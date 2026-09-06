L'Italia di Velasco si arrende in finale alla super Turchia

ISTANBUL (TURCHIA) - L’Italia chiude con la medaglia d’argento il suo cammino a EuroVolley 2026. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le Azzurre di Julio Velasco cedono 3-2 (25-16, 22-25, 25-12 , 21-25; 10-15) alla Turchia nell’ultimo atto della rassegna continentale, al termine di una finale combattuta e giocata davanti a un palazzetto interamente schierato al fianco della formazione padrona di casa. Si ferma così all’ultimo passo il viaggio azzurro cominciato il 21 agosto a Göteborg, proseguito a Brno e arrivato fino alla notte di Istanbul. Otto vittorie consecutive avevano portato l’Italia alla finale; la nona partita consegna invece il titolo alla Turchia di Daniele Santarelli, che si conferma campione d’Europa dopo l’oro conquistato nel 2023. Per l’Italia resta la terza medaglia d’argento europea della propria storia, dopo quelle del 2001 e del 2005, e la nona medaglia complessiva nella manifestazione, che si aggiunge ai tre ori del 2007, 2009 e 2021 e ai tre bronzi conquistati in precedenza. La finale di Istanbul ha mantenuto fino in fondo le premesse della vigilia. Da una parte l’Italia, campione olimpica e mondiale in carica; dall’altra la Turchia detentrice del titolo europeo, trascinata dal proprio pubblico e decisa a difendere davanti a casa il successo conquistato tre anni fa. Ne è nata una sfida intensa, nella quale le Azzurre hanno provato a rimanere agganciate alla partita anche nei passaggi più complicati. Quasi un anno dopo Bangkok, questa volta il finale si rovescia. Il 7 settembre 2025 l’Italia aveva superato 3-2 la Turchia nella finale del Campionato Mondiale, conquistando il titolo iridato; il 6 settembre 2026, a Istanbul, è invece la formazione di Santarelli a imporsi nella partita che assegna il titolo europeo. Con il successo la Turchia conquista il secondo Europeo della propria storia, dopo quello del 2023, e diventa la quinta Nazionale capace di vincere il titolo continentale davanti al proprio pubblico, dopo Bulgaria nel 1981, Germania Est nel 1983, Paesi Bassi nel 1995 e Serbia nel 2011. Si interrompe così anche la serie delle ultime quattro finaliste padrone di casa sconfitte nell’ultimo atto della manifestazione. Per Daniele Santarelli arriva il secondo titolo europeo consecutivo. Il tecnico italiano eguaglia così Massimo Barbolini, che con l’Italia aveva conquistato due ori consecutivi nel 2007 e nel 2009, e si aggiunge ai tecnici capaci negli ultimi anni di confermarsi campioni d’Europa in due edizioni consecutive. La vittoria consegna inoltre alla Turchia il pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, che rappresenteranno la quarta partecipazione olimpica della Nazionale turca dopo quelle del 2012, 2020 e 2024.

SI CHIUDE LA SERIE CONTRO LE EUROPEE

La sconfitta di Istanbul interrompe a quota 39 la serie di vittorie consecutive dell’Italia contro avversarie europee nelle competizioni ufficiali. L’ultima battuta d’arresto contro una formazione del Vecchio Continente risaliva al 14 maggio 2024, quando la Polonia di Stefano Lavarini superò 3-0 le Azzurre ad Ankara nella VNL, nella prima partita ufficiale di Julio Velasco dopo il ritorno sulla panchina della Nazionale.

Si interrompe anche l’imbattibilità dell’Italia nei tre grandi appuntamenti internazionali. La sconfitta contro i Paesi Bassi nella finale per il bronzo dell’Europeo 2023 era rimasta fino a oggi l’ultima battuta d’arresto azzurra tra Giochi Olimpici, Campionati Mondiali ed Europei. Da allora l’Italia aveva vinto tutte le sei partite disputate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, le sette del Mondiale 2025 e le prime otto di EuroVolley 2026: una serie di 21 vittorie consecutive nelle tre grandi manifestazioni prima della finale di Istanbul.

VELASCO, UN’ALTRA FINALE NELLA STORIA

La medaglia d’argento arriva comunque al termine di un Europeo che consegna un altro primato a Julio Velasco, diventato il primo allenatore nella storia ad aver raggiunto la finale continentale sia nel torneo maschile sia in quello femminile.

