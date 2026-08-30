Fipav Cup Men Elite: per gli azzurri successo di prestigio sul Brasile

Per gli azzurri ora il rompete le righe e tre giorni liberi: il gruppo azzurro si radunerà nuovamente a Firenze il 3 settembre per l’ultimo periodo di lavoro, prima della partenza fissata l’8 settembre per Napoli, sede del match inaugurale della rassegna continentale.

Quella di oggi è stata anche l’ultima gara in Italia tra Nazionali per l’arbitro Stefano Cesare, al quale, al termine della gara, è stato consegnato un riconoscimento per la sua lunga e prestigiosa carriera arbitrale.

Tornando al match di questa sera, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha schierato in campo Giannelli in palleggio, con Rychlicki opposto, Lavia e Bottolo schiacciatori, Galassi e Sanguinetti centrali con Balaso libero.

Dall’altra parte della rete, il Brasile si è schierato con Cachopa palleggiatore, Darlan opposto, Lucarelli e Adriano schiacciatori, Flavio e Judson centrali, con Maique libero.

Comincia vibrante il primo set con le due squadre subito a dare spettacolo. L’ace di Gianneli porta il punteggio sul 3 pari, poi Darlan mette a terra il pallone successivo. E’ poi l’Italia a trovare il primo break -2 (6-4). Con il passare delle azioni la partita si è fatta sempre più bella con le due squadre che non si sono risparmiate e l’ace di Lucarelli ha dato al Brasile il +2 (7-9), prima del monster block di Lavia-Galassi (8-9). Il pareggio Italia è arrivato con Giannelli (11-11) e il successivo sorpasso con un attacco di Lavia (13-12). Nelle battute successive c’è stato, però, il ritorno del Brasile che ha mantenuto il vantaggio (14-16, 15-17, 16-18). Nel finale la formazione verdeoro è stata brava a tenere e poi aumentare il vantaggio fino all’ace di Bryan appena entrato (20-24). Gli azzurri dopo aver annullato due palle set si sono dovuti arrendere al primo tempo di Judson 25-21.

Vibrante anche l’avvio del secondo parziale con gli azzurri primi ad andare in vantaggio +2 (4-2). L’Italia in questa fase ha comandato il gioco e il punteggio (8-5, 11-7). A questo punto il tecnico brasiliano ha chiamato un time-out per dare nuove indicazioni ai suoi. Al rientro in campo gli azzurri sono stati bravi a tenere ancora a distanza la squadra verdeoro +6 (15-9) e poi la schiacciata vincente di Sanguinetti ha portato il punteggio sul (16-11). Il finale ha visto ancora l’Italia protagonista con il muro ancora protagonista (20-15, 22-17). Dopo un tentativo di rimonta dei brasiliani (23-18, 23-20) è giunti così all’ace di Sanguinetti (4 punti, 1 ace) che ha chiuso il set sul 25-20. Italia1, Brasile 1.

Al termine del secondo set si è svolto un momento istituzione con uno scambio di riconoscimenti che ha visto protagonisti il presidente federale Giuseppe Manfredi, il sindaco della città di Messina Federico Basile, il presidente regionale FIPAV Sicilia Antonio Locandro e presidente del CT Fipav Messina Alessandro Zurro.

Terzo set iniziato con il giusto piglio per l’Italia che per prima è andata in vantaggio e l’ace di capitan Giannelli ha regalato il + 3 (6-3) e il successivo muro vincente di Bottolo il + 4 (7-3) che ha costretto la panchina brasiliana a chiamare il primo time out. Alla ripresa del gioco l’Italia ha continuato a comandare il gioco e il muro di Galassi ha portato il punteggio sul + 5 (11-6). Con il passare delle azioni l’Italia sempre più padrona del campo (17-10) e ha finito per chiudere il proprio favore il set sul 25-18 con Mattia Bottolo. Italia 2, Brasile 1.

