Rai 2 e Sky fanno il pieno di ascolti con la nazionale di Velasco

BRNO (REPUBBLICA CECA)- Continua la cavalcata vincente delle azzurre all'Europeo Femminile supportata anche dagli eccellenti ascolti televisivi. Cresce il numero degli appassionati che, anche nelle giornate infrasettimanali, fanno registrare numeri importanti sia su Rai 2 sia su Sky Sport.
Su Rai 2, Italia-Bulgaria è stata seguita da una media di 900 mila spettatori, con una share dell’11,1%. Nel corso della diretta sono stati 1 milione e 922 mila gli spettatori che hanno seguito almeno una parte dell’incontro.
Importante anche il seguito su Sky Sport, dove la sfida ha fatto registrare una media di 216 mila spettatori, con una reach di 510 mila nei minuti conclusivi.
La partita è stata trasmessa anche da Dazn.
Ascolti che confermano ancora una volta la grande attenzione, di appassionati e non, accanto al cammino della Nazionale femminile nella rassegna continentale.