Europei Maschili: l'attesa è finita, domani Italia-Svezia in Piazza Plebiscito

L’attesa volge al termine e Napoli dopo aver accolto ieri la Nazionale azzurra è pronta a stringersi attorno agli azzurri nella suggestiva sede di gara nell' arena da 6000 posti cui manca pochissimo al sold out. All'evento sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il match sarà trasmesso in Italia su Rai2, Sky Sport Arena, Dazn e in streaming su Now, eurovolley.tv e rainews.it.

Il lavoro in casa azzurra prosegue spedito verso l’appuntamento clou della stagione: i Campionati Europei. Giannelli e compagni questa sera dalle ore 19.30 alle 21 sosterranno il secondo allenamento presso l’Arena del Plebiscito. A seguire, invece, si allenerà la Nazionale Svedese. In attesa della gara inaugurale, questa mattina il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi e il capitano azzurro Simone Giannelli hanno preso parte insieme al presidente federale Giuseppe Manfredi alla conferenza stampa svoltasi presso Palazzo San Giacomo.

Questa sarà la 33ª partecipazione dell’Italia maschile ai Campionati Europei, più di qualsiasi altra nazionale (1948 e dal 1951 al 2026). L’Italia è inoltre l’unica squadra ad aver partecipato a tutte le edizioni dal 1951. Gli azzurri (7 ori, 5 argenti, 3 bronzi) hanno conquistato sette medaglie d’oro e 15 medaglie complessive all’EuroVolley. Soltanto la Russia (inclusa l’Unione Sovietica) ha vinto più medaglie d’oro e più medaglie complessive (22: 14 ori, 3 argenti, 5 bronzi).

L’Italia sarà co-organizzatrice del CEV Enel EuroVolley 2026 per la sesta volta, dopo le edizioni del 1948 (prima edizione), 1971, 2005, 2015 e 2023.

La Nazionale tricolore non ha mai disputato in precedenza una partita dei Campionati Europei a Napoli, né a Modena, sede della fase a gironi, né a Milano, sede delle semifinali e della finale del 2026. A Torino, invece, dove nel 2026 si giocheranno ottavi e quarti di finale, gli azzurri vantano un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte nelle gare di EuroVolley.

Italia e Svezia si sono affrontate per l’ultima volta all’EuroVolley nel 1993, quando l’Italia ha vinto 3-0 contro la Svezia nella fase a gironi. In totale le due nazionali si sono affrontate 26 volte e l’Italia si è imposta in 20 occasioni.

La competizione vedrà le migliori 24 rappresentative del continente affrontarsi in quattro paesi ospitanti diversi: Bulgaria, Finlandia e Romania e Italia. La Nazionale Italiana, bicampione del mondo, e forte dell’argento ottenuto nell’ultima rassegna continentale, è inserita nella pool A. Dopo la gara di Napoli l’Italia proseguirà il suo cammino al PalaPanini di Modena dove disputerà quattro partite contro: Grecia (12 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Ottavi di finale e quarti verranno ospitati dal Palavela di Torino il 20, 21 e 23 settembre, mentre l’Unipol Forum di Milano sarà teatro delle semifinali (25 settembre) e finali (26 settembre).

Relatori di giornata alla conferenza stampa, moderata da Iacopo Volpi, sono stati: il Sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore regionale al Turismo, alla Promozione del territorio e alla Transizione digitale Vincenzo Maraio, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Con loro il capitano degli azzurri Simone Giannelli e il commissario tecnico della Nazionale maschile Ferdinando De Giorgi.

Le parole del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi:

« Un evento sportivo senza precedenti quello che si svolgerà domani in piazza del Plebiscito. Per la prima volta l’EuroVolley maschile disputerà la partita inaugurale in uno spazio aperto, scegliendo come straordinaria cornice uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città. Un appuntamento che ci riempie di orgoglio e che nell’anno in cui Napoli è Capitale Europea dello Sport assume un significato ancora più grande, a testimonianza di quanto per la nostra città lo sport sia strumento di inclusione, aggregazione e condivisione. Napoli è stata scelta ancora una volta come vetrina di una manifestazione di grande rilievo a conferma della sua sempre più crescente vocazione internazionale e capacità organizzativa. Siamo certi che quella di domani sarà una serata di grande sport, spettacolo e partecipazione collettiva, in cui la piazza si trasformerà in una tribuna a cielo aperto per sostenere e tifare tutti insieme i campioni della nostra Nazionale ».

