Europei Maschili: Rai 2 e Sky fanno il pieno d'ascolti

MODENA-Il penultimo impegno della nazionale di De Giorgi a Modena, nella Pool A degli Europei maschili, che ha opposto gli azzurri alla Cechia, ha confermato la crescita dei telespettatori sintonizzati su Rai 2. La diretta è stata seguita da 1 milione e 794 mila telespettatori, raggiungendo il 10,2% di share, con 5.404.000 contatti totali.

Una partecipazione cresciuta anche su Sky Sport, dove Italia-Cechia ha fatto registrare oltre 306.000 telespettatori, con una reach nel quarto set di ben 700 mila spettatori.

Numeri importanti su entrambe le emittenti televisive, che assumono una rilevanza importante all’interno di una manifestazione ancora alla fase a gironi.