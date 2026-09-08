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De Giorgi ha scelto i 14 per l'Europeo

Al termine dell'ultimo stage a Firenze, e prima della partenza per Napoli dove il 10 settembre in Piazza Plebiscito l'Italia esordirà contro la Svezia, il CT azzurro ha ufficializzato la lista dei convocati
2 min
Europei MaschiliDe Giorgipiazza plebiscito
De Giorgi ha scelto i 14 per l'Europeo

FIRENZE-Dopo l'ultimo stage di allenamento a Firenze resa nota oggi dal CT Ferdinando De Giorgi la lista dei 14 atleti che vestiranno la maglia azzurra in occasione dei Campionati Europei 2026.

La rassegna continentale, in programma dal 10 al 26 settembre, comincerà con la gara inaugurale contro la Svezia il 10 alle ore 21:05 in Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Nazionale, inserita nella pool A, dopo la gara inaugurale di Napoli affronterà al PalaPanini di Modena Grecia (12 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). 

Dopo Napoli e Modena, i Campionati Europei proseguiranno a Torino, quando il PalaVela ospiterà, dal 20 al 23 settembre, insieme a Sofia (Bulgaria), ottavi e quarti di finale della rassegna continentale. La città di Milano, infine, ospiterà il 24 e 26 settembre le semifinali e le finali.

I convocati di Ferdinando De Giorgi

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati. 

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

Lo staff

Ferdinando De Giorgi – commissario tecnico

Roberto Ciamarra - 2° Allenatore

Marco Meoni - Assistente Allenatore

Oscar Berti - Preparatore Atletico

Marco Penza – Medico

Francesco Alfatti – Fisioterapista

Sebastiano Cencini – Fisioterapista

Ivan Contrario – Scoutman

Giuliano Bergamaschi - pedagogista

Giacomo Giretto - Team Manager

La Nazionale maschile questa mattina partirà con un treno Frecciarossa da Firenze per raggiungere Napoli.

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