Il Sindaco Manfredi si recherà questa sera in Piazza del Plebiscito per far visita alla squadra durante la seduta di allenamento serale, cogliendo l'occasione per omaggiare la Nazionale con un tipico corno portafortuna partenopeo.

Le parole dell’ Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante:

« Ospitare la partita inaugurale degli Europei in un luogo iconico e ricco di storia come Piazza del Plebiscito è un’emozione enorme per tutta la nostra comunità. È la dimostrazione concreta di come Napoli sia ormai pronta ad accogliere e vivere da protagonista i grandi appuntamenti dello sport internazionale, offrendo un palcoscenico e un colpo d'occhio unici al mondo. La pallavolo è uno sport straordinario, capace di veicolare valori fondamentali di rispetto, lavoro di squadra e sana competizione: vedere i campioni della nostra Nazionale giocare nel cuore della città sarà una festa indimenticabile e un’ispirazione preziosa per tutti i nostri giovani ».

Le parole dell’Assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio:

« La pallavolo a Napoli e in Campania ha un cuore grande e una storia fatta di passione, sacrificio e partecipazione. Avere la Nazionale qui significa portare sul nostro territorio non solo il grande sport, ma anche i suoi valori più belli: il gioco di squadra, il rispetto, la capacità di rialzarsi e di andare avanti insieme. Per noi è un’occasione importante per avvicinare soprattutto ragazze e ragazzi alla pallavolo e, più in generale, alla pratica sportiva. Vedere da vicino i campioni della Nazionale può accendere una passione, far nascere un sogno e magari indicare a un giovane la strada dello sport. Napoli e la Campania sono territori che vivono lo sport con entusiasmo e partecipazione. La Regione vuole continuare a investire perché lo sport sia sempre più accessibile, inclusivo e presente nella vita delle nostre comunità. Sono quindi particolarmente felice di accogliere la Nazionale in Campania: quando lo sport arriva tra la gente, nei nostri impianti e nelle nostre città, porta con sé un’energia speciale. E quella stessa energia può diventare un’opportunità per tutto il movimento della pallavolo campana. Lo sport e i grandi appuntamenti in generale sono una preziosa occasione per i nostri territori, un volano per il turismo, lo sviluppo e la promozione ».

Le parole del presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi:

« Quello che ci apprestiamo a vivere a Napoli non sarà semplicemente l’inizio di un Campionato Europeo. Sarà qualcosa di unico, un evento destinato a rimanere nella storia della pallavolo italiana e internazionale. Portare la nostra Nazionale, i Campioni del Mondo, a giocare una gara ufficiale del Campionato Europeo in uno dei luoghi più belli, conosciuti e rappresentativi d’Italia come Piazza del Plebiscito è stata una sfida straordinaria. Abbiamo voluto fortemente questo appuntamento e, per renderlo possibile, è stato necessario un enorme sforzo organizzativo. Abbiamo lavorato per mesi, affrontando difficoltà e complessità che un evento di queste dimensioni, organizzato in una location così eccezionale, inevitabilmente comporta. Lo abbiamo fatto perché volevamo regalare alla pallavolo italiana, alla città di Napoli e a tutti gli appassionati una serata irripetibile. Vedere un campo da pallavolo e un’arena sorgere nel cuore di Piazza del Plebiscito rappresenta già di per sé un’immagine che resterà nella memoria del nostro movimento. A rendere questa serata ancora più prestigiosa sarà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per tutta la Federazione Italiana Pallavolo è motivo di grandissimo orgoglio e rappresenta un riconoscimento straordinario per il nostro sport, per i nostri atleti e per l'intero movimento pallavolistico italiano. Allo stesso modo, siamo particolarmente orgogliosi della presenza di tante importanti autorità nazionali e territoriali. Una partecipazione istituzionale così significativa testimonia l’attenzione e la considerazione che oggi accompagnano la pallavolo italiana e premia il lavoro che il nostro movimento porta avanti quotidianamente su tutto il territorio. Voglio quindi ringraziare tutte le istituzioni, la CEV, il Comune di Napoli, la Regione Campania e tutti coloro che, a ogni livello, hanno lavorato insieme alla Federazione per rendere possibile qualcosa che, fino a qualche tempo fa, poteva sembrare quasi impensabile. Abbiamo voluto osare e portare la grande pallavolo fuori dai luoghi tradizionali, nel cuore di una delle città più belle del mondo. Credo che immagini come quelle che vedremo a Napoli rappresentino il modo migliore per raccontare la forza, la bellezza e la capacità del nostro sport. Sono certo che i nostri ragazzi sapranno sentire l’energia di una serata così speciale e che Piazza del Plebiscito saprà regalare loro un’atmosfera indimenticabile ».

Le parole del capitano dell’ Italia, Simone Giannelli:

« Questa ultima settimana di lavoro è andata bene e sono contento. Stiamo aggiungendo qualità che poi sarà per noi importante per arrivare pronti e preparati alle partite dell’Europeo. La cosa importante e che è bene sempre ricordare, è che bisognerà giocare bene a pallavolo. Siamo contenti e felici di giocare in Italia e di avere i palazzetti pieni che faranno il tifo per noi. La partita inaugurale a Napoli, poi, sarà sicuramente qualcosa di unico. Noi, con le nostre giocate, facciamo gioire il pubblico, quindi tutto parte dalla nostra tecnica. Dobbiamo performare al meglio per far divertire il pubblico e cosa ancora più importante vincere le partite. Sarà sicuramente un contorno fantastico e tutti noi non vediamo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico. Per arrivare più in fondo possibile e regalare una gioia all’Italia, occorrerà però giocare bene a pallavolo. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico dell’Europeo, posso dire che la pallavolo maschile è davvero molto equilibrata, con tantissime squadre in grado di fare buone cose e con un livello medio molto alto. Squadre facili da affrontare non ce ne sono e tutte hanno la possibilità di vincere una partita, c’è da fare attenzione e quindi, da parte nostra, dobbiamo fare al meglio le nostre cose, senza sbavature e senza essere superficiali. Ripeto, noi facciamo sempre del nostro meglio, poi dall’altra parte ci sono sempre gli avversari e anche loro proveranno a fare risultato. Una frase per descrivere questo gruppo? Direi: “Lottatori che sognano ».

Le parole del CT Ferdinando De Giorgi:

« I Campionati Europei in Italia rappresentano certamente qualcosa di molto importante per tutto il movimento, con tantissime persone che potranno venire a vederci. La partita inaugurale in Piazza del Plebiscito a Napoli sarà certamente qualcosa di unico e che rimarrà a lungo nella memoria di tutti. Ci siamo preparati al meglio in queste settimane per affrontare l’appuntamento clou di questa stagione, che sono i Campionati Europei. Il livello delle altre squadre è molto alto: basti pensare anche al ranking mondiale, dove troviamo ben sette squadre europee nelle prime dieci posizioni. Noi vogliamo giocare una buona pallavolo per arrivare fino in fondo a questo Campionato Europeo ».

I roster delle due nazionali

ITALIA

Palleggiatori: 6.Simone Giannelli, 8.Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: 12.Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 5.Alessandro Michieletto, 9.Francesco Sani, 17.Luca Porro.

Centrali: 14.Gianluca Galassi, 18.Giovanni Sanguinetti, 20.Pardo Mati.

Opposti: 11.Kamil Rychlicki, 16.Yuri Romanò.

Liberi: 7. Fabio Balaso, 4.Gabriele Laurenzano.

All. Ferdinando De Giorgi

SVEZIA

Palleggiatori: 8.Alfred Brink, 18.Oskar von Sydow.

Schiacciatori: 2. Leijon, 4. Alguin, 10. Ekstrand.

Centrali: 6. Ekman, 7. Berkefelt, 11.Johansson, 17.Eriksson.

Opposti: 9.Gruvaeus, 13. Enlund, 14. Link.

Liberi: 3.Andersson, 15. Fransson.

All. Gido Vermeulen

Il calendario della prima fase in Italia (Pool A)

10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli) Ore 21.05: Italia-Svezia

11 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Repubblica Ceca-Grecia Ore 21: Slovacchia-Slovenia

12 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Svezia-Repubblica Ceca Ore 21.05: Italia-Grecia

13 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovenia-Svezia Ore 21.05: Italia-Slovacchia

14 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Repubblica Ceca Ore 21.05: Slovenia-Grecia

15 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Grecia-Svezia Ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

16 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Svezia-Slovacchia Ore 21: Repubblica Ceca-Slovenia

17 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Grecia Ore 21.05: Italia-Slovenia