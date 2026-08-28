Giochi del Mediterraneo: l'Italia supera la Francia, in semifinale trova la Grecia

Stasera gli azzurri hanno controllato con sapienza la gara contro i francesi mettendo hanno messo in campo concretezza, pochi errori e attenzione. Doppia cifra per Diego Frascio (11 punti) e Tim Held (13) con una superiorità netta in battuta (6-0 gli ace). L'altra semifinale sarà Francia-Turchia.

L’Italia si porta avanti 16-13 grazie a un’invasione della Francia, poi Duthoit accorcia sul 18-17. Il set è combattuto ma l’inerzia è tutta azzurra. Frascio mette a terra il punto del 23-20 e il set si chiude con il risultato di 25-21 con un mezzo ace di Held e un attacco vincente azzurro. Il secondo parziale vede l’Italia sugli scudi dopo un primo momento di equilibrio (5 pari). Poi i ragazzi di Fanizza allungano, arrivano sul +6 che li mette al riparo dal ritorno francese. Il set si chiude sul 25-17. Pronti via, nel terzo set si inizia 3-3 con videocheck annessi. L’ace di Truocchio vale l’8-6 per gli azzurri e quello di Crosato permette all’Italia di agguantare il pareggio sul 12-12 dopo un buon momento della Francia. Il primo tempo servito da Fanizza a Truocchio fa girare avanti gli azzurri sul 16-15. Francia e Italia proseguono sul filo della parità e un muro pazzesco di Truocchio vale il +2: 22-20 su Feral che non riesce a passare da posto due. Duthoit accorcia sul 24-23, ma a chiuder la questione è un primo di Truocchio (25-23) che vale la semifinale contro la Grecia, in programma sabato 29, orario da definire. La Grecia ha infatti perso 3-0 contro la Turchia nell’ultimo match del Girone B, anch’esso decisivo per l’accesso al posizionamento in semifinale, arrivando seconda nel raggruppamento.

Le parole del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi

« Quella di oggi è stata una situazione molto particolare e un po' in emergenza non perché ci sono delle situazioni grave ma siamo in un momento di trasformazione ed è meglio non forzare alcune situazioni di gioco. Voglio ringraziare la disponibilità di Argilagos, un palleggiatore che non ha mai palleggiato con nessuno di quelli in campo oggi. C’è stata la disponibilità dell’atleta, della società di Cuneo e del coach Battocchio. Sono contento di come sono state interpretate alcune situazioni, peccato per il risultato finale e non siamo riusciti a concretizzare con la vittoria. Qualche sfumatura alla fine non ci ha permesso di chiudere al meglio. E’ stata una prova di grande capacità di adattamento contro una squadra forte dal punto vista non solo fisico. In due partite abbiamo giocato tanto e quindi tutto conta. Siamo nella fase in cui dal grande lavoro fisico e tecnico dobbiamo poi trasformare tutto in situazioni di gioco ».

Le parole di Francesco Sani

« Tra quella a Reggio Calabria e quella di questa sera a Messina abbiamo giocato dieci set lunghissimi. Per fortuna abbiamo un roster molto ampio che può competere con chiunque. Oggi un sestetto nuovo con anche giocatori con meno esperienza, è stata una partita bellissima e mi sono divertito tanto peccato solo per il finale ma secondo me abbiamo fatto vedere anche una buona pallavolo. Partite come queste servono per provare tante cose e dare ritmo a tutti. Ogni giocatore deve essere pronto e siamo sempre tutti disponibili con una grande voglia di giocare e gare come queste sono le occasioni giuste. Se penso all’esordio europeo mi aspetto una piazza piena di gente con un’atmosfera bellissima. Sono sicuro che ci arriveremo pronti ».

Le parole di Bryan Argilagos

« E’ stato un esordio molto emozionante dopo aver ricevuto ieri la chiamata in Nazionale. E’ stato tutto bellissimo perché avvenuto in Italia con questo pubblico caloroso. Purtroppo, il risultato non è stato quello che volevamo però penso che abbiamo fatto vedere buone cose. L’esordio con Cuba sembra una favola scritta e sono contento di averlo fatto contro di loro anche in onore di mio papà. Sono felice sia venuto adesso in un momento non facilissimo della mia vita e mi ha dato una bella boccata d’aria ».

Il tabellino

ITALIA – CUBA 2-3 (22-25, 25-21, 25-16, 19-25, 13-15)

ITALIA: Sani 12, Galassi 4, Romanò 20, Lavia 6, Mati 2, Argilagos 3, Balaso (L). Porro 12, Sanguinetti 7, Bottolo, Laurenzano, N.e: Michieletto, Giannelli, Rychlicki. All. De Giorgi.

CUBA: Lopez 19, Simon 7, Thondike 1, Yant 22, Fiel 5, Masso 6, Garcia (L). Gomez Galves 1, Gonzalez 6, Velazquez 6, Nivaldo, Lazaro (L), Ne: Suarez Mendoza. All. Cruz Lopez

ARBITRI: Ciaccio, Giorgianni

Durata: 33’, 26’, 34’, 27’, 20’ Tot: 140’

Italia: a 4, bs 19 , m 9 , et 29

Cuba: a 4 , bs 23 , m 10 , et 38.

Spettatori: 3.800

Il tabellino

ITALIA - FRANCIA 3-0 (25-21, 25-17, 25-23)

ITALIA: Fanizza 3, Orioli 9, Crosato 6, Frascio 11, Held 13, Truocchio 7, Catania (L), D’Amico, Mancini, ne Mosca, Roberti, Pellacani, Tallone. All. Fanizza

FRANCIA: Duthoit 7,Gill, Pujol 11, Roeherig 1, Feral 9, Picard 4, Phelut (L), Garcia, Leon 2. Rippert, Nack 7, Canovas 4, ne Pascal.

Durata set: 27’, 26’, 35’ Tot: 88'

Italia: 6 a, 9 bs, 5 mv, 14 et

Francia: 0 a, 16 bs, 6 mv, 30 et

Il programma

Sabato 29 agosto

Turchia - Francia - Ore 17

Italia - Grecia - Ore 20

Domenica 30 agosto

1°/2° posto: finali maschili

3°/4° posto: finali maschili