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Bryan Argilagos si aggrega alla nazionale di De Giorgi

Il diciannovenne palleggiatore di Cuneo è stato chiamato dal tecnico azzurro a rafforzare il gruppo in vista dei prossimi probanti impegni della nostra rappresentativa maggiore
1 min
ArgilagosDe Giorgi
Bryan Argilagos si aggrega alla nazionale di De Giorgi

MESSINA-Al gruppo della nazionale Maschile di Ferdinando De Giorgi si aggiunge un nuovo elemento che sarà prezioso soprattutto nelle sedute di allenamento. Il CT ha convocato per il collegiale di Messina il diciannovenne Bryan Argilagos, palleggiatore in forza alla Cuneo Volley.
Lo staff azzurro,  viste le ulteriori due gare ravvicinate in programma, e per evitare sovraccarichi di lavoro, ha dunque deciso implenetare la rosa con un altro atleta che darà sostegno al comparto dei palleggiatori presenti in squadra.  Argilagos, atleta classe 2007, ha già lavorato con il gruppo azzurro a Cavalese nel mese di giugno ed è stato inserito nella long list della VNL 2026.
Giannelli e compagni saranno impegnati nelle gare amichevoli del torneo FIPAV Cup Men Elite: la prima, questa sera alle ore 20 contro Cuba (diretta Rai Sport e Sky Sport Arena), e l’altra il 30 agosto alle ore 21 contro il Brasile (diretta Rai Sport e Sky Sport Mix). 

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