Quarto set cominciato come è finito il terzo con l'Italia avanti nel punteggio (4-2) . Gli azzurri, sorretti anche dagli oltre 4000 spettatori presenti sulle tribune, hanno aumentato il loro vantaggio + 3 (8-5, 10-7). Nella fase centrale del parziale gli azzurri hanno gestito con sapienza il vantaggio oramai acquisito + 5 (15-10) e con dentro anche Yuri Romanò, si è poi involata verso la vittoria 25-20.Italia 3-Brasile 1.

Domani alle ore 20 l’ultimo match in programma del torneo con Brasile Cuba. Al termine verrà stilata la classifica generale.

Le parole di Simone Giannelli

« Tre gare intense tra Reggio Calabria e Messina. Il lungo set contro la Germania ci è costato un po' caro con Sbertoli che ha accusato crampi ed è dovuto uscire. Ringrazio Argilagos per l’immediata disponibilità ed è venuto a darci una mano contro Cuba. Sono contento perché abbiamo giocato bene, ci serviva anche questo test match in vista dell’europeo contro squadre forti. Ora questo ultimo collegiale prima dell’inizio della competizione. Vedo un bel gruppo affiatato che dopo la VNL ha capito cosa deve fare tecnicamente anche in allenamento. Ancora non siamo perfetti, però dobbiamo continuare con questa mentalità e penso che così facendo ci può dare garanzia di poter giocare punto a punto contro tutti. Penso che la partita inaugurale di Napoli sarà una partita memorabile per tutti. Prendiamo ora però ancora questo ultimo periodo di preparazione che ci serve e poi dopo non vedo l’ora di vedere cosa sarà Napoli ».

Le parole di Giovanni Sanguinetti

« È stata la partita più bella tra quelle disputate, loro sono un gruppo molto ostico, nel primo set ci hanno messo subito in difficoltà, ma noi siamo stati bravi a portare a casa la partita in quattro set e non era scontato. Ormai siamo agli sgoccioli della nostra preparazione, rimangono solo dei piccoli ritocchi prima dell’esordio di Napoli, ormai manca davvero poco, siamo pronti. Affronteremo una gara alla volta, scenderemo in campo cercando di non sentire troppo la pressione e pensando step by step cercando di arrivare più lontano possibile ».

Le parole di Gianluca Galassi

« Con il Brasile è sempre una gara molto tosta, non è stato facile, ma siamo stati sul pezzo e non è stato facile; il torneo è stato impegnativo con partite giocate un giorno sì e uno no, quindi con ritmi serrati. A mio avviso è stato un buon percorso di crescita con tanti set giocati e partite davvero intense e performanti, era quello di cui avevamo bisogno e tutto questo sarà utile nel percorso di avvicinamento all’Europeo dove, come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile ».

Il tabellino

ITALIA – BRASILE 3-1 (21-25, 25-20, 25-18, 25-20)

ITALIA: Lavia 13, Galassi 8, Giannelli 8, Bottolo 13, Sanguinetti 7, Rychlicki 15, Balaso (L). Sani , Romanò, Porro. N.e: Argilagos, Laurenzano, Michieletto,Mati. All. De Giorgi

BRASILE: Judson 4, Cachopa, Adriano 9, Flavio 8, Darlan 13, Lucarelli 9, Maique (L). Bryan, Arthur 6, Pinta 2, Honorato N.e. Pureza, Burgmann 3. All. Bernardo de Rezende

ARBITRI: 1°Cesare 2° Giorgianni

Durata: 30’, 32’, 30’ Tot: 92'

Italia: a 7, bs 17, m 12, et 22

Brasile: a 4 , bs 15 , m 2 , et 25 .

CALENDARIO E RISULTATI FIPAV CUP MEN ELITE

Reggio Calabria – PalaCalafiore

Italia-Germania 3-2 (64-66, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12, 19-25)

Germania-Cuba 2-3 (23-25, 23-25, 25-20, 25-21, 19-21,13-15)

Messina – PalaRescifina

Italia-Cuba (22-25, 25-21, 25-16)

Germania-Brasile 0-3 (21-25, 20-25, 16-25)

Italia-Brasile 3-1 (21-25, 25-20, 25-18, 25-20)

31 agosto ore 20, Brasile-Cuba