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Giochi del Mediterraneo: l'Italia in semifinale, battuta l'Algeria

Quarta vittoria in altrettante partite per la formazione di Fanizza che supera 3-0 (25-16, 25-19, 25-22) la squadra africana ed ora aspettano la sfida con la Francia di venerdì che determinerà il primo posto della Pool A
4 min
Giochi Del MediterraneoItaliaAlgeria
Giochi del Mediterraneo: l'Italia in semifinale, battuta l'Algeria

TARANTO-L’Italia di Vincenzo Fanizza supera l'Algeria e conquista un posto nelle semifinali dei Giochi del Mediterraneo. Il 3-1 (25-16, 25-19, 25-22) sulla formazione africana, quarta vittoria su quattro partite disputate qualifica gli azzurri fra le prime quattro della manifestazione. Per conoscere le avversaria bisognerà attendere l’ultimo match del girone contro la Francia (anche lei con quattro vittorie nel Girone A) che andrà in scena venerdì 28 agosto alle 20, sempre a Taranto, al PalaMazzola. La vincitrice della sfida passerà come prima, la perdente come seconda. Dall’altra parte, nel Girone B formato da 5 squadre, ancora tutto da decidere con Grecia, Spagna e Turchia a contendersi i due piazzamenti per le posizioni da medaglia. 

Dopo il Portogallo, la Tunisia e, ieri sera, la Serbia, gli azzurri superano anche i nordafricani per 3-1 con una prova convincente contro un avversario che, comunque, ha chiuso il match in crescendo.

Il primo set è in controllo dell’Italia fin dalle prime battute: 8-4 con un attacco in diagonale di Tim Held. Il 16-10 è un errore in battuta dell’Algeria e il set vola via senza intoppi, sul 25-16. Anche nel secondo parziale, gli azzurri girano davanti ancora su un errore nordafricano (pipe a rete). Il 12-10 è un ace di Tallone e il 15-11 un murone di Truocchio. Il set si chiude sul 25-19 con un errore dai nove metri dei biancoverdi. Nel terzo set, l’Algeria reagisce e si porta anche in vantaggio sull’8-10 ma gli azzurri riagguantano gli avversari prima sul 10 pari e poi sul 12-12. Passa avanti l’Algeria 15-16 con un attacco potente e chiuso nei quattro metri da Amrat. Gli azzurri recuperano e superano l’Algeria sul 18-16. Ace di Bourouba per il pari 20 ed ace di Pellacani per il 23-21. Il set si chiude 25-22 tra gli applausi di un pubblico in festa. 

Il tabellino

ITALIA - ALGERIA 3-0 (25-16, 25-19, 25-22)

ITALIA: Truocchio 5, Fanizza 1, Tallone 12, Pellacani 8, Held 14, Frascio 8, Catania (L), D’amico (L), Mancini, ne Crosato, Orioli, Roberti. All. Fanizza

ALGERIA: Kadri, Bourouba 8, Bouyoucef 3, Amrat 5, Tizit 2, Abdekader 4, Abi (L), Krid 4, Hammies 1, ne. Arab, Abdelaoui, All. Oukrache

Italia: 7 a, 16 bs, 7 mv, 26 et

Algeria: 3 a, 14 bs, 2 mv, 31 et

I GIRONI DEL TORNEO MASCHILE

Girone A: Italia, Francia, Tunisia, Algeria, Serbia, Portogallo
Girone B: Spagna, Turchia, Grecia, Egitto, Kosovo

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO - MASCHILE

Mercoledì 26 agosto

Grecia - Egitto - Girone B

Giovedì 27 agosto

Turchia - Grecia - Girone B

Venerdì 28 agosto

Algeria - Serbia - Girone A

Tunisia - Portogallo - Girone A

Spagna - Turchia - Girone B

Italia - Francia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Sabato 29 agosto

Semifinali maschili

Domenica 30 agosto

1°/2° posto: finali maschili

3°/4° posto: finali maschili

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