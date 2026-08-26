Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ancora ascolti altissimi per l'Italia di Velasco su Rai 2

La partita con la Slovacchia è stata seguita da 745mila telespettatori, con il 9,94% di share, i contatti hanno raggiunto il milione 826mila. In 165mila hanno seguito il match su Sky Sport
1 min
Rai 2Sky SportItalia
Ancora ascolti altissimi per l'Italia di Velasco su Rai 2

GÖTEBORG (SVEZIA)- Gli appassionati di pallavolo di tutta Italia seguono con attenzione ed affetto la nazionale di Velasco anche in televisione.

La sfida Italia-Slovacchia, quarta partita del nostro europeo, vinta 3-0 dall'Italvolley di Julio Velasco allo Scandinavium di Göteborg, ha fatto registrare numeri significativi sui Rai2 e SkySport.

Su Rai2 il quarto successo consecutivo dell’Italia è stato seguito da una media di 745mila spettatori, con il 9,94% di share e 1 milione 826mila contatti.

Su Sky Sport Italia-Slovacchia ha fatto registrare 165mila spettatori di media, con una reach di 350mila nelle fasi finali del terzo set. La partita è stata trasmessa anche da Dazn.

Numeri che accompagnano il percorso delle azzurre nella Pool D e precedono l’ultimo appuntamento della fase a gironi, la sfida contro la Francia, in programma oggi allo Scandinavium di Göteborg alle 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS