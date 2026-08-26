Ancora ascolti altissimi per l'Italia di Velasco su Rai 2

GÖTEBORG (SVEZIA)- Gli appassionati di pallavolo di tutta Italia seguono con attenzione ed affetto la nazionale di Velasco anche in televisione.
La sfida Italia-Slovacchia, quarta partita del nostro europeo, vinta 3-0 dall'Italvolley di Julio Velasco allo Scandinavium di Göteborg, ha fatto registrare numeri significativi sui Rai2 e SkySport.
Su Rai2 il quarto successo consecutivo dell’Italia è stato seguito da una media di 745mila spettatori, con il 9,94% di share e 1 milione 826mila contatti.
Su Sky Sport Italia-Slovacchia ha fatto registrare 165mila spettatori di media, con una reach di 350mila nelle fasi finali del terzo set. La partita è stata trasmessa anche da Dazn.
Numeri che accompagnano il percorso delle azzurre nella Pool D e precedono l’ultimo appuntamento della fase a gironi, la sfida contro la Francia, in programma oggi allo Scandinavium di Göteborg alle 16.