Europei Femminili: sarà ancora Italia-Svezia

BRNO (REPUBBLICA CECA)- Nei quarti di finale dell'Europeo Femminile, che nel pomeriggio ha superato nel proprio ottavo di finalela Bulgaria, sfiderà la Svezia che ha sua volta superato la Repubblica Ceca per 3-0 (25-19, 25-23, 25-21).

Il secondo confronto tra Italia e Svezia in questo Europeo avrà dunque un peso completamente diverso rispetto alla sfida giocata nella Pool D. A Göteborg l’Italia si impose 3-0, mentre mercoledì 2 settembre alle 19, al BVV Veletrhy di Brno, in palio ci sarà l’accesso alla semifinale di Istanbul.

Le azzurre arrivano all’appuntamento dopo il netto successo ottenuto oggi contro la Bulgaria. Il 3-0 negli ottavi di finale ha consegnato all’Italia la sesta vittoria consecutiva dall’inizio della manifestazione, dopo le cinque ottenute nella fase a gironi in Svezia.

Nell’altra sfida dello stesso lato del tabellone ci saranno Polonia e Olanda. Le polacche hanno conquistato oggi il pass per i quarti superando 3-0 (25-18, 25-17, 25-23) il Portogallo, mentre l’Olanda ha piegato 3-2 (25-18, 19-25, 25-21, 29-31, 15-9) la Slovenia al termine di una sfida combattuta. Chi avrà la meglio tra Italia e Svezia affronterà, dunque, in semifinale la vincente di Polonia-Olanda.

A Brno si è completato anche l’altro quarto di finale e che sarà Serbia-Grecia. La Serbia ha superato 3-1 (19-25, 25-19, 25-17, 25-12) la Croazia, mentre la Grecia ha conquistato il pass per il turno successivo grazie al 3-0 (25-16, 25-18, 25-20) sulla Francia. Entrambi i quarti in programma a Brno si disputeranno mercoledì 2 settembre al BVV Veletrhy, il primo alle 16 e il secondo, come detto, alle 19.

Il quadro dei quarti si completerà domani, primo settembre, a Istanbul con gli ultimi due ottavi di finale: Belgio-Germania e Turchia-Azerbaijan. Le rispettive vincenti si affronteranno giovedì 3 settembre al Sinan Erdem Sports Hall. Nella stessa giornata è poi in programma anche Polonia-Olanda.

Il programma

Ottavi di finale - Brno (Repubblica Ceca)

EF8: Francia-Grecia 0-3 (16-25, 18-25, 20-25)

EF5: Serbia-Croazia 3-1 (19-25, 25-19, 25-17, 25-12)

EF6: Italia-Bulgaria 3-0 (25-18, 25-13, 25-13)

EF7: Rep. Ceca-Svezia 0-3 (19-25, 23-25, 21-25)

Ottavi di finale - Istanbul (Turchia, orario italiano)

EF4: Olanda-Slovenia 3-2 (25-18, 19-25, 25-21, 29-31, 15-9)

EF1: Polonia-Portogallo 3-0 (25-18, 25-17, 25-23)

EF2: Belgio-Germania - 1 settembre ore 15 (Sky Sport Arena, DAZN)

EF3: Turchia-Azerbaijan - 1 settembre ore 18 (Sky Sport Arena, DAZN)

Quarti di finale - Brno, 2 settembre 2026

QF3: Serbia-Grecia (ore 16)

QF4: Italia-Svezia (ore 19)

Quarti di finale - Istanbul, 3 settembre 2026

QF1: Polonia-Olanda

QF2: Vincente Belgio-Germania vs vincente Turchia-Azerbaijan