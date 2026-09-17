Europei Maschili: l'Italia chiude la Pool A al primo posto, battuta la Slovenia

Gli azzurri oggi sono stati bravi contro la squadra di Fabio Soli a vincere subito i primi due set e a imporre il proprio gioco, mettendo in mostra una buona pallavolo. La Slovenia da parte sua ha avuto la capacità di reagire e imporsi nei successivi due set. Nel quinto però l'Italia ha condotto dall'inizio alla fine e lucida nei momenti chiave dell’incontro. Domani, 18 settembre, la Nazionale tricolore guidata da Ferdinando De Giorgi lascerà Modena per raggiungere in bus Torino, con il PalaVela sede della fase a eliminazione diretta, in cui nelle giornate del 20 e 21 settembre si disputeranno gli ottavi di finale e successivamente, il 23 settembre, i quarti di finale. Il commissario tecnico azzurro, per questa gara, ha scelto la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Bottolo i martelli, Galassi e Mati al centro, con Balaso libero. Soli ha schierato Planinsic in palleggio con Mujanovic opposto, Stalekar- Kozamernik centrali, Sen e Bracko schiacciatori, Kovacic libero.

Comincia bene l’Italia che si porta subito in vantaggio e con Bottolo trova il 3-1. Romanò poco dopo ben imbeccato da Giannelli trova il + 2 (4-2). La Slovenia però non rimane a guardare e trova il pronto pareggio (4-4). La partita a questo punto si fa vibrante con le due squadre in lotta punto a punto (6-6) e la formazione allenata da Soli trova il break (6-8) e l’Italia il nuovo pareggio con Romanò (8-8). A questo punto le due squadre continuano a viaggiare appaiate nel punteggio (12-12) fino a quando l’Italia ha spinto nuovamente sull’acceleratore e trovato il 15-13. Con il passare delle azioni gli azzurri continuano ad imporre il proprio gioco (18-15) e Sani fa il suo ingresso in campo per la battuta (18-16). Successivamente il muro di Bottolo ha prodotto il +3 (21-18) e nel finale il doppio ace di Romanò (25-19) regala all’Italia il primo set. L’opposto azzurro chiude con 7 punti, 2 ace e 1 muro.

Secondo set iniziato con la Slovenia capace di andare per prima in vantaggio e trovare il + 3 (4-7) e la panchina azzurra chiama il time-out. Al rientro in campo è ancora la formazione slovena che riesce ad incrementare il proprio vantaggio (5-9). Gli azzurri a questo punto provano a rimanere attaccati agli avversari (10-12) e con Bottolo trovano il -1 (11-12) e poi il pareggio (12-12). Sul 14-13 Slovenia fa il suo ingresso in campo Michieletto. Il punto di Romanò conduce sul (16-17) ed è ancora l’opposto azzurro a regalare dopo una lunga azione il punto del (18-19) e una magia di Giannelli il (19-20) e il successivo ace regala il pareggio (20-20) e Mati firma il sorpasso con un “monster block” (22-21). Nel finale l’Italia con la seconda set ball utile ha chiuso con Mati 25-22.

Nel terzo conquistata la qualificazione il CT de Giorgi ha dato spazio a coloro che avevano giocato meno nelle gare della fase a gironi e ha schierato la formazione con Sbertoli- Rychlicki in diagonale, Michieletto-Porro i martelli, Sanguinetti-Galassi con Laurenzano libero. Parte bene la Slovenia, ma l’Italia è brava a recuperare e trovare il pareggio (12-12). Nel finale, dopo una lotta punto a punto, la Slovenia chiude ai vantaggi (29-27).

Nel quarto set dentro Sani al posto di Michieletto e il resto del sestetto invariato rispetto al terzo set. In avvio è la Slovenia a portarsi avanti (2-5) e l'Italia chiama subito il time out. Al rientro in campo l'Italia con Galassi trova il -1 (4-5) e gli azzurri provano a rimanere attaccati anche se sotto nel punteggio (8-9, 9-10). Sul 13-10 Slovenia dentro Bottolo per Porro. L'Italia anche in questa fase centrale del set è costretta ad inseguire (14-17) e nel finale la formazione slovena chiude 25-19. Italia 2, Slovenia 2.

Nel quinto set è l'Italia a partire bene (5-2, 7-4) e continuare a tenere un rassicurante margine di vantaggio (12-6). Nel finale gli azzurri chiudono 15-9.

Le parole di Simone Giannelli

« Penso che i ragazzi che sono entrati dal terzo set meritavano di giocare questa partita. Tutti si allenano sempre al massimo e sono giocatori incredibili. Sicuramente è stato complicato entrare senza ritmo, ma col passare dei punti abbiamo alzato molto il livello. Questo è sicuramente molto utile per le prossime partite ».

