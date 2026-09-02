Europei Maschili: taglio del nastro della Pool A di Modena

BOLOGNA – Modena si appresta ad ospitare la Pool A dei Campionati Europei. Dall’11 al 17 settembre il PalaPanini teatro di quattordici partite in sette giorni, sei Nazionali in campo e quattro appuntamenti con gli Azzurri bicampioni del mondo. Dopo la gara inaugurale contro la Svezia, in programma il 10 settembre a Napoli, dunque, la nostra nazionale sarà protagonista in uno dei templi del volley italiano e mondiale.

La 34^ edizione dei Campionati europei maschili di pallavolo si svolgerà dal 10 al 26 settembre e vedrà al via 24 Nazionali, suddivise in quattro gironi ospitati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Insieme agli Azzurri, nella Pool A, scenderanno in campo Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia.

Dopo l’esordio di Napoli, la Nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi arriverà dunque a Modena per affrontare Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Al PalaPanini si giocheranno due incontri al giorno per tutta la settimana, facendo della città emiliana uno dei principali palcoscenici della prima fase della competizione.

L’Emilia-Romagna torna così a ospitare EuroVolley dopo l’appuntamento del 2023, quando l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) fu tra le sedi dei Campionati europei. Un legame con la grande pallavolo che si consolida anche grazie all’accordo pluriennale tra Regione Emilia-Romagna e Fipav – Federazione italiana pallavolo, che ha consentito anche quest’anno alla Nazionale maschile una settimana di ritiro e allenamenti al Palasport di Cervia (Ra), in preparazione dei grandi appuntamenti internazionali. Un percorso che coinvolge anche la Nazionale femminile e rafforza il ruolo dell’Emilia-Romagna come punto di riferimento per il volley azzurro e per la preparazione delle atlete e degli atleti delle Nazionali.

L’iniziativa, organizzata dalla Fipav, è stata presentata oggi a Bologna dal presidente della Regione, Michele de Pascale, insieme al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, all’assessore allo Sport del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi, al vicepresidente della Fipav, Massimo Sala, e al presidente del Comitato organizzatore, Vasco Lolli. Presenti all’incontro, moderato dal coordinatore delle politiche sportive della Regione, Giammaria Manghi, i presidenti dei Comitati territoriali Fipav: Sanzio Sacchetti, presidente del Comitato regionale Emilia-Romagna, Pasquale De Simone (Bologna), Alessandro Fortini (Ferrara), Cesare Gandolfi (Parma), Elisa Ghezzi (Piacenza), Umberto Suprani (Ravenna), Alessandro Ambrogi (Reggio Emilia) e Fosco Mascella (Romagna Uno).

Le parole dell’assessora allo Sport dell’Emilia Romagna, Roberta Frisoni

« Ospitare a Modena quattro partite della Nazionale agli Europei è un grande orgoglio per tutta l’Emilia-Romagna. Modena è una delle città simbolo della pallavolo italiana, un territorio dove questo sport è storia, cultura popolare, passione e partecipazione. E il PalaPanini è un tempio del volley conosciuto ben oltre i confini nazionali. Riportare qui gli Azzurri, due volte campioni del mondo, significa regalare a tutte e tutti, tifosi e appassionati, un grande spettacolo sportivo e, allo stesso tempo, offrire a Modena e all’intera regione una straordinaria occasione di visibilità e attrattività. Ringraziamo la Federazione italiana pallavolo per una collaborazione che continua a portare sul nostro territorio appuntamenti di altissimo livello. Investire sui grandi eventi sportivi significa rafforzare una strategia che tiene insieme sport, turismo e promozione del territorio: appuntamenti come EuroVolley richiamano pubblico e presenze, coinvolgono le comunità e le società sportive, avvicinano ragazze e ragazzi alla pratica sportiva e permettono di raccontare l’Emilia-Romagna a un pubblico internazionale. Siamo pronti ad accogliere squadre e tifosi con il calore di una grande terra di sport. E ora tutti insieme a tifare per gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi ».

Le parole del Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti

« Siamo molto felici di tornare a vedere l'Italia del volley maschile nel nostro PalaPanini. Una grande occasione, per tutti i tifosi di questo sport, per tutti i cittadini che invito a venire in massa a vedere le partite e una grande occasione per Modena che si conferma cuore pulsante della pallavolo italiana e non solo. Per questo motivo ringrazio tutti coloro che ci hanno accompagnato a questo risultato e saranno con noi in questi giorni, dalla Regione Emilia-Romagna alla Fipav, dal Modena Volley alla Camera di Commercio di Modena. Saranno delle bellissime giornate di sport e noi siamo pronti per accoglierle ».

