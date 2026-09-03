Rai 2 e Sky fanno il pieno di ascolto con l'Italia di Velasco

Il quarto di finale contro la Svezia, vinto 3-1 dalle azzurre che e valso la qualificazione alle semifinali di Istanbul, ha fatto registrare ancora una volta importanti dati d’ascolto sia su Rai 2 sia su Sky Sport.

Su Rai 2, Italia-Svezia è stata seguita da una media di 1 milione 436 mila spettatori, con il 10,1% di share. Nel corso della gara sono stati inoltre 5 milioni i contatti complessivi.

Importante anche il seguito su Sky Sport, dove il quarto di finale ha fatto registrare una media di 326 mila spettatori, con una reach di 980 mila spettatori nella fase finale del quarto set.

Un seguito televisivo importante che accompagna le azzurre fino a Istanbul, dove l’Europeo entra adesso nella sua fase decisiva.

La partita è stata trasmessa anche da Dazn.