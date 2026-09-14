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La nazionale maschile di sitting volley si ritrova a Formia

Dal 17 al 20 settembre gli azzurri allenati da Marchesi si ritroveranno per uno stage per il quale il tecnico ha convocato undici atleti
2 min
La nazionale maschile di sitting volley si ritrova a Formia

FORMIA (LATINA)- Torna a radunarsi la nazionale di sitting volley maschile che, dopo il brillante secondo posto conquistato agli Europei B in Repubblica Ceca e la preziosa qualificazione ai prossimi Campionati Europei A, sarà di nuovo agli ordini del tecnico Marchesi in vista dei prossimi impegni.  Gli azzurri di Marcello Marchesi si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia dal 17 al 20 settembre. È stata inoltre ufficializzata la sede della prossima rassegna continentale di Divisione A: sarà Lipsia, in Germania, a ospitare dal 21 al 28 agosto 2027 i Campionati Europei maschili e femminili .

Gli atleti convocati 

Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Mattia Cordioli, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Paolo Mangiacapra, Victor Palazzolo dal 18/09, Giancarlo Quinto dal 19/09 (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano); Davide Nadai (Gis Volley Sacile).

Lo staff

Marcello Marchesi (Primo Allenatore); Angela Galli (Secondo Allenatore); Mauro Guicciardi (Medico); Antonella Iemma (Fisioterapista); Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico); Matteo De Robertis (Team Manager).

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