Mondiali U 17 Maschili: l'Argentina elimina l'Italia agli ottavi

Non bastano le doppie cifre in attacco di Michele Mangini (15), Samuele Storini (13) e Federico Guiotto (12) e il 65% di positività in ricezione del libero Andrea Rizzo, la squadra sudamericana mette in campo determinazione e grinta, con 25 punti di del capitano Bianchi, 5 muri di Ganino e, in generale, una dose di calma maggiore, condita da energia. L’Italia viene quindi eliminata dai Mondiali Under 17 maschili in corso a Doha. I quarti sono previsti per giovedì 27 agosto, le semifinali venerdì 28 e le finali per le medaglie sabato 29 agosto.

Passa avanti 4-8 l’Argentina con Bianchi. L’Italia recupera un punto alla volta e si porta sull’11-12 salvo poi lasciare spazio ai sudamericani che girano 12-16 con un errore azzurro dalla seconda linea in attacco. Coach Francesco Conci chiama time out. Gli azzurri non mollano, il 16-18 è un primo tempo di Mangini, murone di Guiotto il - 1 e prima intenzione ancora di Mangini al centro, per il pari. Argentina ancora sul + 3 (18-21 e poi 20-23). Il primo set finisce 20-25 con un muro della squadra di coach Nocenti. Secondo set. Ancora Bianchi usa le mani del muro azzurro per il 6-8. Il 9-10 è un attacco dal centro di Storini, l’Italia si rifà sotto sul 12 pari. L’Argentina si porta avanti 15-18 con un attacco furbo del palleggiatore. L’Italia è fallosa in attacco mentre la squadra sudamericana è paziente (18-22). Sul 22-24, l’Argentina chiede time out per bloccare il recupero azzurro. L’Italia si riavvicina con un attacco profondo ma poi Vera mette a terra il primo tempo che dà all’Argentina il set del 2-0. L’Italia imbastisce un buon gioco al centro con Mangini e tiene il vantaggio nell’avvio di terzo set (4-3) ma è l’Argentina a passare sul 5-8 con due errori, uno in battuta e uno in attacco, dell’Italia. Time out Conci. Guiotto mette a terra da opposto il -1 (9-10), l’Italia passa avanti sull’11-10 per fallo di doppio tocco di Vera sul 12-10 e grazie a un attacco diretto di Mangini. L’Italia gira avanti 16-12, l’Argentina recupera terreno tenendo il -3 (20-17). Il set si chiude sul 25-20 con l’attacco che ha messo più in difficoltà i sudamericani: il primo tempo di Mangini. In avvio di quarto set, l’Argentina si porta avanti 5-8. Un attacco e un muro vincenti argentini valgono il +6 per la squadra di coach Nocenti, che prova l’allungo fatale. Time out Italia. Al rientro, ace di Vera: 6-12 e poi 6-15 su azione. Gli azzurrini non mollano e si portano sul 9-15. Il divario numerico scavato dall’Argentina, però, è, oggettivamente, complesso da recuperare (10-18). Gli azzurrini si perdono e l’Argentina si gasa: 12-21 con difese e colpi di furbizia. Muro out di Bianchi e l’Argentina vince il quarto set 16-25, volando ai quarti di finale. Italia eliminata.

Il tabellino

ITALIA - ARGENTINA 1-3 (20-25, 23-25, 25-20, 16-25)

ITALIA: Filippi 8, Storini 11, Talevi 1, Maiocchi 8, Mangini 15. Guiotto 13, Rizzo (L), Cravea 2, Fantoni 2, Tamagnini 1, Strada, Monti, Stankovic, ne Ferrero. All. Conci

ARGENTINA: Alonso B. 8, Jacuzzi 6, Vera 3, Bianchi 25, Ganino 6, Alonso M. 8, Demarco (L), Mendoza, Quaini, Zalar, Moyano, ne Maciel, Briozzi. All. Nocenti

Durata Set :26’, 27’, 25’, 24’ Tot: 102'

Italia: 1 a, 14 bs, 10 mv, 36 et

Argentina: 1 a, 5 bs, 10 mv, 21 et

Il programma del Mondiale

27 AGOSTO

Quarti di finale

28 AGOSTO

Semifinali

29 AGOSTO

1°/2° posto - ore 16.00 italiane

3°/4° posto - ore 13.00 italiane