La nazionale di sitting è seconda nell' Europeo B e promossa nella Pool A

Nell’ultimo atto della competizione, disputato oggi, mercoledì 26 agosto, l’Italia si è dovuta arrendere ad una Lettonia cinica e capace di imporsi per 3-1 (25-14, 23-25, 25-10, 25-16).

Gli azzurri salutano Brno con un risultato di grande prestigio e un percorso caratterizzato da vittorie e prestazioni convincenti. Nella fase a gironi, l’Italia ha collezionato cinque vittorie e una sola sconfitta, risultati che hanno permesso alla squadra di coach Marchesi di staccare il pass per la finalissima. Un traguardo di grande valore per la squadra tricolore, che premia il lavoro del gruppo e dello staff e conferma la crescita del movimento italiano nel sitting volley.

La Lettonia parte meglio e prende subito il comando delle operazioni, portandosi sul 3-0 e mantenendo il vantaggio nelle fasi iniziali del set. Gli azzurri provano a rimanere in scia, ma la formazione lettone allunga progressivamente fino al 15-8 e al 20-14, prima di chiudere il parziale sul 25-14. Nel secondo set l’Italia reagisce e prova a cambiare l’inerzia della gara: la Lettonia parte ancora avanti (5-2), ma gli azzurri ricuciono lo svantaggio e trovano la parità sull’11-11. Le due squadre procedono punto a punto nella fase centrale, con i lettoni che arrivano sul 18-14 e poi sul 21-18. L’Italia non molla, aggancia gli avversari sul 21-21 e completa la rimonta, portandosi avanti 22-21 e chiudendo il set 25-23. Nel terzo parziale la Lettonia torna a dettare il ritmo e, dopo un avvio sul 6-3, costruisce un vantaggio sempre più ampio. Gli azzurri faticano a contenere la formazione lettone, che vola prima sul 18-6 e poi sul 21-10, chiudendo senza difficoltà sul 25-10. Anche nel quarto set la Lettonia parte con maggiore incisività e conduce 6-3. L’Italia prova a reagire e resta in partita fino al 13-19, ma nel finale i lettoni allungano definitivamente e chiudono il parziale sul 25-16, conquistando la vittoria per 3-1.

Le parole del tecnico Marcello Marchesi

« Concludiamo questa manifestazione dei Campionati Europei con un secondo posto, che è da considerare un grandissimo risultato, soprattutto alla luce del progetto di rinnovamento in atto nel settore del sitting volley italiano. Potremmo dire che ci rimane un po’ di amaro in bocca per aver giocato in maniera non soddisfacente la finale contro la Lettonia, ma, con oggettività, dobbiamo anche riconoscere il grandissimo risultato sportivo che ci ha permesso di centrare l’obiettivo principale della stagione: il reinserimento nell’Europeo di Divisione A. Siamo fieri di esserci riusciti e, soprattutto, di averlo fatto con una delle squadre più giovani della competizione, che ha visto scendere in campo costantemente almeno tre ragazzi di poco più di vent’anni. Domani torneremo in Italia consapevoli di aver raggiunto il nostro primo obiettivo. Da quel momento ci dedicheremo a preparare al meglio la Bronze League, che saremo chiamati a giocare proprio in Italia, a Trieste, nel mese di novembre. Ci aspettano nuove sfide e ulteriori obiettivi ambiziosi. Non vediamo l’ora di poter tornare a giocare. Un ringraziamento speciale vogliamo farlo ai tanti sostenitori che ci hanno incoraggiato anche a distanza ».

Il commento del capitano Stefano Orsolini

« Siamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo primario, ovvero il passaggio del turno e la qualificazione all’Europeo A. È inevitabile, però, avere un po’ di rammarico per la sconfitta di oggi: quando arrivi in finale vuoi sempre vincere. Credo che oggi ci sia stato un po’ troppo nervosismo da parte nostra, e questo ci ha penalizzato. In ogni caso, siamo contenti del percorso fatto e guardiamo con fiducia al futuro. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto, capace di affrontare qualsiasi situazione ».

Il tabellino

ITALIA – LETTONIA 1-3 (14-25, 25-23, 10-25, 16-25)

ITALIA: Dalpane 5, Ignoto 5, Dalmasso 1, Nadai 14, Burzacchi 2, Orsolini 2, Mangiacapra (L). Ambrosetti, Issi 8, Fiorini. N.e.: Cuoghi, Invernizzi. All. Marchesi

LETTONIA: Berkis 10, Grimailovs 16, Pavlovs 3, Ektermanis 2, Filipavics 12, Vivcariks 4, Jeparovs (L). Grandbergs. N.e.: Silovs.

Durata set: 19’, 28’, 17’, 21’ Tot: 84'

Italia: 5 a, 10 bs, 7 mv, 51 et

Lettonia: 8 a, 9 bs, 9 mv, 28 et

I RISULTATI DELLE FINALI

Ore 15: Finale 3°/4° posto – Francia-Lituania 3-0 (25-18, 25-19, 25-13)

Ore 16: Finale 1° / 2° posto – Italia-Lettonia 1-3 (14-25, 25-23, 10-25, 16-25)