Europei Maschili: l'Italia fa il pieno su Rai 2 e Sky

NAPOLI- Una serata magica, anche se disturbata dalla pioggia. Italia-Svezia è stato uno spettacolo indimenticabile per chi l'ha seguita dal vivo ma anche per chi ha voluto seguirla in diretta TV. Il match inaugurale degli Europei Maschili trasmesso su Rai 2, infatti, è stato seguito da 1 milione e 413 mila telespettatori con oltre il 9% di share. Ottimi dati anche su Sky, con il canale Sky Arena che ha trasmesso la gara Italia-Svezia e ha fatto registrare 120 mila telespettatori.

La partita è stata trasmessa anche da Dazn e in streaming su Now, eurovolley.tv e rainews.it.