Le parole dell’ l’assessore allo Sport del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi

« Per Modena la pallavolo è un elemento identitario: è storia, memoria. Ospitare il girone che vede protagonista la nazionale italiana' rafforza ulteriormente il legame tra Modena e la pallavolo, nell'anno delle celebrazioni degli 80 anni della Fipav, per una storia sportiva che guarda al futuro con Modena protagonista in grado di ospitare eventi sportivi di richiamo internazionale, formidabili strumenti anche di promozione e valorizzazione del territorio ».

Le parole del vicepresidente di Fipav Massimo Sala

« Il ritorno della grande pallavolo internazionale a Modena rappresenta per noi un motivo di particolare soddisfazione. Torniamo in una regione che ha un legame profondo con il nostro sport e che, da diversi anni, è al fianco della Federazione attraverso una importante collaborazione. Organizzare un Campionato Europeo in Italia è per la Fipav motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, una responsabilità importante. La fase di Modena avrà un valore significativo dal punto di vista sportivo: sarà un passaggio importante per la nostra Nazionale e un test di grande livello in vista delle successive fasi della competizione. Modena rappresenta uno dei luoghi simbolo della pallavolo italiana, una città nella quale questo sport ha radici profonde ed è parte della storia e della cultura sportiva del territorio. Qui la pallavolo si vive con una passione e una competenza particolari e siamo certi che il pubblico saprà rispondere con il calore e l’entusiasmo che da sempre lo contraddistinguono. Vedere gli azzurri scendere in campo in una cornice così prestigiosa darà ulteriore valore a questa fase dell’Europeo e potrà rappresentare una spinta importante per il loro cammino nella competizione ».

Le parole del presidente del Comitato organizzatore Fipav, Vasco Lolli

« Il 31 marzo 1946 nasce a Bologna la Federazione Italiana Pallavolo. Ottant’anni di storia e di successi: da Ravenna a Piacenza passando per Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, in campo maschile o femminile, le nostre città hanno vinto scudetti o sono state protagoniste di questi anni. Gli Europei maschili che ci apprestiamo a disputare sono il coronamento di questa storia. Sei nazionali, 14 partite in 7 giorni, più di 100 volontari, una città e una regione impegnate nella realizzazione di questo evento. È l’ennesima riprova che solo facendo squadra si possono realizzare questi sogni ».

Il ritorno degli Azzurri a Modena

Quello tra Modena e la pallavolo è un legame che attraversa decenni di storia sportiva. Il PalaPanini, casa del Modena Volley e storico punto di riferimento del movimento pallavolistico nazionale, è stato inaugurato nel 1985, negli anni dei quattro scudetti consecutivi della Panini Modena, e dispone oggi di 5.211 posti a sedere. Dall’11 al 17 settembre tornerà ad accogliere il grande volley internazionale con gli incontri della Pool A dell’Europeo. A guidare la Nazionale sarà Ferdinando De Giorgi, legato a sua volta alla storia pallavolistica modenese: nella sua lunga carriera da giocatore ha vestito anche la maglia del club, con cui conquistò lo scudetto nella stagione 1986-87. Sulla panchina azzurra ha vinto l’Europeo nel 2021 e due Mondiali consecutivi, nel 2022 e nel 2025, oltre all’argento europeo del 2023. Una tradizione vincente che accompagna l’Italia anche a livello continentale: sono 15 le medaglie conquistate dagli Azzurri nella storia degli Europei maschili, 7 d’oro, 5 d’argento e 3 di bronzo. Un palmarès che fa della Nazionale italiana una delle più titolate nella storia della competizione.

Gli incontri al PalaPanini

Al PalaPanini si giocheranno due incontri al giorno. Gli Azzurri scenderanno in campo sabato 12 settembre contro la Grecia, domenica 13 contro la Slovacchia, martedì 15 contro la Repubblica Ceca e giovedì 17 contro la Slovenia, sempre in prima serata. Negli altri incontri si affronteranno le restanti Nazionali della Pool A, con gare in programma anche l’11, 14 e 16 settembre.

Al termine della fase a gironi, le prime quattro classificate di ciascuna Pool accederanno agli ottavi di finale. Le gare della fase a eliminazione diretta ospitate in Italia proseguiranno a Torino, mentre semifinali e finali si disputeranno a Milano il 25 e 26 settembre. Per la prima volta la competizione sarà trasmessa contemporaneamente in Italia da Rai, Sky e Dazn.