Europei Maschili: oltre 2 milioni davanti alla TV per Italia-Danimarca

TORINO-L'Italia prosegue il suo percorso negli Europei e, di pari passo, aumentano gli ascolti TV. La nazionale di De Giorgi, in occasione dell'ottavo di finale contro la Danimarca, è stata seguita in diretta TV su Rai2 da 2 milioni e 237 mila spettatori, con il 13,3% di share e 5 milioni e 686 mila contatti totali. La partita è stato l'evento più visto della giornata sulla seconda rete. Dati molto significativi anche su Sky Sport, dove l’ottavo di finale Italia-Danimarca è stato visto da oltre 345 mila spettatori, con una reach di 860.000.

Risultati davvero importanti e in crescita partita dopo partita, che testimoniano l’affetto verso la Nazionale da parte del pubblico italiano.