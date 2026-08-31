Europei Femminili: l'Italia vola ai quarti, dominata la Bulgaria

Nella splendida cornice del Padiglione P del BVV di Brno, l’Italia supera una Bulgaria, solida e ben organizzata, terza Nazionale per età media più bassa dell’intero Europeo con 23,61 anni, e centra la sesta vittoria consecutiva dall’inizio della manifestazione. Dopo il percorso netto nella Pool D disputata a Göteborg, arriva così anche il primo successo nella fase a eliminazione diretta.

Il prossimo ostacolo sulla strada delle azzurre uscirà dall’ottavo tra Repubblica Ceca e Svezia, in programma questa sera alle 19 a Brno. E sarà ancora il BVV Veletrhy (Padiglione P, Brno Exhibition Centre), impianto da 5.000 spettatori, a fare da cornice al prossimo impegno della Nazionale Seniore Femminile italiana. L’arena, che ha ospitato tutte le gare della Pool B e quattro incontri degli ottavi di finale, sarà teatro anche di due partite dei quarti di finale (calendarizzati per il 2 settembre, orari da definire): Serbia-Grecia e la sfida appunto dell’Italia. Gli altri due quarti di finale si disputeranno invece a Istanbul, al Sinan Erdem Sports Hall (3 settembre).

Julio Velasco contro la Bulgaria schiera Orro in palleggio, Egonu opposto, Sylla e Antropova schiacciatrici, Danesi e Fahr a far coppia centrale, il libero è Fersino. Risponde Marcello Abbondanza con Slavcheva alzatrice, Dudova fuori mano, Milanova e Ilieva di banda, al centro Krivochiiska e Nikolova, il libero è Pashkuleva.

Partenza in salita per l’Italia sotto di 3-1, ma capace di riequilibrare i valori in campo con Antropova che delizia il BVV di Brno anche con una fucilata dai 9 metri (3-3). La Bulgaria è spavalda soprattutto al centro con Krivochiiska in evidenza ma le azzurre sporcano a muro tanti palloni che permettono una ricostruzione del gioco pulita ed efficace alla distribuzione di Orro. Sylla cambia passo (5-5), Egonu segue a ruota (6-6). La gara è un bel testa a testa (8-8), anche perché Fahr sale di livello. Dudova e Milanova sono pericolose quando cercano gli angoli nelle conclusioni d’attacco. L’Italia carbura lentamente, ma produce tanto gioco e spettacolo. Egonu scarica la parallela nella zona presidiata da Ilieva (11-9), risponde Dudova con una diagonale stretta (11-10). Ma è Egonu che spacca in due il set con il servizio vincente (14-11) poi il muro azzurro fa 15-13. Cresce l’Italia e cresce la consapevolezza di poter fare la partita. Così Antropova sale in cattedra con una diagonale poderosa (18-14). Abbondanza sfrutta le qualità tecniche dei due liberi alternando Todorova e Pashkuleva nelle fasi di ricezione e difesa. L’Italia però spinge in tutti i fondamentali (22-17) quando Danesi e Antropova murano Dudova. Sylla attacca sul mani-out del muro (24-18), chiude il primo set l’ace di Antropova in battuta (25-18) e Italia avanti 1-0.

Anche l'avvio di secondo set è in equilibrio (2-2). Sylla in attacco esce in due occasioni di mezzo metro sopra le mani del muro avversario (6-4) e azzurre con il naso in avanti. La pressione dell’Italia è incessante e costringe all’errore la formazione bulgara. Antropova schiaccia forte in diagonale e fa 9-5. L’Italia non dà punti di riferimento alle avversarie e gioca una bella pallavolo fatta di fondamentali e acume tattico. Dilaga sul 14-6 perché la battuta costringe all’errore la seconda linea bulgara e perché Todorova e Milanova non riescono a incidere nella fase difensiva. Anche con Pashkuleva in campo le cose non cambiano per la Bulgaria che incassa l’ennesimo ace dell’Italia (16-7). Egonu alza la qualità della sua performance, diagonale stretta o parallela regala, passa anche con il muro bulgaro ben piazzato. Il divario in campo dice 19-9 e le ragazze del Ct Julio Velasco amministrano il vantaggio vincendo anche la seconda frazione (25-). Italia si porta sul 2-0.

Terza frazione con l'Italia in vantaggio 8-3. Sylla vola su ogni palla in seconda linea, Fersino prende macina chilometri di in difesa, Orro fa la differenza in regia e le azzurre allungano sul 13-7.Danesi a muro (16-10) imperversa da ogni angolazione della rete, poi la Bulgaria esce dalla partita sotto i colpi della battuta vincente dell'Italia. Il 20-12 lancia l'Italia al successo, firmato in calce da Fahr al centro per il 25-12 finale. L'Italia batte la Bulgaria 3-0 e accede con merito ai quarti di finale.

Il tabellino

ITALIA-BULGARIA 3-0 (25-18, 25-13, 25-13)

ITALIA Meli ne , Cambi 1, Spirito, Fersino (L), Orro 5, Danesi 4, Nwakalor ne, Adigwe 5, Nervini ne, Sylla 7, Egonu 14, Fahr 8, Giovannini ne, Antropova 18. All.: Velasco

BULGARIA Racheva, Slavcheva, Krasteva 1, Krivoshiiska 5, Pashkuleva (L), Todorova (L), Angelova ne, Milanova 12, Dudova 6, Stoyanova 1, Ilieva 2, Nikolova 1, Guncheva, Kolarova 2. All. Abbondanza

ARBITRI: Agnes Batkai-Katona (Hun), Marco Van Zanten (Ned)

Durata: 23', 19', 22' . Tot.: 64'

Italia bv 13, bs 8, mv 8 ; Bulgaria bv 1, bs 5, mv 1.

Il programma

Ottavi di finale in Repubblica Ceca a Brno e programmazione tv

EF8: Francia (D2) vs Grecia (B3) 0-3 (16-25, 18-25, 20-25)

EF5: Serbia (B1) vs Croazia (D4) 3-1 (19-25, 25-19, 25-17, 25-12)

EF6: Italia (D1) vs Bulgaria (B4) 3-0 (25-18, 25-13, 25-13)

EF7: Rep.Ceca (B2) vs Svezia (D3) - 31 agosto ore 19 (Rai Sport, Sky Sport Arena, Dazn)

Ottavi di finale in Turchia a Istanbul (orario italiano) e programmazione tv

EF4: Olanda (C2) vs Slovenia (A3) 1-1 (25-18, 19-25, 25-21,

EF1: Polonia (A1) vs Portogallo (C4) - 31 agosto ore 18 (Dazn)

EF2: Belgio (C1) vs Germania (A4) - 1 settembre ore 15 (Sky Sport Arena, Dazn)

EF3: Turchia (A2) vs Azerbaijan (C3) - 1 settembre ore 18 (Sky Sport Arena, Dazn)

Quarti di finale a Brno, 2 settembre 2026

QF3: Vincenti EF5 vs EF8 Serbia-Grecia

QF4: Vincenti EF6 vs EF7

Quarti di finale a Istanbul, 3 settembre 2026

QF1: Vincenti EF 1 vs EF4

QF2: Vincenti EF2 vs EF3