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L'Italia di Velasco vince sul campo e negli ascoti TV

Per la diretta su Rai 2 della partita Italia-Francia sono stati registrati 1 milione 59mila spettatori di media con 13,3% di share e oltre 3 milioni di contatti complessivi. Su Sky il match è stato visto 211mila spettatori medi, con una reach di 620mila spettatori
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Rai 2skyFrancia
L'Italia di Velasco vince sul campo e negli ascoti TV

GÖTEBORG (SVEZIA)-L'Italia di Julio Velasco, impegnata degli Europei Femminili, vince sul campo ma anche negli ascolti. La sfida decisiva contro la Francia, vinta 3-1 dalle azzurre ha fatto registrare numeri importanti sia su Rai 2 sia su Sky Sport.

Su Rai 2, Italia-Francia è stata seguita da 1 milione 59mila spettatori di media, facendo registrare il 13,3% di share e oltre 3 milioni di contatti complessivi.

Numeri significativi anche su Sky Sport, dove la sfida che ha consegnato all’Italia il primo posto nella Pool D ha registrato 211mila spettatori medi, con una reach di 620mila spettatori nelle fasi finali del quarto set.

La partita è stata trasmessa anche da Dazn.

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