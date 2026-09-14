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Italia-Slovacchia seguita da 1 milione e 880mila alla TV

Nonostante la concorrenza del calcio domenica la diretta di Rai 2 ha raggiunto uno share del 12,3%. Oltre 153mila telespettatori medi si sono sintonizzati sulle reti Sky
1 min
Rai 2skyItalia
Italia-Slovacchia seguita da 1 milione e 880mila alla TV© LAPRESSE

La diretta su Rai 2, nonostante la concorrenza del campionato di calcio, ha fatto registrare il 12,3% di share, con 1 milione e 880mila ascoltatori di media e ben 6 milioni di telespettatori totali. Dati che testimoniano ancora una volta la passione verso gli azzurri. La gara tra l’Italia di Ferdinando De Giorgi e la Slovacchia è stata anche il programma più visto di giornata sulla seconda rete Rai.
Numeri significativi anche su Sky Sport, dove la sfida che ha regalato all’Italia la terza vittoria consecutiva e l’aritmetico passaggio agli ottavi di finale ha registrato 153mila spettatori medi.
La partita è stata trasmessa anche da DAZN e in streaming su NOW, EuroVolley.tv e RaiNews.it.

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