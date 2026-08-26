Giochi del Mediterraneo: le azzurre superano la Serbia e sono in semifinale

TARANTO - La nazionale femminile di Carlo Parisi contro la Serbia vince la terza partita nella Pool A dei Giochi del Mediterraneo e stacca il pass per le semifinali. Dopo aver superato Bosnia Erzegovina ed Egitto le azzurre stasera hanno sconfitto 3-0 (25-18, 25-21, 25-17) la Serbia ed ora aspettano la vincente della sfida tra Turchia e Grecia, in programma giovedì 27 agosto alle ore 17 per la sfida che vale la finale. Stasera contro le serbe in doppia cifra Obossa (14), Akrari (12) e Bolzonetti (15) inoltre la nazionale si è resa protagonista di un' eccellente prestazione a muro (10-2 il parziale in questo fondamentale, 4 di Akrari).

L’Italia passa dal 6 pari all’11-9 con una buona prova in attacco ed è di Bolzonetti il punto del +3 dal quale parte l’allungo. Il set si chiude 25-18 con un murone di Manfredini. Pronti via, le azzurre passano avanti 5-1, la Serbia recupera terreno e arriva al pari 6 ma le azzurre allungano ancora con Obossa sul 13-10. Il 23-20 è ancora un muro al centro, questa volta di Akrari e l’ultimo punto, quello del 25-21 è ancora di Obossa. Nel terzo set, ancora Italia avanti, questa volta 5-1 e poi 14-8. Il parziale è in totale controllo delle azzurre che lo chiudono ancora a muro con il tandem Akrari-Tanase sul 25-17.

Il tabellino

ITALIA - SERBIA 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

ITALIA: Obossa 14, Akrari 12, Bolzonetti 15, Eze 2, Manfredini 4, Tanasi 8, Battista 1, Moro (L), Nardo, Scola, ne gardini, Marchesini. All. Parisi

SERBIA: Delic 2, Mijatovic 10, Buklic 9, Cikuc 5, Cvetkovic 3, Perovic, Miljevic 2, Sajic 5, Pakic (L), Sajic 5, ne Punisic (L)

Durata set: 24’, 27’, 24’ Tot: 75'

Italia: 7 a, 8 bs, mv 10, 14 et

Serbia: 2 a, 8 bs, 2 mv, 24 et

I GIRONI DEL TORNEO FEMMINILE

Girone A: Italia, Serbia, Egitto, Bosnia Erzegovina

Girone B: Turchia, Grecia, Algeria, Kosovo, Macedonia del Nord

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FEMMINILE

Giovedì 27 agosto

Bosnia Erzegovina - Egitto - Girone A

Macedonia del Nord - Algeria - Girone B

Turchia - Grecia - Girone B

Sabato 29 agosto

Semifinali femminili

Domenica 30 agosto

1°/2° posto: finali femminili

3°/4° posto: finali femminili