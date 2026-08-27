L'Italia di Velasco vince sul campo e negli ascoti TV

GÖTEBORG (SVEZIA)-L'Italia di Julio Velasco, impegnata degli Europei Femminili, vince sul campo ma anche negli ascolti. La sfida decisiva contro la Francia, vinta 3-1 dalle azzurre ha fatto registrare numeri importanti sia su Rai 2 sia su Sky Sport.
Su Rai 2, Italia-Francia è stata seguita da 1 milione 59mila spettatori di media, facendo registrare il 13,3% di share e oltre 3 milioni di contatti complessivi.
Numeri significativi anche su Sky Sport, dove la sfida che ha consegnato all’Italia il primo posto nella Pool D ha registrato 211mila spettatori medi, con una reach di 620mila spettatori nelle fasi finali del quarto set.
La partita è stata trasmessa anche da Dazn.