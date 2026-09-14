Italia-Slovacchia seguita da 1 milione e 880mila alla TV

MODENA-Aumentano gli ascolti ed il gradimento per la nazionale di Ferdinando De Giorgi impegnata nei Campionati Europei 2026.
La diretta su Rai 2, nonostante la concorrenza del campionato di calcio, ha fatto registrare il 12,3% di share, con 1 milione e 880mila ascoltatori di media e ben 6 milioni di telespettatori totali. Dati che testimoniano ancora una volta la passione verso gli azzurri. La gara tra l’Italia di Ferdinando De Giorgi e la Slovacchia è stata anche il programma più visto di giornata sulla seconda rete Rai.
Numeri significativi anche su Sky Sport, dove la sfida che ha regalato all’Italia la terza vittoria consecutiva e l’aritmetico passaggio agli ottavi di finale ha registrato 153mila spettatori medi.
La partita è stata trasmessa anche da DAZN e in streaming su NOW, EuroVolley.tv e RaiNews.it.