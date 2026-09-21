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Europei Maschili: oltre 2 milioni davanti alla TV per Italia-Danimarca

13,3% di share e 5 milioni e 686 mila contatti totali per la diretta su Rai 2. Dati molto significativi anche su Sky Sport, dove l’ottavo di finale Italia-Danimarca è stato visto da oltre 345 mila spettatori, con una reach di 860.000
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Europei MaschiliRai 2sky
Europei Maschili: oltre 2 milioni davanti alla TV per Italia-Danimarca© LAPRESSE

TORINO-L'Italia prosegue il suo percorso negli Europei e, di pari passo, aumentano gli ascolti TV. La nazionale di De Giorgi, in occasione dell'ottavo di finale contro la Danimarca, è stata seguita  in diretta TV su Rai2 da 2 milioni e 237 mila spettatori, con il 13,3% di share e 5 milioni e 686 mila contatti totali. La partita è stato l'evento più visto della giornata sulla seconda rete. Dati molto significativi anche su Sky Sport, dove l’ottavo di finale Italia-Danimarca è stato visto da oltre 345 mila spettatori, con una reach di 860.000.
Risultati davvero importanti e in crescita partita dopo partita, che testimoniano l’affetto verso la Nazionale da parte del pubblico italiano.

La partita è stata trasmessa anche da DAZN e in streaming su NOW, EuroVolley.tv e RaiNews.it.

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