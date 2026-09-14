Europei Maschili: Domani Italia-Rep.Ceca, la presenta Mattia Bottolo

MODENA- Dopo aver giocato e vinto le prime tre partite della Pool A dei Campionati Europei , per la Nazionale maschile oggi è giornata di riposo dalle gare. Conquistato l’aritmetico passaggio agli ottavi di finale, gli azzurri alzeranno ancora di più il grado di attenzione in vista delle prossime, importantissime, due sfide contro la Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e la Slovenia (17 settembre, ore 21.05), entrambe in diretta su Rai 2, Sky Sport Arena e DAZN, e in streaming su NOW, EuroVolley.tv e RaiNews.it.

Oggi il PalaPanini ospiterà due partite del girone A: Slovacchia-Repubblica Ceca (ore 16) e Slovenia-Grecia (ore 21.05).

Nella mattinata odierna si è svolto il media meeting con i giornalisti (qui le foto), mentre nel pomeriggio è prevista una sessione di allenamento pesi, seguita da un successivo allenamento con la palla, per preparare al meglio la delicata sfida di domani contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto due vittorie contro Svezia (3-2) e Grecia (3-1).

Le parole di Mattia Bottolo

« Le sensazioni fin qui sono buone, dovevamo ingranare un pochino a livello di gioco nell’arco di tutta la partita e lo abbiamo fatto. Il match di ieri contro la Slovacchia è stato un crescendo e siamo riusciti a esprimere un gioco migliore quando siamo andati sotto in un set e siamo stati bravi a rialzarci immediatamente dopo l’unico parziale perso fin qui in tre partite. Sappiamo che ogni partita è impegnativa e scendiamo in campo con la consapevolezza che, al momento, ogni squadra gioca contro di noi in maniera intensa, anche perché siamo una squadra forte e giochiamo in casa. Spetta a noi dimostrare in ogni partita che siamo forti e competitivi. Questo girone ci mette davanti a sfide via via più difficili e in crescendo. Già dalla prossima, contro la Repubblica Ceca, ci aspetta un incontro complicato anche sotto l’aspetto agonistico. È una squadra che storicamente contro di noi non ha mai mollato e soprattutto ha dimostrato sempre di esprimere un buon livello di gioco tra battuta e muro e, di conseguenza, ci aspettiamo questo tipo di gioco. Li conosciamo bene e noi dovremo fare di tutto per batterli. Le sensazioni generali della squadra sono positive. Tutti nel corso delle tre partite giocate fin qui, hanno dato il loro contributo e sono scesi in campo. Siamo una squadra che riesce a dare tanto a 360° in tutti i fondamentali; quindi credo che ad oggi siamo consapevoli dei nostri mezzi e dobbiamo continuare su questa strada, sapendo che ogni giorno si può migliorare sotto ogni punto di vista ».

I roster delle due nazionali

ITALIA

Palleggiatori: 6.Simone Giannelli, 8.Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: 12.Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 5.Alessandro Michieletto, 9.Francesco Sani, 17.Luca Porro.

Centrali: 14.Gianluca Galassi, 18.Giovanni Sanguinetti, 20.Pardo Mati.

Opposti: 11.Kamil Rychlicki, 16.Yuri Romanò.

Liberi: 7. Fabio Balaso, 4.Gabriele Laurenzano.

All. Ferdinando De Giorgi

REPUBBLICA CECA

Palleggiatori: 9.Bartunek, 33.Roman.

Schiacciatori: 4.Drahovnovsky, 7.Benda, 11.Vastina, 13.Pastrnak.

Centrali: 8.Svoboda, 19.Klimes, 51.Klajmon, 54.Zajicek.

Opposti: 17.Sotola, 23.Indra.

Liberi: 1.Pavlicek, 6.Monik.

All. Jiri Novak

I precedenti con la Repubblica Ceca

L’Italia ha un bilancio di 10 vittorie e 5 sconfitte nelle sfide ai Campionati Europei contro la Repubblica Ceca, considerando anche i precedenti contro la Cecoslovacchia. Gli azzurri hanno vinto le ultime otto sfide, dal 1991 al 2021. L’ultima vittoria della Repubblica Ceca contro l’Italia all’EuroVolley risale al 1985, quando si impose 3-1.

L’ultimo confronto europeo è stato il successo per 3-1 dell’Italia nella fase a gironi del 2021, campionato europeo poi vinto proprio dagli azzurri.

La Repubblica Ceca ha affrontato 15 volte la squadra campione del mondo in carica all’EuroVolley, con un bilancio di due vittorie e 13 sconfitte. Ha perso le ultime 11 sfide.

Le due vittorie della Repubblica Ceca contro una nazionale campione del mondo in carica sono arrivate contro l’Unione Sovietica nel 1963 (3-2) e contro la Germania Est nel 1971 (3-0).

La Repubblica Ceca ha un bilancio di otto vittorie e otto sconfitte all’EuroVolley contro le nazionali ospitanti. Il primo confronto contro una squadra di casa risale al 1948, quando vinse 3-0 contro l’Italia a Roma.

La Repubblica Ceca ha vinto le ultime due partite di EuroVolley disputate contro nazionali ospitanti: 3-2 contro i Paesi Bassi ad Amsterdam nel 2019 e 3-0 contro la Macedonia del Nord a Skopje nel 2023.

L’ultimo confronto ufficiale tra Repubblica Ceca e Italia si è disputato nel torneo di qualificazione olimpica del settembre 2023. Gli Azzurri hanno vinto 3-1 grazie ai 18 punti di Yuri Romanò. Jan Hadrava ha realizzato 22 punti per la Repubblica Ceca.

Da giocatore, Ferdinando De Giorgi faceva parte della nazionale italiana che sconfisse la Repubblica Ceca 3-0 nei Campionati Europei 1991. Jiri Novak, attuale CT della Repubblica Ceca faceva parte della nazionale ceca che perse 0-3 contro l’Italia nella semifinale dell’EuroVolley 2001.

Il calendario e i risultati della prima fase in Italia (Pool A)

10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli) Italia-Svezia 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

11 settembre (PalaPanini, Modena) Repubblica Ceca-Grecia 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23), Slovacchia-Slovenia 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

12 settembre (PalaPanini, Modena) Svezia-Repubblica Ceca 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15), Italia-Grecia (25-23, 25-23, 25-16)

13 settembre (PalaPanini, Modena) Slovenia-Svezia 3-0 (25-16, 25-21, 25-12) Italia-Slovacchia 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

14 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Repubblica Ceca Ore 21.05: Slovenia-Grecia

15 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Grecia-Svezia Ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

16 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Svezia-Slovacchia Ore 21: Repubblica Ceca-Slovenia

17 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Grecia Ore 21.05: Italia-Slovenia