksandar Sosa, con 20. Una gara che l’Italia ha tenuto in mano senza problemi nel primo e nel terzo set (8-2, 16-13 nel primo parziale e 8-5, 16-11 nel terzo) ma che ha dovuto sudare portando il set addirittura a 38-36 nel secondo. Una vera lotta che dà all’Italia la terza vittoria su tre gare. Prossimo impegno, domani, martedì 25 agosto, contro l’Algeria. L’ultimo match della fase a gironi, invece, andrà in scena venerdì 28 agosto alle 20 contro la Francia.

Il tabellino

ITALIA - SERBIA 3-0 (25-19, 38-36, 25-21)

ITALIA: Fanizza 1, Orioli 9, Pellacani 9, Frascio 19, Held 6, Truocchio 8, Catania (L), Mancini, Tallone, D’Amico ne Crosato,  Roberti, All. Fanizza

SERBIA: Rudic 7, Vulikic 2, Ubiparip 7, Gajovic 7, Sosa 20, Brboric 6, Jeremic (L), Nikolic 3, Petrovic, Kovacevic, ne Petrovic, Bajandic. All. Janic

Durata set: 27’, 50’, 37’ Tot: 114'

Italia: 2 a, 16 bs, 6 mv, 25 et

Serbia: 3 a, 20 bs, 6 mv, 32 et

I GIRONI DEL TORNEO MASCHILE

Girone A: Italia, Francia, Tunisia, Algeria, Serbia, Portogallo

Girone B: Spagna, Turchia, Grecia, Egitto, Kosovo

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO - MASCHILE

Martedì 25 agosto

Portogallo - Serbia - Girone A

Turchia - Kosovo - Girone B

Francia - Tunisia - Girone A

Italia - Algeria - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Mercoledì 26 agosto

Grecia - Egitto - Girone B

Giovedì 27 agosto

Turchia - Grecia - Girone B

Venerdì 28 agosto

Algeria - Serbia - Girone A

Tunisia - Portogallo - Girone A

Spagna - Turchia - Girone B

Italia - Francia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Sabato 29 agosto

Semifinali maschili

Domenica 30 agosto

1°/2° posto: finali maschili

3°/4° posto: finali maschili

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