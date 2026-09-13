Europei Maschili: l'Italia ancora a sprazzi ma supera la Slovacchia

MODENA - La Nazionale maschile non fallisce il match contro la Slovacchia, prosegue il proprio percorso e si regala la terza vittoria in altrettante partite giocate ai Campionati Europei 2026. Davanti ai quasi 5000 spettatori accorsi al PalaPanini, gli azzurri di capitan Giannelli superano per 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19) la formazione slovacca e consolidano il primato nella Pool A con 3 vittorie e 9 punti . Una prestazione non sempre convincente per i ragazzi guidati in panchina da Ferdinando De Giorgi, ma la nostra nazionale ha avutò la freddera di sfruttare le occasioni costruite in attacco e di impedire, di fatto, alla formazione avversaria di essere realmente pericolosa ad eccezione del secondo set. De Giorgi quest’oggi ha scelto la diagonale formata da Giannelli e Romanò, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti centrali, con Laurenzano libero. La Slovacchia del CT Michal Mansy, invece, è partita con Palgut in palleggio, Matejcik opposto, Rendla e Ihnat di banda, Billich e Hanusek al centro, con Jakubik libero. Nel primo match di giornata giocato al PalaPanini la Slovenia ha superato 3-0 (25-16, 25-21, 25-12) la Svezia.

Primo punto Italia con Lavia. Nelle azioni successive gli azzurri hanno trovato il primo break con Bottolo +2 (4-2) e poi anche il successivo punto grazie ad un errore della Slovacchia che ha costretto il tecnico Mansy a chiamare subito un time-out. Il mani fuori trovato da Romanò ha dato agli azzurri il punto del 7-3 e il successivo muro vincente di Sanguinetti il + 5 (8-3), massimo vantaggio fin qui. Al termine di una lunga e bella azione Giannelli per Romanò e punto del 12-6. A questo punto l’Italia ha continuato ad essere padrona del campo e del gioco e il “monster block” di Mati è stato la firma del 15-8. Dopo un tentativo di rimonta da parte della Slovacchia con un buon turno in battuta di Rendla (16-13), l’Italia ha ripreso a mettere giù palloni (21-16) fino al 25-17 firmato da Pardo Mati che ha fatto esplodere il PalaPanini. Italia 1, Slovacchia 0. Il centrale azzurro tra i protagonisti del set con 7 punti e 2 muri.

Secondo set con l’Italia che ha confermato lo stesso sestetto e caratterizzato in avvio da un certo equilibrio (5-5) e con la Slovacchia poi in vantaggio (9-7). Nelle azioni successive l’Italia ha ritrovato il pareggio (14-14) e poi il vantaggio (16-15). Successivamente ancora battaglia punto a punto (20-20, 22-22, 24-24) e nel finale dopo una palla set annullata all’Italia la formazione slovacca avanti (26-25) eha chiuso il set (27-25). Italia 1, Slovacchia 1.

Avvio di set combattuto tra le due formazioni con l’Italia avanti con vantaggi minimi (4-3) fino a quando gli azzurri hanno impresso una accelerata e trovato con l’ace di Lavia il punto del 9-4 che ha costretto il coach slovacco ad interrompere il gioco. Al rientro in campo ancora Italia avanti nel punteggio (13-6) con il punto siglato da Bottolo prima e l’ace di capitan Giannelli poi (14-6). L’Italia preso il comando delle operazioni ha continuato a mettere giù palloni importanti e sul 18-8 in campo Alessandro Michieletto che con un muro vincente firma il punto del 22-10. Il set si è chiuso poi 25-10.

Nel quarto set in campo Porro al posto di Lavia e azzurri avanti con la Slovacchia però in scia (7-6, 8-7). Nella fase centrale l'Italia è riuscita a scrollarsi di dosso gli avversari con Bottolo che ha firmato con un ace il (14-8). Gli azzurri a questo punto si sono involati verso la vittoria attivata sul 25-19.

Domani giornata di riposo dalle gare per l’Italia, che scenderà nuovamente in campo al PalaPanini di Modena martedì 15 settembre alle ore 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati con Grecia (3-1) e Svezia (3-2).

Le parole di Alessandro Michieletto

« Oggi è stato bello, un po' come tornare a quando avevo 16 anni e ho fatto il mio esordio. Farlo poi con questa bella cornice di pubblico è ancora più bello. Questa estate è stata dura perché per un attimo l’ipotesi europeo stava per svanire, però con il lavoro di tutto lo staff sono riuscito ad esserci. Voglio dare il mio contributo in ogni partita. Abbiamo un programma da seguire con lo staff per evitare ricadute. Non vogliamo accelerare troppo anche se la voglia è tanta. La squadra sta bene e in crescendo, via via incontreremo avversarie sempre più impegnative ».

Le parole di Pardo Mati

« Vincere qui a Modena per me è ancora più bello, sono felice per la prestazione della squadra soprattutto dopo il secondo set. Adesso testa alla prossima partita. Sono felice del mio percorso, sono giovane e ho da migliorare però sono contento di come sta andando. Felice della prestazione personale però conta quella generale della squadra ».

Il tabellino

ITALIA-SLOVACCHIA 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

ITALIA: Sanguinetti 2, Romanò 16, Lavia 5, Mati 22, Giannelli 1, Bottolo 16, Laurenzano (L). Michieletto 2, Galassi 3, Porro 5. N.e.: Balaso, Sbertoli, Sani, Rychlicki. All. De Giorgi.

SLOVACCHIA: Ihnat 12, Hanusek 8, Matejcik, Rendla 11, Billich 4, Palgut 2, Jakubik (L). Panko, Lamanec 1, Gulak 12, Makonyi. N.e.: Bartak, Sellong, Firkal. All. Masny.

Durata Set: 30’, 36’, 22’, 29’ Tot: 117’

Italia: 4 a, 19 bs, 11 mv, 23 et

Slovacchia: 3 a, 19 bs, 4 mv, 28 et

Spettatori: 4392

Il calendario e i risultati della prima fase in Italia (Pool A)

10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli) Italia-Svezia 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

11 settembre (PalaPanini, Modena) Repubblica Ceca-Grecia 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23), Slovacchia-Slovenia 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

12 settembre (PalaPanini, Modena) Svezia-Repubblica Ceca 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15), Italia-Grecia (25-23, 25-23, 25-16)

13 settembre (PalaPanini, Modena) Slovenia-Svezia 3-0 (25-16, 25-21, 25-12) Italia-Slovacchia 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

14 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Repubblica Ceca Ore 21.05: Slovenia-Grecia

15 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Grecia-Svezia Ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

16 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Svezia-Slovacchia Ore 21: Repubblica Ceca-Slovenia

17 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Grecia Ore 21.05: Italia-Slovenia