Europei Maschili: l'Italia fa quattro su quattro contro la Rep.Ceca

Dopo l’aritmetico passaggio agli ottavi di finale, ottenuto dopo il match vinto contro la Slovacchia , l’Italia guarda ora con fiducia al prossimo match.

Giovedì 17 settembre, alle ore 21.05, è infatti in programma l’ultima sfida del girone contro la Slovenia, che fin qui ha ottenuto due vittorie (Slovacchia e Svezia) e una sconfitta (Grecia) e occupa il secondo posto in classifica.

Vittoria di sostanza quella di oggi di Giannelli e compagni, maturata al termine di una gara intensa e combattuta che ha divertito il pubblico di Modena (sold out, con 4.200 spettatori presenti), contro una squadra giunta quarta al Mondiale 2025.

Per il match, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha scelto il sestetto composto da Giannelli-Romanò, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro, con il ritorno di Balaso libero. La formazione avversaria allenata dal tecnico Jiri Novak in campo con Bartunek al palleggio, Indra opposto, schiacciatori Drahonovsky e Vasina, centrali Klimes e Klajmon, Monik libero.

Domani giornata di riposo dalle gare per la Nazionale maschile, durante la quale sosterrà una seduta di allenamento nel pomeriggio.

Gara vibrante già in avvio con le due squadre partite subito forte (4-4, 5-5), con la Cechia a trovare il primo break (5-7) con il suo capitano Indra. Con il passare delle azioni la formazione ceca continua a mantenere sempre due o tre punti di vantaggio (7-9, 8-11). A questo punto il primo time out chiamato da De Giorgi. Il muro a due di Romanò-Mati porta l’Itala sul -1 (10-11), un egregio pallonetto di Romanò sull’11-12, un fallo della Cechia conduce al pari 12-12 e l’ace di Sanguinetti il pronto sorpasso. In pochi minuti l’Italia passa da meno -3 a +1 (13-12). Le due squadre a questo punto innescano una battaglia punto a punto (14-14, 15-15) e poi la Cechia trova il vantaggio + 3 (15-18). Time Out chiamato dalla panchina azzurra. L’opposto Indra continua la sua importante prestazione e firma il 20-16. Successivamente l’ace di Gianelli porta il punteggio sul (18-21). L’Italia sotto di 4 lunghezze (19-23) ricuce fino al -2 (21-23) e time out chiamato dalla panchina ceca. La rimonta però non si concretizza e la Cechia chiude dopo 27 minuti in proprio favore 25-23.

L’Italia parte bene nel secondo set e si porta sul (4-1), con Romanò al servizio trova il (6-2) e time out chiamato dalla panchina ceca. Al rientro in campo è ancora l’opposto azzurro a fare la voce grossa e mettere a terra il pallone del 7-2 e successivamente trova anche l’ace che vale l’8-2, Lavia il +7 (9-2) e ancora time out chiamato dalla panchina della Cechia. Gli azzurri a questo punto continuano a tenere il pallino del gioco (15-6). Ancora un buon turno al servizio di Romanò porta l’Italia sul 18-9. Nel finale Bottolo trova una diagonale stretta (23-14) e poi una buona gestione generale porta al 25-16 firmato da Lavia. In evidenza nel set, tra gli altri, Romanò autore di 8 punti e 3 ace. Italia 1, Cechia 1.

Terzo set cominciato all’insegna dell’Italia che ben presto si porta sul + 3 (6-3). Ancora gli azzurri protagonisti nelle battute successive e Lavia firma con un ace il (10-5), ma la Cechia ricuce lo svantaggio fino all’11-8 e coach De Giorgi chiama il time-out. Al rientro in campo le due squadre hanno continuato la battaglia sottorete e la parallela trovata da Bottolo dà il punto del 13-11. Sul 14-13 Italia dentro Galassi al posto di Sanguinetti. La partita continua ad essere combattuta con gli azzurri bravi a mantenere sempre due punti di vantaggio (17-15, 18-16, 19-17, 20-18) fino all’ace di Bottolo 21-18. Finale con l’Italia ancora protagonista e chiude 25-20 con l’ace di Romanò. Italia 2, Cechia 1.

