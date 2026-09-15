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La nazionale di Sitting Volley ambasciatrice della Diplomazia dello Sport  

In occasione della terza edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, svoltasi ieri alla Farnesina, coneferito alle Campionesse d'Europa il prestigioso riconoscimento dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani
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Sitting VolleyPresidenza del ConsiglioMinistero Affari Esteri
La nazionale di Sitting Volley ambasciatrice della Diplomazia dello Sport  

ROMA-Prestigioso riconoscimento per la Nazionale femminile di sitting volley, campione d’Europa in carica, nominata Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport in occasione della terza edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, svoltasi ieri alla Farnesina. 
Ad accompagnare le azzurre erano presenti il presidente federale Giuseppe Manfredi e il vicepresidente Massimo Sala.

Nel corso della cerimonia, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha nominato i nuovi Ambasciatori della Diplomazia dello Sport, individuati tra alcune delle principali eccellenze dello sport italiano.

La nomina della Nazionale femminile di sitting volley rappresenta un importante riconoscimento per i risultati ottenuti e, soprattutto, per i valori che le azzurre rappresentano: inclusione, determinazione, spirito di squadra e capacità di promuovere attraverso lo sport l’immagine e i valori dell’Italia nel mondo.

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