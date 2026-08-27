Fipav Cup Men Elite: azzurri a Messina per sfidare Cuba e Brasile

Da record è stato il primo set tra Italia e Germania, terminato dopo 89 minuti sul 66-64, con 130 punti totali. Da record anche la durata complessiva del match con 3 ore e 29 minuti effettivi. Si tratta del record da quando il volley si gioca con il rally point sistem. Il precedente record, infatti, apparteneva al match di VNL tra Canada e Brasile disputato a Lubiana il 28 giugno 2026 e conclusosi con il punteggio di 3-2 in favore dei verdeoro dopo 2 ore e 35 minuti di gioco effettivo. Ultima curiosità: Ferdinando De Giorgi era in campo il 13 gennaio 2002 nel match tra Cuneo e Treviso conclusosi 3-2 con il secondo set chiuso dopo 48 minuti con il punteggio di 54 a 52 e che rappresenta il record italiano in un match di Serie A.

All’arrivo al porto di Messina la squadra azzurra è stata ricevuta dal Sindaco di Messina Federico Basile, il presidente del CT Fipav Messina Alessandro Zurro, il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale Giuseppa Marabello, il Direttore dell'Ufficio Territoriale Decentrato di Messina dell'AdSP Ettore Gentile, il Responsabile Area V Sicurezza, Operativa e Ambiente dell'AdSP Vincenzo Laruffa e il Comandante in II della Capitaneria di Porto di Messina Davide Guzzi.

Oggi giornata di riposo dagli allenamenti per gli azzurri, che sosterranno invece domani dalle ore 11 una sessione di allenamento con la palla al PalaRescifina, teatro la sera del match contro Cuba.

Le parole del CT Ferdinando De Giorgi

« Abbiamo scelto questi avversari in amichevole per avere degli avversari duri. La Germania è un avversario ostico, con delle buone qualità. Ci aspettavamo una gara intensa, certo non come poi è finito il primo set. Ricordo il 52-50 quando giocavo a Cuneo e penso che quello sia stato per molto tempo uno dei punteggi più alti della storia. Siamo stati molto resilienti e questo è un momento di passaggio, perché passiamo da un periodo di carico di lavoro alle partite vere e proprie. I ragazzi hanno dato tanta disponibilità, mostrando resilienza e aiutandosi. Abbiamo dovuto partecipare in tanti a questa partita, anche se l’idea era far giocare qualcuno di più e qualcun altro di meno. La Germania ha fatto la sua bella partita molto solida. Sono contento perché siamo andati alla fine in crescendo e, nel momento della grande fatica, siamo stati più lucidi degli altri e alla fine l’abbiamo vinta. Michieletto sta bene. Farà una visita nei primi giorni di settembre che ci darà delle risposte. Fisicamente non è mai stato così bene e ha tantissima voglia di giocare. La voglia di arrivare al 10 settembre, giorno dell’inizio degli Europei, è tanta ma senza fretta. Mancano ancora alcuni giorni di lavoro e delle cose da fare. Non mi aspetto che siamo brillantissimi adesso. Poi avremo altri cinque giorni di lavoro a Firenze per finalizzare alcune cose e successivamente si partirà per questi Europei. Sarà sicuramente anche una bellissima festa della pallavolo italiana, in una location spettacolare. Tornando alla partita contro la Germania, mi porto via cose buone. Certo, manca ancora una certa continuità nella gestione dei momenti e della battuta. Di positivo c’è poi che i ragazzi sono rimasti aggrappati dal primo all’ultimo punto e hanno cercato di sistemare e aiutare le cose: questa è una cosa molto positiva ».

Le parole di Daniele Lavia

« Vincere non è mai scontato, poi farlo davanti a questo pubblico caloroso è tanta roba. È stato emozionante. Dobbiamo ringraziare tutti i tifosi venuti, perché è stato un grande spettacolo. Il primo set, passato alla storia, è stato infinito e davvero difficile. Il livello medio della pallavolo maschile si è alzato molto, quindi molte partite sono complicate da giocare. Oggi lo abbiamo visto contro la Germania, che ci ha reso la vita difficile. Noi siamo stati bravi a tenere duro e dopo quel primo set molto lungo e stancante vincere poi il secondo e andare al tie-break è stato importante per noi e per il nostro fisico. La voglia di esordire a Napoli nei Campionati Europei è tanta, soprattutto per me dopo lo scorso anno. Tornare a vestire questa maglia e giocare a questi livelli è un orgoglio e sono felice ».

Le parole di Gabriele Laurenzano

« Alla fine abbiamo giocato forse sei set e mezzo. È stata una bellissima emozione venire a giocare qui, nella mia regione, con la maglia dell’Italia. C’è tanta fiducia all’interno di questo gruppo. Noi sappiamo che possiamo fare tante cose come squadra. Siamo un gruppo che fa tanti sacrifici e vuole dimostrare tutto il proprio valore. Le prossime due partite contro Cuba e Brasile, a Messina, le prepareremo al meglio. Abbiamo già giocato contro di loro in VNL quest’anno. Sono entrambe ottime squadre, che battono bene e sono potenti. Noi saremo pronti a fare di tutto per portare a casa anche queste partite. L’Europeo in casa lo stiamo aspettando, soprattutto perché giocheremo davanti al nostro pubblico e dopo la sconfitta in finale nell’ultimo Europeo del 2023, c’è sicuramente voglia di fare bene. Io non c’ero in quell’occasione, ma ho sofferto davanti alla TV. Ci sentiamo pronti e non vediamo l’ora di giocare ».

IL MATCH ITALIA- CUBA

I precedenti tra Italia e Cuba

Gare totali: 95

Gare vinte: 49

Gare perse: 46

Ultimo incontro tra Italia e Cuba

19 luglio 2026, Volleyball Nations League: Italia-Cuba 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17)