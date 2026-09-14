La nazionale maschile di sitting volley si ritrova a Formia

FORMIA (LATINA)- Torna a radunarsi la nazionale di sitting volley maschile che, dopo il brillante secondo posto conquistato agli Europei B in Repubblica Ceca e la preziosa qualificazione ai prossimi Campionati Europei A, sarà di nuovo agli ordini del tecnico Marchesi in vista dei prossimi impegni. Gli azzurri di Marcello Marchesi si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia dal 17 al 20 settembre. È stata inoltre ufficializzata la sede della prossima rassegna continentale di Divisione A: sarà Lipsia, in Germania, a ospitare dal 21 al 28 agosto 2027 i Campionati Europei maschili e femminili .