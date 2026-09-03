Taglio del nastro a Milano per EuroVolley 2026

La cerimonia ha visto l’accensione del Countdown Clock ufficiale della competizione, l’orologio che scandirà il conto alla rovescia fino alle finali del prossimo 26 settembre all’Unipol Forum di Assago.

Il CEV Enel EuroVolley 2026 avrà inizio tra una settimana esatta nella splendida cornice del Golfo di Napoli. Il prossimo giovedì 10 settembre, infatti, in Piazza del Plebiscito, prenderà ufficialmente il via la trentaquattresima edizione della rassegna continentale con gli Azzurri di coach De Giorgi di scena contro la nazionale svedese. La competizione vedrà le migliori 24 rappresentative del continente affrontarsi in quattro paesi ospitanti diversi: Bulgaria, Finlandia e Romania e Italia precisamente nelle città di Napoli, Modena, Torino e Milano. La Nazionale Italiana, bicampione del mondo, e forte dell’argento ottenuto nell’ultima rassegna continentale, è inserita nella pool A. Affronterà la Svezia nella gara d’esordio il 10 settembre a Napoli; per poi proseguire il suo cammino al PalaPanini di Modena dove disputerà quattro partite contro: Grecia (11 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Ottavi di finale e quarti verranno ospitati dal Palavela di Torino il 20, 21 e 23 settembre, mentre l’Unipol Forum di Milano sarà teatro delle semifinali (25 settembre) e finali (26 settembre).

La sede delle finali sarà l’Unipol Forum di Assago, dove la leggendaria Nazionale allenata da Julio Velasco, impegnato con la Nazionale agli europei femminili, vinse la World League nel 1991 e 1994. Gli Azzurri ritorneranno a calcare il campo dopo l’ultima vittoria avvenuta nel 2018 contro la Finlandia. Partita che ha registrato il tutto esaurito del palazzetto con ben 12.610 spettatori.

L’accensione del countdown clock ha rappresentato un momento di grande entusiasmo per tutti gli appassionati di volley, oltre che un motivo di grande orgoglio per la Regione Lombardia e per il Comune di Milano.

All’inaugurazione sono intervenute numerose autorità e figure di rilievo, tra cui Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Giuseppe Manfredi, Presidente FIPAV, Federica Picchi, Sottosegretario con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Riva, Assessore allo sport, turismo e politiche giovanile del Comune di Milano e Marco Riva, Presidente CONI Lombardia e Membro della Giunta Nazionale CONI.

Presente anche in veste di ambassador Matteo Piano, ex centrale della Nazionale con cui ha collezionato 169 presenze tra il 2013 e il 2021 e lo storico argento ai giochi olimpici di Rio 2016; oltre a Massimo Sala, Vicepresidente FIPAV, Piero Cezza, Presidente FIPAV Lombardia e William Aimar, Presidente Comitato Territoriale Fipav di Milano Monza Lecco.

Per l'occasione Piazza Duomo dal 21 al 26 settembre ospiterà la fanzone ufficiale dell'evento: un'area interamente dedicata agli appassionati per vivere da vicino le grandi emozioni del volley internazionale. La fanzone offrirà un programma ricco di attività pensate per tutte le fasce d’età, tra cui un campo da gioco regolamentare con tribuna, un campo da minivolley S3, un Palco hospitality con attività di intrattenimento e spazi dedicati alla scoperta del mondo della pallavolo e dello sport. Il fiore all'occhiello infine sarà l’innovativa infinity room: un’esperienza immersiva che trasforma la storia della Nazionale in un racconto visivo emozionale. Le giornate saranno animate da due speaker ufficiali e vedranno la partecipazione di ospiti speciali e ambassador del mondo della pallavolo.

CEV Enel EuroVolley 2026 avrà in Italia una copertura televisiva senza precedenti. Per la prima volta nella storia del volley la competizione sarà trasmessa in contemporanea da tre emittenti nazionali: RAI, Sky e DAZN. Una copertura straordinaria che garantirà la massima visibilità all'evento e che consentirà a tutti gli appassionati di seguirlo sulle principali piattaforme televisive.