Con l’Italia degli uomini Velasco aveva disputato quattro finali europee, vincendo nel 1989, 1993 e 1995 e conquistando l’argento nel 1991. Quella di Istanbul è stata la sua prima finale continentale alla guida della Nazionale femminile e anche la 50ª partita della carriera agli Europei, considerando insieme i due tornei.

A 74 anni e 209 giorni, Velasco è inoltre diventato l’allenatore più anziano ad aver guidato una squadra in una finale europea.

UN PERCORSO LUNGO NOVE PARTITE

La sconfitta nell’ultimo atto non cancella il percorso costruito dall’Italia durante EuroVolley 2026. Le Azzurre hanno chiuso al primo posto la Pool D di Göteborg vincendo tutte e cinque le partite, prima di trasferirsi a Brno e superare 3-0 la Bulgaria negli ottavi e 3-1 la Svezia nei quarti. A Istanbul è poi arrivato il 3-1 sulla Polonia in semifinale, prima della sfida per il titolo contro la Turchia.

Un cammino che riporta l’Italia sul podio europeo cinque anni dopo l’oro di Belgrado 2021 e che aggiunge un’altra medaglia a un ciclo nel quale le Azzurre hanno conquistato l’oro olimpico a Parigi 2024 e il titolo mondiale a Bangkok nel 2025.

Per la finale contro la Turchia il Ct azzurro Julio Velasco gioca con Orro in palleggio, Egonu opposto, Antropova e Sylla schiacciatrici, Danesi e Fahr al centro, il libero e Fersino. Risponde il ct turco Daniele Santarelli con Elif Sahin alzatrice, Vargas in posto 2, Baladin e Aydin di mano, Gunes ed Erdem Dundar coppia centrale, Orge è il libero.

Primo set. Antropova entra subito nel mood finale e piazza due ace e una diagonale stretta e fa 3-1. La Turchia reagisce, Vargas è in palla, poi Sylla ed Egonu rimettono le azzurre avanti 6-5. La partita è intensa e spettacolare. L’ace di Fahr sporcato dal net lancia l’Italia sul +2 (8-6). Le azzurre lavorano bene sulla correlazione muro-difesa e la Turchia fa fatica a esprimere il proprio gioco. Egonu piazza la diagonale del +3 (11-8), stretta stretta che Vargas può soltanto seguire con la coda dell’occhio. Poi il muro, di Egonu e Danesi su Aydin fa 12-8 e il successivo tocco di Egonu porta le azzurre sul 13-8. L’Italia è in fiducia e Danesi con Antropova sbarrano la strada a Vargas (14-8). I fischi assordanti dei 16000 del Sinan Erdem Sports Hall non scalfiscono per nulla la concentrazione di Antropova che dalla linea dei nove metri fucila la seconda linea della turchia e fa 18-9. L’Italia gioca e anche bene. Una balla svassoiata da Fersino per Sylla si trasforma in un mani-out fa perfetto (19-10). Vargas non passa, prova e riprova poi Sylla le fa muro a uno per il 20-11. Baladin attacca due palloni difficilissimi e scalda gli animi il palasport, ma poi Egonu rimette le cose in chiaro con pallonetto millimetrico (21-13). A muro fa la voce grossa Orro su Aydin (22-13). In difesa Fersino è fenomenale, difende il possibile e anche l’impossibile. Egonu delizia il Sinan Erdem Sports Hall con un altro bel pallonetto (24-15,). Vargas annulla la prima palla set, poi l’Italia vince la prima frazione con la veloce di Danesi (25-16) e 1-0 per le azzurre.

