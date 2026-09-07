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3 milioni 624 mila telespettatori fanno vincere l'Italia di Velasco in TV

La diretta della finale degli Europei fra Italia-Turchia ha fatto riscontrare il 29,5% di share. Grandi ascolti anche su Sky Sport che ha raccolto oltre 704 mila spettatori
1 min
Rai 1skyItalia
3 milioni 624 mila telespettatori fanno vincere l'Italia di Velasco in TV

ISTANBUL (TURCHIA)- Il pubblico televisivo ha dimostrato grande attaccamento alla nazionale di Velasco medaglia d'argento agli Europei Femminili conclusisi ieri. Su Rai 1 la finale tra l'Italia e la Turchia è stata seguita da 3 milioni 624 mila telespettatori, raggiungendo il 29,5% di share e trasformando l’ultimo atto di Istanbul in uno degli appuntamenti televisivi della serata più seguiti dal pubblico italiano.

Una partecipazione cresciuta insieme alla partita. Set dopo set, fino a quel quinto parziale che ha deciso il titolo europeo e che anche su Sky Sport ha rappresentato il momento di maggiore coinvolgimento: Italia-Turchia ha raccolto 704 mila spettatori, mentre nel tie-break la reach è salita fino a 1 milione 723 mila. La partita è stata trasmessa anche da Dazn.

Da Göteborg a Brno, fino alle notti di Istanbul, il cammino dell'Italia di Julio Velasco è stato così accompagnato anche da una partecipazione televisiva sempre più importante. Sul campo resta l’argento europeo, ma davanti ai teleschermi i numeri di una Nazionale capace ancora una volta di coinvolgere milioni di italiani.

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