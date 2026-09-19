Martello Michieletto: "È come se tornassi a giocare a volley..."

Michieletto: "Siamo in crescita e tutti protagonisti, a un livello alto: ma occhio ai danesi"

Il ct pugliese ha avuto soprattutto la conferma di poter contare, magari per qualcosa in più di un semplice part-time, su un Alessandro Michieletto in crescita dopo il ritorno dal lungo infortunio alla schiena e pronto, quindi, a essere il valore aggiunto per i match da dentro o fuori. Lo schiacciatore di Desenzano del Garda ha disputato il terzo set contro la Slovenia: si è mosso bene sia in prima linea che in ricezione, non ha forzato eccessivamente nei salti ma la classe ricorda già quella dei suoi momenti migliori. Non sarà ancora al massimo, ma poco ci manca. Alessandro ha lasciato la sua impronta realizzando 8 punti, con un ace, un monster block e il 60% di efficienza offensiva. I tifosi sognano a occhi aperti la coppia delle meraviglie in banda con Daniele Lavia che giovedì ha strabiliato per la consistenza offensiva - 12 punti, senza subire muri - e per una fase difensiva solida. «Siamo in costante crescita e nell’ultima gara il coach ha lasciato spazio anche a coloro che avevano giocato meno e quindi questo dà una marcia in più a tutti per avere il ritmo gara - racconta Michieletto -. Adesso, con gli scontri diretti sarà importante l’apporto di ognuno di noi. Vedo un livello di gioco della squadra decisamente alto. Penso che siamo a buon punto: contro Cechia e Slovenia abbiamo testato il nostro stato di forma contro avversarie impegnative. Negli ottavi ci tocca la Danimarca e l’attenzione dovrà essere massima, anche perché siamo in una nuova città e dobbiamo ambientarci. Abbiamo subito svolto un allenamento sul campo da gara (ieri, ndr) e questo ci servirà molto. Il gruppo, devo dire, è focalizzato e concentrato». Parlando di sé, il martello azzurro predica fiducia e cautela al tempo stesso. «Avendo avuto modo di giocare con più continuità - conclude - è stato un po’ come la prima volta su un campo di volley. Sette mesi sono tanti e lunghi, tornare a disputare un set intero mi ha fatto effetto. Ho ricominciato a giocare a pallavolo: è stato fantastico. Mai avrei pensato di dire questa cosa nella mia vita. Mi è mancato stare lontano dai compagni, per questo ringrazio tutto lo staff, perché abbiamo fatto un’estate lunga di preparazione che ci è servita. Per me essere qui è importante e voglio dare una mano. Giocare questo Europeo è emozionante e mi rende orgoglioso».