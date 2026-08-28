Fipav Cup Men Elite: l'Italia si arrende a Cuba al quinto set

Domani, giornata di riposo dalle gare per l’Italia, che si allenerà nel pomeriggio al palazzetto. Nell’impianto, invece, alle ore 20 andrà in scena il match tra Germania e Brasile. Gli azzurri giocheranno il loro ultimo match della FIPAV Cup Men Elite il 30 agosto, quando alle ore 21 affronteranno il Brasile guidato da Bernardo Rezende.

Il commissario tecnico azzurro Ferdinando De Giorgi, per questo match, ha cambiato rispetto alla prima gara e scelto Argilagos in regia con Romanò opposto. Lavia e Sani gli schiacciatori, Galassi e Pardo i centrali, con Balaso libero. Cuba invece in campo con Thondike in palleggio e Masso opposto, López Castro e Yant schiacciatori, Simon e Fiel centrali e Garcia libero.

Comincia all’insegna dell’equilibrio la sfida tra Italia e Cuba a Messina (4-4, 5-5, 8-8). Nelle fasi successive è Cuba a provare il primo mini-allungo (7-9, 9-11). L’Italia però presto trova il pareggio 11-11 con Argilagos e il successivo sorpasso (12-11) con Lavia. Continua la battaglia con le squadre in lotta per buona parte del set punto a punto (13-13, 16-16). Il mani out cercato da Lavia regala all’Italia il nuovo vantaggio (18-17), ma Masso con un lungo linea ripristina la parità. Cuba in questa fase trova il break e va sul + 2 (18-20). Nel finale Cuba è riuscita a rimanere avanti e ha chiuso in proprio favore 25-22 dopo 33 minuti di gioco.

Nel secondo set dentro Porro al posto di Lavia e dopo una fase di sostanziale equilibrio dovuto all’alternarsi delle due squadre al comando (2-3, 4-3), l’Italia ha provato a prendere in mano la situazione (9-6, 12-9). Il muro di Porro porta gli azzurri sul + 4 (14-10) massimo vantaggio fin qui. Successivamente l’Italia ha continuato a comandare il gioco e rimanere avanti, nonostante qualche tentativo di rimonta da parte di Cuba, fino al 25-21 firmato da Porro al secondo set point utile.

Terzo set cominciato con Cuba avanti nel punteggio (4-2), poi l’ace di Romanò porta la situazione in parità (4-4), un successivo ace di Sani invece regala all’Italia il punto del sorpasso (6-5). Nelle azioni successive l’Italia ha provato a staccare gli avversari e trovato il + 2 (9-7). Il mani fiori trovato da Cuba ristabilisce la nuova parità (9-9). Gli azzurri però poi hanno impresso una nuova accelerata e trovato il +3 (13-10), vantaggio poi incrementato fino al +6 (19-13). Il set si è poi concluso 25-16.

Nel quarto set è Caba a partite meglio trovando il vantaggio +4 (5-9), in questa fase gli azzurri sono stati costretti ad inseguire fino a trovare il pareggio sul 12-12. Nella fase centrale del set, però, l’Italia è tornata a soffrire e Cuba ha trovato un nuovo allungo (12-15). Il muro di Porro ha dato nuova fiducia alla squadra e innescato un break che ha condotto al pareggio (15-15). L’ace di Lopez porta di nuovo avanti i cubani che poi allungano + 3 (17-20). Cuba chiude infine un set, condotto dall’inizio, con il punteggio di 25-19.

Nell'ultimo set le due squadre hanno continuato a lottare punto a punto (7-7), nelle battute successive Cuba ha trovato il break (8-10). L'Italia con i suoi attaccanti ha provato a spingere e trovato con Sani il pareggio (11-11). Nel finale entusiasmante con le due squadre hanno offerto spettacolo e Cuba ha chiuso 15-13.

CALENDARIO E RISULTATI FIPAV CUP MEN ELITE

Reggio Calabria – PalaCalafiore

Italia-Germania 3-2 (64-66, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12, 19-25)

Germania-Cuba 2-3 (23-25, 23-25, 25-20, 25-21, 19-21)

Messina – PalaRescifina

Cuba- Italia 3-2 (25-22, 21-25, 16-25, 25-19, 15-13)

29 agosto ore 20, Germania-Brasile

30 agosto ore 21, Italia-Brasile

31 agosto ore 20, Brasile-Cuba