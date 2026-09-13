1 milione e 512 mila telespettatori per Italia-Grecia

MODENA- Si confermano gli eccellenti dati d'ascolto raccolti dalla nazionale di De Giorgi, impegnata agli Europei maschili. La partita di ieri in un PalaPanini sold out, contro la Grecia vinta dagli azzurri per 3-0 è stata vista su Rai2 da una media di 1 milione e 512 mila telespettatori, con uno share del 10,8%. L’incontro ha fatto registrare, poi, 4milioni e 210mila spettatori totali. La gara Italia-Grecia è stato il programma più visto della giornata di ieri su Rai2

Importante anche il seguito su Sky Sport 1, dove la seconda gara della Pool A di Modena ha fatto registrare 212 mila spettatori, con una reach di 710 mila spettatori nel terzo set.

La partita è stata trasmessa anche da DAZN e in streaming su NOW, eurovolley.tv e RaiNews.it.