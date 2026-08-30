Europei Femminili: domani alle 16.00 Italia-Bulgaria

L’Italia arriva al primo appuntamento della fase a eliminazione diretta dopo aver chiuso al primo posto la Pool D disputata a Göteborg. Cinque vittorie in altrettante partite per le azzurre, che nella fase a gironi hanno lasciato per strada un solo set, quello perso nel successo per 3-1 contro la Francia.

Le bulgare, invece, hanno conquistato l’accesso agli ottavi chiudendo al quarto posto la Pool B, disputata proprio a Brno, con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte.

I precedenti. Per Italia e Bulgaria si tratterà della 52ma sfida, con 31 vittorie azzurre e 20 bulgare. Agli Europei, si affronteranno invece per l’undicesima volta. Il bilancio dei dieci precedenti nella rassegna continentale vede la formazione bulgara avanti con sei vittorie contro le quattro dell’Italia. La Bulgaria è una delle sole quattro Nazionali ad avere un bilancio positivo nei confronti dell’Italia agli Europei. Le altre sono la Russia (9-5, includendo l’Unione Sovietica), la Germania Est (6-0) e i Paesi Bassi (11-10).

L’ultimo confronto tra Italia e Bulgaria agli Europei risale alla fase a gironi dell’edizione 2023, quando a Monza le azzurre si imposero 3-0. Ekaterina Antropova (15 punti) e Myriam Sylla (14) furono le migliori realizzatrici dell’Italia, Maria Yordanova (8) e Radostina Marinova (7) le migliori dall'altra parte della rete.

La Bulgaria ha un bilancio di una vittoria e otto sconfitte agli Europei contro le Nazionali campioni del mondo in carica. L’unico successo è stato il 3-2 contro l’Italia nel 2003, che rappresenta anche l’ultima vittoria della Bulgaria in una gara ufficiale contro le azzurre.

L’Italia ha vinto gli ultimi 13 incontri ufficiali contro la Bulgaria, dopo la sconfitta per 3-2 agli Europei del 2003. All’epoca il CT della Bulgaria era Giovanni Guidetti.

Le azzurre hanno perso un solo set negli ultimi otto incontri ufficiali contro la Bulgaria e risale alla vittoria per 3-1 nella Volleyball Nations League 2025.

Italia e Bulgaria si sono affrontate anche nella Volleyball Nations League 2026, il 3 giugno a Brasilia. Azzurre che si imposero 3-0, con 14 punti di Antropova mentre Aleksandra Milanova, con 12 punti, è stata la miglior realizzatrice tra le bulgare.

La Bulgaria ha vinto una delle cinque partite disputate agli Europei contro la Nazionale campione olimpica in carica (tutte contro l’Unione Sovietica): si deve tornare al 1981 e il punteggio finale fu di 3-0.

L’Italia poi ha un bilancio di 8 vittorie e 6 sconfitte nelle partite degli Europei disputate a Brno, nelle edizioni 1993 e 1997.

L’ultima esperienza di Julio Velasco alla guida della Nazionale femminile italiana agli Europei risale proprio a Brno, nel 1997 e fu di cinque vittorie, due sconfitte con un quinto posto finale.

Per la Bulgaria quello di domani sarà un appuntamento dal significato particolare: la formazione guidata da Marcello Abbondanza disputerà la sua 200ma partita nella storia degli Europei.

L'Italia ha superato gli ultimi tre ottavi di finale agli Europei del 2019, 2021 e 2023.

La Bulgaria ha raggiunto i quarti di finale nel 2023, quando poi venne sconfitta 3-0 dai Paesi Bassi. L’ultima semifinale risale al 2001, edizione nella quale conquistò la medaglia di bronzo battendo 3-0 proprio le azzurre.

Infine la Bulgaria ha un bilancio di 11 vittorie e 15 sconfitte nelle partite degli Europei disputate in Repubblica Ceca/Cecoslovacchia, compreso un bilancio di 4 vittorie e 8 sconfitte a Brno.

Le parole di Alessia Orro

« Ci aspetta una bella partita. Finalmente iniziano le gare da dentro o fuori e giochiamo contro la Bulgaria, una squadra che può metterci in difficoltà, che difende tanto e che mura e tocca molti palloni a muro. Dovremo quindi avere la massima concentrazione per imporre fin da subito il nostro gioco. Le sensazioni sono positive, stiamo lavorando, ci stiamo allenando bene in palestra e stiamo provando le ultime cose. Mi aspetto una bella partita ».

La fase a eliminazione diretta porta inevitabilmente con sé anche un peso diverso e una pressione crescente. Una responsabilità che Orro e le azzurre conoscono bene e con cui sono pronte ancora una volta a confrontarsi:

« Sto vivendo questo momento come tutti gli altri che ho vissuto in situazioni del genere. Sappiamo di avere tanta responsabilità, ma questo sicuramente non ci spaventa. Siamo una squadra che sa giocare con determinate pressioni e quindi mi aspetto che la squadra abbia i nervi saldi ».

Ottavi di finale in Repubblica Ceca a Brno e programmazione tv

EF8: Francia (D2) vs Grecia (B3) 0-3 (16-25, 18-25, 20-25)

EF5: Serbia (B1) vs Croazia (D4) - 30 agosto ore 19 (Sky Sport Arena, Dazn)

EF6: Italia (D1) vs Bulgaria (B4) - 31 agosto ore 16 (Rai2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Dazn)

EF7: Rep.Ceca (B2) vs Svezia (D3) - 31 agosto ore 19 (Rai Sport, Sky Sport Arena, Dazn)

Ottavi di finale in Turchia a Istanbul (orario italiano) e programmazione tv

EF4: Olanda (C2) vs Slovenia (A3) - 31 agosto ore 15 (Dazn)

EF1: Polonia (A1) vs Portogallo (C4) - 31 agosto ore 18 (Dazn)

EF2: Belgio (C1) vs Germania (A4) - 1 settembre ore 15 (Sky Sport Arena, Dazn)

EF3: Turchia (A2) vs Azerbaijan (C3) - 1 settembre ore 18 (Sky Sport Arena, Dazn)