Rai 2 e Sky fanno il pieno di ascolti con la nazionale di Velasco

Italia-Bulgaria è stata seguita da una media di 900 mila spettatori, con una share dell’11,1% sull'emittente di stato. La diretta ha avuto un picco di 1 milione e 922 mila i telespettatori. Sky Sport ha totalizzato una media di 216 mila spettatori

1 settembre 2026, 14:12 1 min Rai 2skyItalia