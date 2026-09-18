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Europei Maschili: l' Italia fa boom di ascolti TV 

La partita con la Slovenia, che ha chiuso la fase a gironi, ha fatto registrare 1 milione e 861 mila spettatori, pari all’11% di share, e oltre 5 milioni e 734 mila contatti. 188 mila spettatori, con una reach di 650 mila al tie-break sintonizzati su Sky
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Europei MaschiliRai 2sky
Europei Maschili: l' Italia fa boom di ascolti TV © LAPRESSE

TORINO- L'Italia sportiva si stringe intorno agli azzurri del volley. L'entusiasmo dimostrato sugli spalti del PalaPanini trova riscontro anche da casa negli ascolti televisivi delle cinque partite fin qui disputate tra Napoli e il Modena. La gara di ieri sera contro la Slovenia, vinta da Giannelli e compagni per 3-2, ha fatto registrare su Rai 2 1 milione e 861 mila spettatori, pari all’11% di share, e oltre 5 milioni e 734 mila contatti.
Numeri importanti anche su Sky Sport, dove la sfida che ha regalato il primo posto nel girone agli azzurri è stata vista da 188 mila spettatori, con una reach di 650 mila al tie-break.

La partita è stata trasmessa anche da DAZN e in streaming su NOW, EuroVolley.tv e RaiNews.it.

La Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi è giunta a ora di pranzo a Torino e dalle 17 sosterrà una sessione di allenamento pesi e palla. 

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