Secondo set con il muro di Danesi a fermare Gunes (2-0), poi una lunga difesa dell’Italia: Orro smarca Antropova che ancora passa con una schiacciata da zona 4 tirando su zona 4 dall’altra parte della rete (3-2). La gara è stupenda per ritmo, qualità e tecnica in campo dalle due squadre. La gestione del gioco di Orro è praticamente perfetta, ancora Egonu a segno per il 6-3 che poi si ripete anche con la battua vincenre per due volte di fila (9-5). Ma è sempre il muro dell’Italia a tracciare la rotta come quando Fahr e Antropova bloccano Vargas (10-6). Antropova ha la mano calda, la Turchia fa fatica in ricezione e allora la 24 azzurra scuote il palasport con un tap-in sottomisura (12-6). Vargas non ci sta mostra la sua classe e con Cebecioglu suona la carica. Erdem Dundar serve con precisione e la Turchia accorcia le distanze (12-10). Il muro di Fahr su Cebecioglu assorbe la pressione delle padrone di casa (13-11) che poi subiscono la parallalela micidiale di Egonu. Antropova usa il mani-out del muro per andare a bersaglio (15-12). La Turchia non è lucida sotto rete, Fersino e Orro difendono anche l’indifendibile e il contrattacco italiano è cinico. Egonu tiene l’Italia avanti di uno (16-15). La finale è vibrante, un bellissimo testa a testa tra le due Nazionali. Italia con il naso in avanti, Turchia a inseguire (19-18). Ai punteggi alti il match è un punto a punto (20-20). Gunes mura Antropova (20-21) e la Turchia va in vantaggio per la prima volta nel match. Con il doppio cambio, Adigwe fa subito a segno (21-22), poi il muro turco va a segno due volte sugli attacchi azzurri (21-24). Egonu accorcia (22-24), Vargas chiude il set (22-25) e fa 1-1.

Terzo set subito nel segno dell’Italia con Orro subito a bersaglio dalla linea dei nove metri (1-0). Domina la Nazionale di Velasco con il bel gioco e con Egonu spietata (6-2). L’Italia cambia marcia, Vargas fatica a passare e sistematicamente viene fermata dal muro azzurro che la costringe all’errore. A muro si fa sentire ancora Egonu su Baladin (9-4). Da un’azione confusione a rete, Orro alza per Sylla che fa prima 10-5 e con un attacco deciso l’11-5. In campo dirige i lavori l’Italia, poi Antropova scaglia due attacchi poderosi (14-7). I fischi assordanti del Sinan Erdem Sports Hall non cambiano l’umore delle azzurre, che anzi continuano a martellarele avversarie e a dilagare nel punteggio (17-8). Il finale è tutto italiano con Antropova che stende il braccio per la diagonale vincente del 25-12. Italia sul 2-1.

Quarto set con la Turchia avanti 3-9, l'Italia è alle corde ma non molla, riesce a rientrar in partita (17-20), poi Fahr accorcia ancora le distanze. Le padrone di casa vanno sul 21-24, e chiudono 21-25. Si va al set corto.

Quindi set vibrante, con l'Italia sotto 2-4 ma in partita. Sylla rimette tutto in parità sfruttando il mani out del muro (4-4). Ogni pallone può decidere la finale. La Turchia va avanti 8-4, l'Italia resta in scia (7-10), poi l'errore al servizio delle azzurre regala il titolo europeo alle padrone di casa (10-15)

L’ultimo punto accende definitivamente la Sinan Erdem Sports Hall. La Turchia può festeggiare davanti al proprio pubblico il titolo europeo; l’Italia chiude con l’argento un Europeo giocato da protagonista fino all’ultima partita.

Il tabellino

ITALIA-TURCHIA 2-3 (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15)

ITALIA Meli ne, Cambi, Spirito, Fersino (L), Orro 4, Danesi 10, Nwakalor ne, Adigwe 3, Nervini ne, Sylla 13, Egonu 28, Fahr 9, Giovannini, Antropova 16. All.: Velasco

TURCHIA Orge (L), Ozbay, Vargas 29, S.Sahin, Baladin 8, Jack-Kisal ne, Akarçeseme Yatgin, Cebecioglu 8, E.Sahin 4, Erdem Dundar 7, Uyanik ne, Gunes 11, Erkek 3, Aydin. All. Santarelli

ARBITRI: Vladimir Simonovic (Srb), Theodora Kyriopoulou (Gre)

Durata set: 21', 28', 23', 29', 16' . Tot.: 117'

Italia: bv 11, bs 11, mv 16 ; Turchia: bv 2, bs 13 , mv 11.

Spettatori 17299.

