Europei Femminili: 1 milione 328 mila telespettatori alla TV per Italia-Polonia

ISTANBUL (TURCHIA)- Ascolti altissimi per la semifinale dell' Italvolley Femminile contro la Polonia. Il successo per 3-1 delle Azzurre di Julio Velasco, che ha spalancato le porte della finale di oggi contro la Turchia (ore 18 italiane), è stato seguito da un pubblico numeroso sia su Rai 2 sia su Sky Sport, confermando la grande attenzione che sta accompagnando il cammino della Nazionale nella rassegna continentale.

Su Rai 2, Italia-Polonia ha fatto registrare una media di 1 milione 328 mila telespettatori, con il 13,77% di share e 3,5 milioni di contatti complessivi. Numeri importanti anche al termine della gara: lo studio post partita, con approfondimenti e interviste alle protagoniste, è stato seguito da 784 mila spettatori medi, raggiungendo 2 milioni 22 mila contatti.

Anche per Sky Sport numeri importanti. La semifinale ha raccolto 332 mila telespettatori medi, mentre nel finale del quarto set la reach ha raggiunto 1 milione 8 mila spettatori. Lo studio post partita ha fatto registrare invece una media di 85 mila spettatori.

Dati che raccontano la partecipazione del pubblico italiano a una semifinale che ha consegnato alle Azzurre la sesta finale europea della propria storia. Questo pomeriggio l’attenzione si sposterà sull’ultimo atto di EuroVolley 2026: alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, l’Italia affronterà la Turchia padrona di casa e campione d’Europa in carica nella sfida che assegnerà il titolo continentale.

OGGI LA FINALISSIMA ITALIA-TURCHIA (RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA, DAZN)

La finale Italia-Turchia sarà trasmessa oggi in diretta alle 18 italiane su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e DAZN, con una programmazione dedicata che accompagnerà il pubblico nella sfida per il titolo europeo. Nel dettaglio:

RAI -

La finale sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 17.38. La telecronaca sarà affidata a Marco Fantasia, affiancato al commento tecnico da Antonella Del Core, mentre Edi Dembinski curerà le interviste. In studio a Milano ci saranno Maurizio Colantoni, Giulia Pisani ed Eleonora Lo Bianco. Su Rai Play la sfida per il bronzo,

SKY SPORT -

Il prepartita scatterà alle ore 17.30 su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; questi ultimi due saranno anche i canali sui quali verrà trasmessa la finale. A condurre lo studio sarà Alessandro Acton, con Roberto Prini, Alessia Gennari e Loveth Omoruyi ospiti. La telecronaca on site da Istanbul è affidata a Stefano Locatelli con Rachele Sangiuliano al commento tecnico, Federica Lodi si dividerà con Francesca Piccinini tra il bordocampo e la zona mista. In programmazione anche la finale per il bronzo.

DAZN -

La piattaforma seguirà entrambe le finali della giornata. Orazio Accomando e Giovanni Guidetti commenteranno la finale per la medaglia di bronzo, mentre la telecronaca della finale per l’oro tra Italia e Turchia (ore 17.30 italiane) sarà affidata a Fabrizio Monari ed Enrica Merlo. In studio ci sarà Maria Pia Beltran, e Orazio Accomando seguirà l’Italia dalla zona mista.

Finali a Istanbul, 6 settembre (orario italiano)

Finale 3°-4° posto Serbia-Polonia (ore 15 diretta Rai Play, Sky Sport Arena, Dazn)

Finale 1°-2° posto Italia-Turchia (ore 18, diretta Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Dazn)