Giochi del Mediterraneo: Italia ko con la Grecia, giocherà per il bronzo

Un match infinito, giocato al PalaMazzola di Taranto su ritmi elevati, sia dal punto di vista fisico che emotivo che alla fine, premia la Grecia al quinto set, nel parziale meno combattuto dei cinque.

La pipe di Tim Held e il primo tempo extrarotato di Federico Crosato portano l’Italia avanti 2-1. L’ace di Held vale il 15-12, poi Theodoros Voulkidis mette a terra lo slash dopo una battuta che mette in difficoltà la ricezione azzurra. La Grecia non molla e rimane agganciata sul 23-20. Gli ellenici spingono al servizio e l’Italia comincia a faticare. Sul 24-23 coach Fanizza chiama time out, ma al rientro Voulkidis sbaglia dai nove metri e gli azzurri chiudono 25-23.

Mattia Orioli firma in diagonale il primo punto dell’Italia del secondo set, ma la Grecia passa avanti 4-6 e 5-7, mantenendo il vantaggio fino al 15-17. L’errore in attacco di Angelos Markous porta il punteggio sul 17-19. Diego Frascio mette a terra prima il pallone del 19-21 e poi quello del 20-21. Andrea Truocchio trova il mani out in primo tempo per il 21-23. Fanizza inserisce Alessio Tallone al servizio e Crosato mura Athana Protopsaltis della Grecia, riportando l’Italia a una sola lunghezza: di distanza 22-23. La Grecia chiama time out e, al rientro, conquista il punto del 22-24. Frascio firma il 23-24, ma Markou chiude il set 23-25.

Nel terzo parziale la parola d’ordine è equilibrio: l’Italia è avanti 8-7 grazie a un attacco di Frascio. La Grecia, però, sfrutta la propria potenza offensiva e si porta sul 15-17. Time out per l’Italia. Un ace di Filippo Mancini vale il 17-17. L’Italia ci crede e Held, al termine di un’azione lunghissima, trova la diagonale vincente del 18-17. Frascio riporta poi gli azzurri sul +1: 21-20.

Si arriva ai vantaggi sul 24-24. La Grecia sembra firmare il 24-26, ma il videocheck rileva un’invasione a rete e assegna il punto all’Italia: 25-25. Truocchio trova un grande muro e il regista Fanizza mura per il 27-26. Una grande difesa di Francesco D’Amico permette poi a Orioli di chiudere in diagonale il punto del 28-27. Dopo una lunga serie di videocheck, il punto decisivo del 29-31 viene assegnato alla Grecia, che si porta avanti 2-1 nel conto dei set.

Nel quarto set si gira 7-8 per la Grecia, che può contare sull’inerzia e sull’energia del parziale precedente, conquistato ai vantaggi, oltre che su una crescita importante a muro rispetto alle prime battute del match. L’Italia, invece, si smarrisce un attimo e sul 10-14 Vincenzo Fanizza chiama time out. Due ace consecutivi di Frascio valgono il 14-14, ma la Grecia torna avanti e gira sul 14-16. Orioli sale in cattedra e firma il punto del 18-18. L’Italia completa la rimonta e passa avanti 22-21 con un mani out di Held. È però la Grecia ad avere il primo match point sul 23-24, annullato da Frascio con un attacco di energia e nervi. Lampos Pitakoudis manda fuori il pallone che vale il 26-25 per gli azzurri, poi un grande muro di Frascio chiude il set sul 27-25. Si va al tie-break.

La Grecia subito avanti 2-6 e si cambia campo sul 3-8. Stavros Kasampalis sbaglia dai nove metri per il 5-9. Gli ellenici vanno avanti 7-13, gli azzurri accusano la fatica e il muro di Char Andreopoulos porta il risultato sul 7-14. Finisce 8-15, la Grecia va in finale contro la Francia mentre l’Italia giocherà per il bronzo contro la Turchia (domenica 30 agosto alle 14).

Il tabellino

ITALIA - GRECIA 2-3 (25-23, 23-25, 29-31, 27-25, 8-15)

ITALIA: Fanizza 1, Orioli 12, Crosato 9, Frascio 25, Held 17, Truocchio 7, Catania (L), D’Amico, Tallone, Mancini, ne. Mosca, Pellacani, Roberti. ne. Fanizza

GRECIA: Galiotos 5, Protopsaltis 16, Pitakoudis 19, Marou 18, Andreopoulos 21, Voulkidis 8, Chandrinos (L), Kasampalis, Mouchlias, Raptis, ne Vaiopoulos, Tziavras, Chandrinos. All. Christofidelis

Durata set: 29’, 27’, 42’, 34’, 15’ Tot: 147'

Italia: 6 a, 27 bs, 8 mv, 34 et

Grecia: 4 a, 27 bs, 9 mv, 40 et

SEMIFINALI

Turchia - Francia 2-3 (21-25, 25-23, 18-25, 25-23, 10-15)

Grecia - Italia 3-2 (23-25, 25-23, 31-29, 25-27, 15-8)

FINALI

3°/4° posto: Italia - Turchia

1° / 2° posto: Francia - Grecia