All Star Team Trendyol EuroVolley 2026

Opposto: Melissa Vargas (Turchia)

Alzatrice: Alessia Orro (Italia)

Libero: Gizam Orge (Turchia)

Centrale: Hena Kurtagić (Seria)

Centrale: Zehra Gunes (Turchia)

Schiacciatrice: Myriam Silla (Italia)

Schiacciatrice: Derya Cebecioglu (Turchia)

Allenatore: Daniele Santarelli (Turchia)

MVP Melissa Vargas

IL PERCORSO DELL’ITALIA AL CEV TRENDYOL EUROVOLLEY 2026

Pool D - Italia-Croazia 3-0 (25-9, 25-22, 25-23)

Pool D - Italia-Montenegro 3-0 (25-13, 25-20, 25-19)

Pool D - Italia-Svezia 3-0 (25-18, 25-23, 25-14)

Pool D - Italia-Slovacchia 3-0 (25-19, 25-18, 25-20)

Pool D - Italia-Francia 3-1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19)

Ottavi di finale - Italia-Bulgaria 3-0 (25-18, 25-13. 25-13)

Quarti di finale - Italia-Svezia 3-1 (21-25, 26-24, 25-21, 25-23)

Semifinale - Italia-Polonia 3-1 (25-19, 25-19, 21-25,25-16)

Finale -Italia-Turchia 2-3 (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15)

CHI SONO LE 14 VICE CAMPIONESSE D’EUROPA 2026

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova

Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Opposti: 15 Merit Adigwe, 18. Paola Egonu

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.

L’albo d’oro degli Europei femminili

1949 Praga – U.R.S.S., Cecoslovacchia, Polonia

1950 Sofia – U.R.S.S., Polonia, Cecoslovacchia

1951 Parigi – Y.R.S.S., Polonia, Jugoslavia

1955 Bucarest - Cecoslovacchia, U.R.S.S., Polonia

1958 Praga - U.R.S.S., Cecoslovacchia, Polonia

1963 Costanza - U.R.S.S., Polonia, Romania

1967 Smirne - U.R.S.S., Polonia, Cecoslovacchia

1971 Reggio nell'Emilia - U.R.S.S., Cecoslovacchia, Polonia

1975 Belgrado - U.R.S.S., Ungheria, Germania Est

1977 Tampere - U.R.S.S., Germania Est, Ungheria

1979 Lione - U.R.S.S., Germania Est, Bulgaria

1981 Sofia - Bulgaria, Unione Sovietica, Ungheria

1983 Rostock - Germania Est, U.R.S.S., Ungheria

1985 Arnhem - U.R.S.S., Germania Est, Olanda

1987 Gand - Germania Est, U.R.S.S., Cecoslovacchia

1989 Stoccarda - U.R.S.S., Germania Est, Italia

1991 Roma - U.R.S.S., Olanda, Germania

1993 Brno - Russia, Cecoslovacchia, Ucraina

1995 Arnhem - Olanda, Croazia, Russia

1997 Brno - Russia, Croazia, Rep. Ceca

1999 Roma - Russia, Croazia, Italia

2001 Varna - Russia, Italia, Bulgaria

2003 Ankara - Polonia, Turchia, Germania

2005 Zagabria - Polonia, Italia, Russia

2007 Lussemburgo - Italia, Serbia, Russia

2009 Lodz - Italia, Olanda, Polonia

2011 Belgrado - Serbia, Germania, Turchia

2013 Berlino - Russia, Germania, Belgio

2015 Rotterdam - Russia, Olanda, Serbia

2017 Baku - Serbia, Olanda, Turchia

2019 Ankara – Serbia, Turchia, Italia

2021 Belgrado – Italia, Serbia, Turchia

2023 Bruxelles – Tuchia, Serbia, Olanda

2026 Istanbul – Turchia, Italia, Polonia/Serbia

Le medaglie all’Europeo dell’Italia

9 medaglie in totale

3 medaglie d’Oro: 2007 (Lussemburgo), 2009 (Lodz) e 2021 (Belgrado).

3 medaglie d’Argento: 2001 (Varna) e 2005 (Zagabria), 2026 (Istanbul)

3 medaglie di Bronzo: 1989 (Stoccarda), 1999 (Roma) 2019 (Ankara).

I piazzamenti dell’Italia

1949 (n.p.), 1950 (n.p.), 1951 (6° posto); 1967 (11° posto); 1971 (8° posto); 1975 (9° posto); 1977 (11° posto); 1981 (8° posto); 1983 (7° posto); 1985 (5° posto); 1987 (6° posto); 1989 (3° posto); 1991 (4° posto); 1993 (4° posto); 1995 (6° posto); 1997 (5° posto); 1999 (3° posto); 2001 (2° posto); 2003 (6° posto); 2005 (2° posto); 2007 (1° posto); 2009 (1° posto); 2011 (4° posto); 2013 (6° posto), 2015 (7° posto); 2017 (5° posto); 2019 (3° posto); 2021 (1° posto); 2023 (4° posto); 2026 (2° posto).