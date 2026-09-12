Europei Maschili: per l'Italia buona la seconda contro la Grecia

Per questo match, Ferdinando De Giorgi ha confermato la formazione della prima gara con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Bottolo martelli, Sanguinetti e Galassi al centro, con Balaso libero. Mattia Bottolo questa sera ha raggiunto il traguardo delle 150 presenze in azzurro.

La Grecia, invece, è scesa in campo con Galioto al palleggio, opposto Mouchlias, schiacciatori Raptis e Protopsaltis, centrali Pitakoudis e Voulkidis, libero Chandrinos.

Comincia con il piede giusto l’Italia che trova presto il +4 (6-2) con Galassi e il coach greco chiama subito il primo time out. Al rientro in campo è ancora il centrale azzurro a firmare anche il settimo punto azzurro. Con il passare delle azioni però c’è stata la ripresa greca fino al -1 (7-7) con De Giorgi che subito dopo ha speso un time out per dare nuove indicazioni ai suoi. Nei minuti successivi la partita è stata caratterizzata da un certo equilibrio con l’Italia avanti con vantaggi minimi (9-8, 11-10) fino al pareggio (12-12) trovato dalla Grecia. La formazione ellenica in questa fase ha messo in più occasioni in difficoltà l’Italia mostrando una buona pallavolo (16-16, 17-17). L’Italia però trova il break e il + 2 (19-17) ma la Grecia ancora una volta brava a recuperare (19-19) e trovare il nuovo sorpasso (19-20). Sanguinetti ben imbeccato da Giannelli da all’Italia il contro sorpasso (21-20). A questo punto del set Porro al posto di Bottolo e ancora Sanguinetti a firmare con un primo tempo il 22 pari. Nel finale un attacco vincente di Yuri Romanò ha regalato agli azzurri il primo set (25-23).

Nel secondo set ancora grande equilibrio con le due squadre in lotta punto a punto (5-5, 8-8). Nelle battute successive l’Italia ha provato a prendere il comando delle operazioni e con un attacco vincente di Romanò ha trovato il + 3 (11-8). La Grecia, come successo nel primo parziale, è stata brava a recuperare e a trovare il sorpasso sul 13-12. Nelle battute successive è Lavia a dare all’Italia il punto del controsorpasso (15-14), ma l’errore di Romanò al servizio ha riportato il punteggio in parità. La partita è proseguita con le due squadre ancora in lotta serrata (21-21, 22-22). A questo punto coach De Giorgi chiama il time out. Al rientro in campo Sani al servizio e Porro chiude infine il punto del 24-22. Dentro Kamil al posto di Porro e Sanguinetti la chiude sul 25-23.

Nel terzo set azzurri subito avanti (4-2) e in controllo con Romanò che firma il 10-7. Nella fase centrale ancora gli azzurri avanti (17-10) con Mati. Nel finale la gara è stata chiusa sul 25-16.

La prossima partita Italia-Slovacchia

L’Italia ha vinto tutte e tre le sfide disputate contro la Slovacchia in un campionato europeo: 3-1 nel 1997, 3-0 nel 2003 e 3-0 nel 2017. L’attuale CT della Slovacchia, Michal Masny, faceva parte della rosa slovacca all’EuroVolley 2003. L’unico precedente della Slovacchia all’EuroVolley contro la squadra campione del mondo in carica è stata la sconfitta per 1-3 contro l’Italia nel 1997.

L’ultimo confronto ufficiale tra Italia e Slovacchia è stato il 3-0 degli Azzurri all’EuroVolley 2017. Filippo Lanza (15) e Luca Vettori (13) furono i migliori realizzatori dell’Italia, mentre Marcel Lux chiuse con nove punti per la Slovacchia.