Le parole del Sindaco del Comune di Milano Giuseppe Sala

« Milano si sta sempre più confermando capitale dello sport internazionale - commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Quest'anno i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali hanno riacceso i riflettori sulle straordinarie capacità di accoglienza e organizzazione che la nostra città è in grado di mettere in campo anche nei grandi eventi dedicati allo sport. La fase finale dei Campionati europei maschili di volley rafforzerà questa vocazione. Milano è una città che ama la pallavolo: pratica e segue questo sport con grande passione, a ogni livello. Sono certo che anche grazie alle entusiasmanti partite del CEV Enel EuroVolley che si svolgeranno nelle prossime settimane questa passione crescerà, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e di ogni età. Il Countdown Clock appena acceso ci ricorda che manca davvero poco all'appuntamento con i più grandi campioni del volley europeo: non vediamo l'ora ».

Le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

« Con l'avvio ufficiale del conto alla rovescia verso il Campionato Europeo di Pallavolo Maschile 2026, celebriamo un nuovo grande appuntamento internazionale che conferma la Lombardia come terra di sport e di eccellenza. Dopo aver ospitato con successo le Olimpiadi invernali proprio quest'anno, la nostra regione si prepara ad accogliere le fasi finali di un evento che porterà a Milano atleti, delegazioni e tifosi da tutta Europa.

Abbiamo voluto sostenere concretamente questa manifestazione, approvando in Giunta una delibera che stanzia 250.000 euro a favore della Federazione Italiana Pallavolo. Questo investimento strategico rafforza il ruolo della Lombardia come protagonista nello sport mondiale, promuovendo i valori dell'inclusione, della partecipazione e della crescita. Siamo certi che il Campionato Europeo di Pallavolo Maschile 2026 genererà ricadute positive per l'economia, il turismo e la comunità lombarda, confermando ancora una volta la nostra capacità di attrarre e valorizzare grandi eventi di rilievo internazionale ».

Le parole del presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi

« Il lancio del Countdown Clock rappresenta un momento simbolico importante: da oggi Milano e la Lombardia iniziano ufficialmente a scandire il tempo che ci separa dalle fasi finali dei Campionati Europei Maschili 2026. Sarà una manifestazione di grandissimo prestigio internazionale e siamo orgogliosi che l’Italia possa esserne ancora una volta protagonista, dentro e fuori dal campo. Milano ospiterà le semifinali e le finali, diventando per alcuni giorni il cuore della pallavolo europea. Un appuntamento che vogliamo trasformare in una grande festa dello sport, capace di coinvolgere tifosi, famiglie e appassionati e di valorizzare ulteriormente il nostro movimento. Desidero ringraziare Regione Lombardia e Comune di Milano per il sostegno, la disponibilità e la collaborazione che stanno garantendo alla Federazione, così come le istituzioni nazionali, il cui supporto è fondamentale per la realizzazione e il successo di una manifestazione di questa portata. La sinergia tra la Federazione, le istituzioni nazionali e quelle territoriali rappresenta un elemento imprescindibile per organizzare grandi eventi internazionali e offrire un’immagine dell’Italia all’altezza di una competizione così prestigiosa. Ci avviciniamo a questo Europeo con grande entusiasmo e con la consapevolezza di quanto la pallavolo sia amata e seguita nel nostro Paese. Il Countdown Clock rappresenta proprio questo: l’inizio di un percorso che ci accompagnerà fino alle giornate decisive di Milano, quando celebreremo insieme il grande spettacolo della pallavolo europea ».

