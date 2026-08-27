L'Italia di Velasco vince sul campo e negli ascoti TV

Per la diretta su Rai 2 della partita Italia-Francia sono stati registrati 1 milione 59mila spettatori di media con 13,3% di share e oltre 3 milioni di contatti complessivi. Su Sky il match è stato visto 211mila spettatori medi, con una reach di 620mila spettatori

27 agosto 2026, 19:12 1 min Rai 2skyFrancia