Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Record di durata, il 1° set di Germania-Italia finisce 66-64 in 1h e 29 minuti

E' il parziale più lungo della storia del volley. Il precedente record fino a questa sera era quello relativo al match di VNL 2026 tra Argentina e Polonia, terminato 50-48 in 62 minuti di gioco
1 min
Fipav Cup Men EliteItaliaGermania
Record di durata, il 1° set di Germania-Italia finisce 66-64 in 1h e 29 minuti

REGGIO CALABRIA-Stasera nel corso del match fra Italia-Germania della Fipav Cup Men Elite in corso di svolgimento a Reggio Calabria, è stato battuto il record mondiale di punti e di durata di un singolo parziale. Il primo set della partita (ancora in corso) è terminato 66-64 e durato 1h e 29 minuti in favore dei tedeschi rappresenta. Il precedente primato con il punteggio più alto era, fino a questa sera, quello relativo al match di VNL tra Argentina e Polonia, terminato 50-48 in 62 minuti di gioco e disputato  il 28 giugno 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS