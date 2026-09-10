Europei Maschili: in 6000 a Piazza Plebiscito per l'esordio degli azzurri

Sono 5932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la Nazionale maschile bicampione del mondo all’inizio del suo percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali e internazionali presenti, primo fra tutti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come noto si esibiranno, prima e durante il match, i Planet Funk: collettivo tra i più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo. Con questa partecipazione il gruppo conferma il forte legame tra la loro musica e il mondo dello sport, un rapporto che negli ultimi mesi li ha visti sempre più protagonisti in importanti appuntamenti sportivi.

Piazza del Plebiscito trasformata nell’arena del volley

Quello di Piazza del Plebiscito non è semplicemente l’allestimento di un campo da pallavolo, ma è una vera e propria impresa organizzativa, tecnica e logistica. L’obiettivo trasformare uno dei luoghi più iconici d’Italia in un’arena sportiva ai più alti standard internazionali.

Un progetto eccezionale anche nei numeri. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore di Napoli per costruire praticamente dal nulla un impianto destinato a ospitare la gara inaugurale dei Campionati Europei Maschili 2026.

In poco più di tre settimane Piazza del Plebiscito è stata trasformata in un’arena internazionale, attraverso un lavoro che ha richiesto il coordinamento di maestranze, tecnici e professionisti altamente specializzati. Tra gli elementi più impressionanti ci sono le due grandi tribune che raggiungono i 16 metri di altezza, vere e proprie strutture temporanee realizzate all’interno della piazza. A queste si aggiunge la Tribuna Autorità collocata davanti a Palazzo Reale, in uno scenario unico e difficilmente replicabile.

L’Arena è stata progettata come un vero impianto sportivo e televisivo di ultima generazione. Per l’illuminazione e lo spettacolo sono stati installati circa 500 fari e predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica della serata. Luci, immagini ed effetti accompagneranno l’ingresso delle squadre e i diversi momenti dello show, trasformando la partita in un grande evento internazionale.

Un lavoro enorme ha riguardato anche l’identità visiva: sono stati realizzati circa 1.000 metri quadrati di grafiche stampate e tessuti, necessari a vestire le strutture e trasformare Piazza del Plebiscito in una delle sedi di EuroVolley 2026. Questi numeri che raccontano la dimensione di una sfida organizzativa senza precedenti e la volontà di realizzare qualcosa straordinario.

Per la prima volta, infatti, Piazza del Plebiscito ospiterà un evento sportivo di questa portata: un luogo simbolo di Napoli e dell’Italia diventerà così il palcoscenico della grande pallavolo internazionale, davanti agli occhi del pubblico presente e di milioni di spettatori. La grande speranza è quella di regalare a Napoli, alla pallavolo italiana e a tutto il Paese un evento unico, destinato a entrare nella storia.

CALENDARIO GARE IN ITALIA

10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli)

Ore 21.05: Italia-Svezia

11 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Repubblica Ceca-Grecia

Ore 21.05: Slovacchia-Slovenia

12 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Svezia-Repubblica Ceca

Ore 21.05: Italia-Grecia

13 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Slovenia-Svezia

Ore 21.05: Italia-Slovacchia

14 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Slovacchia-Repubblica Ceca

Ore 21.05: Slovenia-Grecia

15 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Grecia-Svezia

Ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

16 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Svezia-Slovacchia

Ore 21.05: Repubblica Ceca-Slovenia

17 settembre (PalaPanini, Modena)

Ore 16: Slovacchia-Grecia

Ore 21.05: Italia-Slovenia

Fase eliminazione diretta

Ottavi di finale

20 e 21 settembre (Torino)