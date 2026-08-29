Giochi del Mediterraneo: le azzurre battono la Grecia e vanno in finale

TARANTO - La nazionale di Carlo Parisi è in finale dei Giochi del Mediterraneo. Nella semifinale giocata oggi a Taranto la formazione azzurra ha battuto per 3-0 (25-22, 25-14, 25-22) la Grecia e domani sfiderà la Turchia, che nell’altra semifinale ha battuto la Serbia per 3-1 (25-16, 23-25, 25-21, 25-22), per la conquista dell'importante torneo internazionale. Prosegue dunque l’ottimo percorso compiuto fin qui dalla squadra italiana, capace di chiudere al primo posto il girone A con tre vittorie in altrettante gare. Dopo i successi ottenuti contro Bosnia Erzegovina ed Egitto, l’Italia ha superato anche la Serbia per 3-0 nell’ultima sfida della fase a gironi, completando un percorso netto senza set persi. Oggi Manfredini e compagne hanno poi confermato il proprio rendimento con una prestazione sopra le righe, senza sbavature. Top scorer della gara l’azzurra Obossa con 14 punti messi a segno. Doppia cifra anche per Bolzonetti (12) e Manfredini (12)

L’Italia parte con il giusto approccio, ma la Grecia resta a contatto nelle prime battute della gara. Le due squadre procedono punto a punto sul 4-4, 8-8, 12-12, 15-15 e 17-17, prima del primo vero strappo azzurro. Sul 21-19 è il muro di Manfredini e Tanase a consegnare all’Italia il doppio vantaggio, preludio alla chiusura del set sul 25-22. Nel secondo parziale le azzurre cambiano marcia. Dopo un avvio ancora equilibrato sul 3-3, l’Italia prende progressivamente il largo, portandosi sull’8-5, poi sull’11-7 e sul 15-9. La formazione di coach Parisi continua a spingere e amplia ulteriormente il margine fino al 20-12, prima di chiudere il set con un netto 25-14, con il punto finale firmato da Gardini. Italia avanti 2-0. L’Italia parte forte anche nel terzo set, portandosi sul 5-2 e mantenendo il controllo del parziale fino all’11-6. L’ace di Bolzonetti vale il 16-9 e sembra indirizzare definitivamente la sfida, ma la Grecia reagisce e accorcia le distanze fino al 17-15. Le azzurre mantengono comunque il vantaggio sul 20-18, prima di arrivare al finale punto a punto sul 23-22. Nel momento decisivo l’Italia trova la lucidità necessaria per chiudere il set sul 25-22 e la partita sul 3-0, conquistando così l’accesso alla finale dei Giochi del Mediterraneo.

Il tabellino

ITALIA - GRECIA 3-0 (25-22, 25-14, 25-22)

ITALIA: Eze 4, Bolzonetti 12, Akrari 7, Obossa 14, Tanase 9, Manfredini 12, Moro (L). Battista 1, Gardini 4, Scola, Nardo. N.e.: Frosini All. Parisi

GRECIA: Lamprousi 4, Fliakou, Fakopoulidou 7, Kathariou 7, Zioga 12, Nikologianni 6, Karampasi (L). Papathanasiou, Gkreka 3, Zafeiriou. N.e.: Pitta, Louka. All. Bakodimos

Durata: 27’, 23’, 30’ Tot: 80'

Italia: 5 a, 11 bs, 12 mv, 19 et

Grecia: 1 a, 2 bs, 5 mv, 12 et

Le finali

Domenica 30 agosto

3°/4° posto, ore 11: Serbia - Egitto

1°/2° posto, ore 17: Italia – Turchia