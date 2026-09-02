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De Giorgi porta 15 giocatori in stage a Firenze

Dal 3 al 7 settembre il CT valuterà le condizioni di tutti gli azzurri in vista dell'esordio agli Europei che avverà in Piazza Plebiscito a Napoli il prossimo 10 settembre
2 min
Nazionale MaschileDe GiorgiPala BicMat
De Giorgi porta 15 giocatori in stage a Firenze

FIRENZE-Si avvicina l'esordio dell'Italia ai prossimi Campionati Europei Maschili, che avverrà il prossimo 10 settembre alle ore 21.05, nella suggestiva Piazza del Plebiscito di Napoli, contro la Svezia. Per rifinire la preparazione, dopo le tre partite contro Germania, Cuba e Brasile nel contesto della FIPAV Cup Men Elite, si trasferità al Pala Bigmat di Firenze dal 3 al 7 settembre per uno stage per il quale il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato 15 giocatori dai quali uscirà l'elenco dei convocati per la rassegna continentale.

I convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati, Andrea Truocchio

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. 

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

Lo staff azzurro

Ferdinando De Giorgi (commissario tecnico), Roberto Ciamarra (secondo allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Ivan Contrario (scoutman), Oscar Berti (preparatore atletico), Francesco Alfatti (fisioterapista), Fabio Rossin (fisioterapista), Marco Penza (medico), Giuliano Bergamaschi (pedagogista), Giacomo Giretto (team manager). 

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