Quarto set con ancora gli azzurri avanti nel punteggio (6-3). Nelle azioni successive con Bottolo l'Italia si porta sul 12-9 e poi con Mati sul 14-11. Nella fase centrale del set sono ancora Giannelli e compagni a tenere il vantaggio (18-16) e nel finale il punto di Bottolo 25-20 ha fatto esplodere di gioia il PalaPanini.

Le parole di Fabio Balaso

« Questa vittoria era quello che ci serviva. Come ci eravamo detti prima della partita, dovevamo fare uno step in avanti e secondo me lo abbiamo fatto. La Repubblica Ceca è un’ottima squadra però noi siamo stati bravi a non mollare neanche quando eravamo punto a punto. Siamo sempre rimasti lì con la testa giusta. Dobbiamo continuare con questo trend e cercare di essere sempre più incisivi. Questa sera il servizio ha funzionato molto bene e ci ha dato una grossa mano. Siamo contenti di questa vittoria, ora resettiamo, ci portiamo dietro le cose positive di questa gara e pensiamo alla Slovenia ».

Le parole di Daniele Lavia

« E’ stata una partita intensa, i risultati dimostrano che questo è un Europeo difficile, un girone impegnativo; la Cechia aveva già fatto vedere buone cose nelle altre manifestazioni disputate recentemente. Stasera siamo stati bravi ad avere una buona reazione dopo un primo set nel quale abbiamo commesso qualche errore di troppo. Ci portiamo a casa una vittoria che ci dà anche consapevolezza di quella che è la situazione generale di questo torneo. Non è scontato vincere queste partite che ci aiutano a prendere sempre più il ritmo giusto necessario per fare bene ».

Il tabellino

ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-1 (23-25, 25-16, 25-20, 25-20)

ITALIA: Lavia 15, Mati 9, Giannelli 1, Bottolo 22, Sanguinetti 7, Romanò 24, Balaso (L). Galassi 1. N.e.: Laurenzano, Michieletto, Sbertoli, Sani, Rychlicki, Porro. All. De Giorgi.

REPUBBLICA CECA: Bartunek, Drahonovsky 4, Klimes 5, Indra 12, Vasina 12, Klajmon 6, Monik (L). Pavlicek, Benda 7, Sotola 5, Roman 1. N.e.: Svoboda, Pastrnak, Zajicek. All. Novak.

Durata Set: 27’, 24’, 28’, 28’ Tot: 107'

Italia: 14 a, 23 bs, 6 mv, 29 et

Repubblica Ceca: 2 a, 16 bs, 3 mv, 19 et

Spettatori: 4487

Il calendario e i risultati della prima fase in Italia (Pool A)

10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli) Italia-Svezia 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

11 settembre (PalaPanini, Modena) Repubblica Ceca-Grecia 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23), Slovacchia-Slovenia 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

12 settembre (PalaPanini, Modena) Svezia-Repubblica Ceca 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15), Italia-Grecia (25-23, 25-23, 25-16)

13 settembre (PalaPanini, Modena) Slovenia-Svezia 3-0 (25-16, 25-21, 25-12) Italia-Slovacchia 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

14 settembre (PalaPanini, Modena) Slovacchia-Repubblica Ceca 0-3 (21-25, 14-25, 20-25) Slovenia-Grecia 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25)

15 settembre (PalaPanini, Modena) Grecia-Svezia 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20), Italia-Repubblica Ceca (25-23, 16-25, 20-25, 25-20)

16 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Svezia-Slovacchia Ore 21: Repubblica Ceca-Slovenia

17 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Grecia Ore 21.05: Italia-Slovenia



Come noto le squadre qualificate agli ottavi di finale della pool A incroceranno le quattro qualificate del girone C. Gli azzurri giocheranno l’ottavo di finale il 20 settembre alle ore 21.05.

Fase eliminazione diretta in Italia

Ottavi di finale

20 e 21 settembre (Torino) ore 16:00 e 21:05

EF1: A1 vs C4

EF4: C2 vs A3

EF2: C1 vs A4

EF3: A2 vs C3

Quarti di finale

23 settembre (Torino) ore 16:00 e 21:05

QF1: vincente EF1 vs EF4

QF2: vincente EF2 vs EF3

Semifinali

25 settembre (Milano) ore 17:00 e ore 21:05

SF1: vincente QF1 vs QF4

SF2: vincente QF2 vs QF3

Finali

26 settembre (Milano)

ore 17 Finale 3°-4° posto

ore 21 Finale 1°-2° posto