Le parole di Kamyl Rychlicki

« Credo che abbiamo dimostrato sul campo di essere stati il meglio del gruppo A. Sono contento perché oggi abbiamo dimostrato anche che tutta la squadra è pronta. Ora dobbiamo continuare così. Sappiamo bene che in un torneo così lungo, con tante partite, serve la mano di tutti i giocatori. Siamo molto grati di giocare qui in Italia con il nostro pubblico, è meraviglioso! ».

Il tabellino

ITALIA-SLOVENIA 3-2 (25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9)

ITALIA: Galassi 3, Giannelli 3, Bottolo 6, Mati 9, Romanò 11, Lavia 12, Balaso (L). Laurenzano, Michieletto 8, Sbertoli 2, Sani 4, Rychlicki 13, Porro 3, Sanguinetti 3. All. De Giorgi.

SLOVENIA: Planinsic, Sen 16, Kozamernik 2, Bracko 13, Mujanovic 19, Stalekar 11, Kovacic (L). Marovt 1, Okroglic, Krzic 2, Najdic 4. N.e.: Pajenk, Urnaut, Mozic. All. Soli.

Durata Set: 26’, 35’, 36’, 26’, 15’ Tot: 138'

Italia: 8 a, 23 bs, 9 mv, 36 et

Slovenia: 5 a, 24 bs, 7 mv, 34 et

Spettatori: 4798

Le squadre qualificate agli ottavi di finale

Nella Pool A hanno ottenuto il passaggio del turno Italia (1° posto), Slovenia (2° posto), Grecia (3° posto), Cechia (4°) e quelle qualificate della Pool C Belgio (1° posto), Finlandia (2° posto), Serbia (3° posto), Danimarca (4° posto.

Nel girone B hanno ottenuto il passaggio del turno Polonia (1° posto), Ucraina (2° posto), Bulgaria (3° posto) e Portogallo (4° posto).

Nel raggruppamento D qualificazione per Francia (1° posto), Germania (2° posto), Romania (3° posto) e Lettonia (4° posto).

Il calendario e risultati della prima fase in Italia (Pool A)

10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli) Italia-Svezia 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

11 settembre (PalaPanini, Modena) Repubblica Ceca-Grecia 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23), Slovacchia-Slovenia 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

12 settembre (PalaPanini, Modena) Svezia-Repubblica Ceca 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15), Italia-Grecia (25-23, 25-23, 25-16)

13 settembre (PalaPanini, Modena) Slovenia-Svezia 3-0 (25-16, 25-21, 25-12) Italia-Slovacchia 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

14 settembre (PalaPanini, Modena) Slovacchia-Repubblica Ceca 0-3 (21-25, 14-25, 20-25) Slovenia-Grecia 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25)

15 settembre (PalaPanini, Modena) Grecia-Svezia 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20), Italia-Repubblica Ceca (25-23, 16-25, 20-25, 25-20)

16 settembre (PalaPanini, Modena) Svezia-Slovacchia 3-1 (19-25, 25-23, 25-21, 25-19) Repubblica Ceca-Slovenia 1-3 (26-24, 13-25, 25-27, 23-25)

17 settembre (PalaPanini, Modena) Slovacchia-Grecia 1-3 (17-25, 25-21, 22-25, 17-25) Italia-Slovenia 3-2 (25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9)

Fase eliminazione diretta

Ottavi di finale – Torino

20 e 21 settembre (Torino)

ore 16:00 e 21:05

20 settembre

ore 16 EF4: C2 vs A3 Finlandia-Grecia

ore 21.05 Italia-Danimarca

21 settembre

EF2: C1 vs A4 Belgio-Cechia

EF3: A2 vs C3 Slovenia-Serbia

Ottavi di finale (Sofia)*

19 settembre

ore 16- EF5: B1 vs D4 Polonia-Lettonia

ore 19- EF8: D2 vs B3 Germania – Bulgaria

20 settembre

ore 16- EF6: D1 vs B4 Francia – Portogallo

ore 19-EF7: B2 vs D3 Ucraina-Romania

Quarti di finale – Sofia

22 settembre

QF3: vincente EF5 vs EF8

QF4: vincente EF6 vs EF7

Quarti di finale - Torino

23 settembre

ore 16:00 e 21:05

QF1: vincente EF1 vs EF4

QF2: vincente EF2 vs EF3

Semifinali

25 settembre (Milano)

ore 17:00 e ore 21:05

SF1: vincente QF1 vs QF4

SF2: vincente QF2 vs QF3

Finali

26 settembre (Milano)

ore 17 Finale 3°-4° posto

ore 21 Finale 1°-2° posto