Le parole del Sottosegretario con Delega Sport e Giovani Regione Lombardia Federica Picchi

« Con il conto alla rovescia dalla Galleria di Piazza del Duomo, inizia oggi il tifo per gli Eurovolley 2026, con Milano, capoluogo di Lombardia, di nuovo protagonista dopo le Olimpiadi – afferma il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, evidenziando il sostegno economico regionale al grande evento -. L’attesa è alta: il 2025 ha regalato all’Italia due titoli mondiali e un oro giovanile. La stagione 2026, presentata ad aprile a Palazzo Lombardia, conferma la forza del settore giovanile grazie ai successi delle squadre lombarde Vero Volley Monza, Volley Brianza Est, Diavoli Rosa e Visette. Numeri e risultati ribadiscono il ruolo della nostra Regione come motore del volley italiano: 65.000 atleti, oltre 600 squadre e circa 40.000 gare l’anno. Ora tocca agli azzurri: siamo tutti con voi ».

Le parole dell’ Assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva

« Il ritorno della grande pallavolo internazionale a Milano è una bellissima notizia, ma soprattutto conferma una direzione su cui stiamo lavorando da tempo: rendere Milano sempre più capace di attrarre i grandi appuntamenti sportivi e, allo stesso tempo, fare in modo che questi eventi entrino davvero nella vita della città. Per questo abbiamo voluto che gli Europei uscissero dal Palazzetto. Piazza Duomo diventerà una grande piazza dello sport, aperta a tutti, dove milanesi, turisti, famiglie e ragazzi potranno avvicinarsi alla pallavolo e vivere l’atmosfera della competizione. I grandi eventi significano visitatori, lavoro e indotto per Milano, ma sono anche uno straordinario strumento per avvicinare sempre più persone allo sport. È questo il modello che vogliamo continuare a costruire ».

Le parole del presidente CONI Lombardia e Membro della Giunta Nazionale CONI Marco Riva

« Milano e la Lombardia continuano a essere casa dei grandi eventi sportivi internazionali. Il Countdown Clock che inauguriamo oggi non scandisce soltanto il tempo che ci separa dagli Europei, ma accende l’attesa verso un appuntamento che porterà sul nostro territorio le migliori Nazionali del continente e assegnerà proprio qui il titolo europeo. La pallavolo è una delle grandi eccellenze dello sport italiano e lombardo, grazie a una straordinaria rete di società, atlete ed atleti, tecnici, dirigenti e volontari che ogni giorno lavora sul territorio e avvicina migliaia di giovani allo sport. Dopo un 2026 che ha visto la Lombardia al centro dello sport mondiale, ospitare a Milano le semifinali e le finali dell’Europeo rappresenta un’ulteriore conferma della capacità di accogliere i grandi eventi e, soprattutto, di trasformarli in partecipazione, cultura sportiva ed eredità per le nuove generazioni. Il ringraziamento del CONI Lombardia va alla Federazione Italiana Pallavolo, alla FIPAV Lombardia e a tutti coloro che stanno lavorando per rendere questo appuntamento un’altra bellissima pagina di sport Marco Riva ».

Le parole dell’ ambassador della Federazione Italiana Pallavolo Matteo Piano

« Quando vedo l’azzurro mi brillano gli occhi. Essere qui, all’inaugurazione del Countdown Clock, in una cornice come la Galleria Vittorio Emanuele II, mi rende orgoglioso, felice e grato. Oggi l’azzurro assume per me una forma nuova: prima l’ho sognato, poi l’ho vissuto e ora ho l’opportunità di sostenerlo. Sarà il primo Europeo che vivrò da dentro, in un ruolo e da una prospettiva completamente diversi, e questo mi emoziona moltissimo. Sto scoprendo una pallavolo nuova, ma altrettanto bella e coinvolgente, e amo il modo in cui sto vivendo il movimento in queste nuove vesti. Seguirò tutte e quattro le città dell’Europeo: partiremo da Napoli, passeremo per Torino e Modena e arriveremo a Milano. Qui mi sento sempre a casa: sono milanese d’adozione perché ho giocato tanti anni con la Power Volley. Sarà una bellissima esperienza. Non vedo l’ora di cominciare e di partecipare a tutte le iniziative che ci accompagneranno verso questo grande evento ».