Record di durata, il 1° set di Germania-Italia finisce 66-64 in 1h e 29 minuti

REGGIO CALABRIA-Stasera nel corso del match fra Italia-Germania della Fipav Cup Men Elite in corso di svolgimento a Reggio Calabria, è stato battuto il record mondiale di punti e di durata di un singolo parziale. Il primo set della partita (ancora in corso) è terminato 66-64 e durato 1h e 29 minuti in favore dei tedeschi rappresenta. Il precedente primato con il punteggio più alto era, fino a questa sera, quello relativo al match di VNL tra Argentina e Polonia, terminato 50-48 in 62 minuti di gioco e disputato il 28 giugno 2026.