Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Europei Maschili: Rai 2 e Sky fanno il pieno d'ascolti

Nella rete nazionale Italia-Repubblica Ceca ha fatto registrare 1 milione e 794 mila di telespettatori, raggiungendo il 10,2% di share, con 5.404.000 contatti totali. In 306.000 hanno seguito il match sulla TV commerciale
1 min
Rai 2skyItalia
Europei Maschili: Rai 2 e Sky fanno il pieno d'ascolti© LAPRESSE

MODENA-Il penultimo impegno della nazionale di De Giorgi a Modena, nella Pool A degli Europei maschili, che ha opposto gli azzurri alla Cechia, ha confermato la crescita dei telespettatori sintonizzati su Rai 2. La diretta è stata seguita da 1 milione e 794 mila telespettatori, raggiungendo il 10,2% di share, con 5.404.000 contatti totali.
Una partecipazione cresciuta anche su Sky Sport, dove Italia-Cechia ha fatto registrare oltre 306.000 telespettatori, con una reach nel quarto set di ben 700 mila spettatori.
Numeri importanti su entrambe le emittenti televisive, che assumono una rilevanza importante all’interno di una manifestazione ancora alla fase a gironi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS